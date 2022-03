Condenado a seis años de cárcel, el músico Abel G. Lescay denuncia un "juicio cochino"

El músico Abel González Lescay, procesado por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque, ha sido condenado a seis años de cárcel. El propio artista detalló este jueves que apelará la sanción. "No se ha acabado el proceso", advierte en una publicación en sus redes. "Les aseguro que si voy preso me voy a preparar como beatboxer y la voy a echar buena".

Muy combativo, el joven músico ha anunciado su intención de apelar. "No se ha acabado el proceso. Otro juicio cochino de mentira y luego hay un proceso de revisión si no me equivoco".

El día anterior, había anunciado la sentencia en un post de Facebook: "Me echaron seis palos, qué descaro, asere". Y decía que ofrecería un concierto en streaming este viernes organizado por el colectivo cultural La Casa Amarilla, a las 8 pm.

Juzgado el pasado 26 de enero, Lescay enfrentaba, en principio, siete años de cárcel, por los delitos de desórdenes públicos, desacato agravado de carácter continuado y desacato de la figura básica de carácter continuado, y esperaba su sentencia fuera de la prisión. Finalmente, la sanción es de cuatro años por "desacato agravado", dos por "desórdenes públicos" y uno por desacato de la figura básica, que dejan en seis.

Unos días antes de la celebración del proceso, en San José de las Lajas, conversó con 14ymedio y recordó todo lo que sufrió cuando lo detuvieron, un día después de las protestas, sacándolo de su casa desnudo, y permaneció durante seis días bajo torturas y amenazas de muerte.

Tras ser liberado, el 18 de julio, llegaron jornadas "complicadas", recordó entonces. "Es feo lo que sucede en la cárcel, y después en la calle te mantienes como envenenado un tiempo".

Desde entonces, ha procurado seguir adelante con su vida cotidiana. "A mí no me han dicho nada más desde que salí el 18 de julio, ni cómo tengo que comportarme ni qué es lo que tengo que hacer", dijo a este diario. "Estoy en reclusión domiciliaria, pero no me han indicado ir a firmar ningún papel que dé seguimiento a que estoy cumpliendo la medida, y tampoco me han citado".

Tampoco ha tenido problemas en el Instituto Superior de Arte (ISA). De hecho, aseguró, al incorporarse al presente curso fue a hablar con el rector, quien se refirió a él como "un estudiante talentoso" y hasta le brindó ayuda psicológica para recuperarse del impacto de esos días que pasó encarcelado.

"¿Los profesores de arte que siempre repiten aquello de ser auténticos y sinceros van a permitir que uno de sus alumnos vaya a la cárcel por decir lo que piensa, lo que vive, lo que siente?"

Tras conocerse la sentencia de seis años, artistas y activistas se han pronunciado en defensa de Lescay en redes sociales. Dayana Prieto, ex profesora del ISA y esposa de Yunior García Aguilera, publicó en su muro de Facebook desde Madrid una "carta abierta a estudiantes y profesores del ISA en Cuba", sobre los que se pregunta si "estarán a la altura de Abel, si podrán dormir tranquilos sabiendo que ese joven artista será llevado a prisión injustamente".

En la misiva, se refiere a Lescay como "un ser humano sano, un joven coherente con su generación, libre en su interior, que a pesar de todo quiere regalar su música como medicina para el alma". Y cuestiona: "¿Los profesores de arte que siempre repiten aquello de ser auténticos y sinceros van a permitir que uno de sus alumnos vaya a la cárcel por decir lo que piensa, lo que vive, lo que siente? ¿Los estudiantes del ISA van a aceptar que la Universidad de las Artes esté en las manos represoras de un rector y demás decanos que participan en actos de repudio a otros artistas, que son incapaces de defender la integridad del estudiantado?".

Prieto menciona a "los intelectuales de élite a los que les cuesta tanto trabajo aceptar a los movimientos artísticos alternativos y desde sus quimeras oficialistas los llaman marginales", a los que se dirige diciendo que "necesitan mucho más que él liberarse y dar rienda suelta a sus verdaderos pensamientos". "Aprovechen y háganlo por una vez, aquellos que hasta ahora guardan absoluto silencio, espero que lo hagan ahora, y no toleren la condena de otro artista, de un alumno suyo", pide la artista.

