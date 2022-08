Comienza la venta oficial de dólares en Cuba y cada uno costará 123 pesos

El Gobierno cubano anunció este lunes que iniciará la venta de dólares a la población este 23 de agosto a un precio de 123,60 pesos por dólar. Los 37 locales autorizados para hacer esta operación informarán diariamente el número de personas que puedan comprar "en dependencia de la disponibilidad de divisas", aseguró la ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Marta Sabina Wilson González en el programa Mesa Redonda.

Inicialmente, una persona podrá comprar solo 100 dólares o su equivalente en otras divisas, aunque Wilson González no especificó cada qué tiempo puede realizar esa operación. La venta iniciará en 36 casas de cambio (Cadeca) y una sucursal del Banco Popular de Ahorro en Isla de la Juventud.

La funcionaria dijo que tanto el tipo de cambio, por ahora 120 CUP por un dólar, y los márgenes, se ajustarán de ser necesario. Además, el límite de compra de 100 dólares por persona "se puede ampliar" más adelante.

"Si el dólar es la moneda que más dificultad tenemos para exportarla, entonces la idea es que las personas demanden esa moneda y favorecemos que la compra sea fundamentalmente de los dólares que tengamos en existencia en cada una de las casas de cambio", advirtió la ministra presidenta del BCC.

Las autoridades cubanas aseguraron que el euro es la moneda que más ha ingresado en el mercado cambiario oficial desde que a inicios de mes implementaron la nueva tasa de cambio, seguido del dólar, la libra esterlina y el peso mexicano.

El ministro de Economía Alejandro Gil, por su parte, reconoció en el espacio oficialista que "hay una demanda de dólares en efectivo" en la Isla, ya sea para emigrar, para ir de compras al extranjero o hacer otro tipo de operaciones. No obstante, aclaró que ahora mismo la única salida que tienen esos dólares es venderlos en el mercado cambiario.

Los cubanos compran dólares para emigrar, hacer transacciones domésticas y apalancar sus pocos ahorros ante el desplome del poder del peso cubano para convertirse en bienes y servicios. La inflación y la falta de productividad ha despeñado a la moneda nacional hacia abismos nunca antes vistos.

"No vamos a caerle atrás al tipo de cambio del mercado informal", sentenció Gil para quienes esperan que la tasa oficial compita con las redes ilegales. "El primer paso es retomar el control por el Estado del valor de la divisa", aclaró el ministro. "Esto no es una economía de mercado", subrayó el titular del ramo.

"Poco a poco el Estado irá avanzando en el control del mercado cambiario", reafirmó Gil. Pero "si tienes un mercado parcialmente dolarizado", siempre se tendrá una demanda en divisas. "Llegaremos a un momento de menor demanda de divisas cuando tengamos más ofertas en pesos cubanos".

El ministro, que repitió varias veces la palabra "desafío" para describir el mercado cambiario, advirtió de la necesidad de relanzar la industria cubana para lograr sostener el pulso con la divisa y reiteró su crítica a la visión "voluntarista" de la economía. "La fortaleza de la economía es lo que nos permitirá estabilizar el tipo de cambio", explicó. "Hay que poner los pies en la tierra y entender el sentido de la urgencia", confesó.

"Esto no es para los nuevos ricos", se defendió Gil. "Esto no es una medida para quien recibe divisas", dijo en un discurso que intentó reforzar la idea de que hay un guion oficial que comprende, a mediano y corto plazo, una mejora de la vida cotidiana. "No es una improvisación, nada de lo que hacemos es improvisado", aseguró en medio de un clima de elevada crítica social.

Las reacciones sobre el nuevo anuncio inundan las redes sociales. El economista cubano Mauricio De Miranda Parrondo ironizó en Twitter: "Creo que la próxima decisión del Gobierno será vender divisas por la libreta en Cuba. Dice Randy que repartirán turnos. Me imagino que terminarán poniendo citas telefónicas".

