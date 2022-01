Comunistas Cuba apoya las protestas del 11J y censura las sentencias "ejemplarizantes"

Las izquierdas que se han solidarizado con los manifestantes del 11 de julio "cumplen con su compromiso socialista de estar junto a la clase trabajadora", asegura el colectivo Comunistas Cuba, un grupo afín al trotskismo y opuesto a la actual cúpula gobernante que ha hecho público un comunicado para posicionarse en contra de los juicios contra quienes protestaron el 11J.

En un largo preámbulo con referencias al marxismo teórico, Comunistas Cuba señala que quienes salieron a las calles el 11 de julio de 2021 eran multitud de trabajadores que pasan hambre y necesidad cansados de "la burocracia que agudizó la crisis económica al imponer la Tarea Ordenamiento" y que no sufre sus rigores.

"Se estrellaron contra un sistema político, el cual cada vez más reserva lo revolucionario y socialista solo para el discurso. No se puede pensar como el pueblo si no se vive como el pueblo"

En línea con lo que considera la oposición, Comunistas Cuba considera que la población no solo estaba allí con reclamos económicos, sino políticos porque "se estrellaron contra un sistema político, el cual cada vez más reserva lo revolucionario y socialista solo para el discurso. No se puede pensar como el pueblo si no se vive como el pueblo", añaden.

La nota acepta el concepto del "bloqueo imperialista", pero se niega a atribuirle la responsabilidad completa del estallido social. En cambio, considera que ha habido durante mucho tiempo una enorme desatención en los barrios más populares, desde las infraestructuras y los suministros básicos a la falta de atención espiritual y el aumento de la desigualdad.

"¿Qué puede hacer ante ello la clase trabajadora cubana cuando no la escucha la burocracia; cuando sus jóvenes intelectuales cada vez que critican son cuestionados políticamente, incluso tildados de contrarrevolucionarios; cuando los sindicatos están lejos de cumplir el mandato de la clase trabajadora y la clase trabajadora está lejos de tener el poder? El 11 de julio no fue más que una expresión desesperada de la clase trabajadora cubana", escriben.

El comunicado hace balance de los datos ofrecidos por la Fiscalía el pasado día 24, que sitúan en 790 las personas encausadas y que, según Comunistas Cuba, denota la cantidad de personas que salieron a las calles, ya que esa cantidad solo es una pequeña porción de quienes fueron detenidos y tampoco todos los participantes fueron apresados.

"Nuestro reclamo solidario es por la clase trabajadora, no con quienes conspiran para imponer un sistema que someta a la clase trabajadora bajo la explotación imperialista"

Además, se muestra contundente contra la reacción de las autoridades y fuerzas de seguridad. "El Estado que reprima a la clase trabajadora porque proteste exigiendo reclamos económicos es un Estado distante de ser socialista".

Comunistas Cuba pide que no se confunda su defensa de los manifestantes antigubernamentales con apoyo a la oposición de derechas, o quienes trabajan para Estados Unidos "y pretenden imponer en Cuba una dictadura capitalista pro imperialista y anticomunista" y citan en concreto a José Daniel Ferrer.

"Nuestro reclamo solidario es por la clase trabajadora, no con quienes conspiran para imponer un sistema que someta a la clase trabajadora bajo la explotación imperialista", especifican.

El texto considera que las marchas son históricas y es una obligación para la izquierda internacional no "hacer oídos sordos a lo sucedido antes y después de las protestas".

Comunistas Cuba destaca también la juventud de los manifestantes y deplora que se intente manchar su reputación calificándolos de delincuentes cuando solo el 21% tiene antecedentes, de acuerdo con los datos de la Fiscalía y que otras organizaciones ponen en duda, entre otros motivos por la prescripción de algunos presuntos delitos cometidos.

También consideran inaceptables los juicios "con claras motivaciones políticas" y la imposición de penas "ejemplarizantes". "Maquiavelo y no Marx se asienta en la estrategia del Partido Comunista de Cuba para enfrentar las protestas del 11 de julio".

"Los ciudadanos que aún sin ser miembros de cuerpos policiales, amparados por el Gobierno, golpearon a manifestantes, gozan de una total impunidad"

Otro sector que no escapa a la crítica integral del colectivo son los civiles que se prestan a ejercer labores policiales o militares. "Los ciudadanos que aún sin ser miembros de cuerpos policiales, amparados por el Gobierno, golpearon a manifestantes, gozan de una total impunidad o al menos no se ha hecho referencia pública a ellos. Sobre esos ciudadanos también tiene que caer el peso de la ley", exigen.

El comunicado concluye con la exigencia de un indulto para quienes están siendo juzgados injustamente, en especial para los menores de 20 años que exigían sus derechos de forma pacífica y que, cuando no lo hicieron así fue por su derecho a la legítima defensa.

"Reclamamos la aprobación inmediata de la ley de manifestaciones para que no sea ilegal el derecho a expresarse en las calles, ni se continúe criminalizando y atacando políticamente a quienes ejerzan el derecho a protesta", acaban antes de rematar con varias consignas marxistas.

El colectivo Comunistas Cuba no es muy numeroso, pero sí mayoritariamente joven, según han manifestado personas del entorno que señalan la existencia en la Isla de un movimiento cada vez mayor que se identifica con la izquierda ideológica, pero no con el oficialismo cubano, al que considera una élite burocrática y burguesa.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.