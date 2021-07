Condenado a un año de prisión el fotógrafo Anyelo Troya por "desorden público"

El fotógrafo Anyelo Troya, que tomó las imágenes del videoclip Patria y Vida (CURSIVA), fue condenado este miércoles a un año de cárcel bajo la acusación de "desorden público" por su participación en las manifestaciones del 11 de julio. De manera simultánea, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guanajay (Artemisa).

Otero Alcántara fue detenido el pasado 11 de julio durante la jornada de protestas en decenas de ciudades para exigir libertad y donde se gritó "patria y vida", el título de la canción en cuyo videoclip participa el artista y que desde su estreno, el pasado febrero, se convirtió en lema opositor dentro y fuera de la Isla. Según había informado el MSI , a Otero Alcántara se le acusa de los delitos de "atentado", "resistencia" y "desacato".

La curadora de arte Claudia Genlui también se hizo eco del traslado del artista hacia la cárcel de máxima seguridad en un post publicado en su perfil de Facebook este martes en la noche. "Desde temprano en la mañana estoy haciendo gestiones relacionadas con la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Fui al Vivac, con la esperanza ya no de poder verlo porque sabía que no me dejarían, pero sí de que al menos le pudieran dar algunas cosas que le llevaba. Fue en vano, porque él ya estaba en Guanajay".

El MSI anunció también en sus redes que la defensa del artista "estará ejerciendo en los próximos días" todos los trámites legales necesarios para solicitar un cambio de medida a su favor.

Genlui también se refirió al caso de su amigo, el fotógrafo Anyelo Troya, detenido mientras fotografiaba las manifestaciones: "Hoy conocí además a la mamá de Anyelo Troya. Vi una madre llorar desesperada, pero también vi una familia unida, capaz de enfrentarlo todo y aferrarse a la verdad para salvar a un hijo, a un hermano, a un primo".

La artista Camila Lobón informó este miércoles a 14ymedio de que Troya fue sentenciado a un año de privación de libertad. Un día antes, había denunciado en sus redes sociales que el fotógrafo, acusado de "desorden público", fue juzgado este martes sin presencia de ningún miembro de su familia ni de su abogado. En su texto explica que la familia de Anyelo Troya fue el martes con un abogado a la prisión de 100 y Aldabó, lugar donde se encontraba detenido. Solo al llegar la familia supo que lo habían trasladado al Tribunal de 10 de Octubre para hacerle un juicio sumario.

"Fueron corriendo hacia allá y resultó que ya el proceso había finalizado, sin previo aviso a la familia ni defensa permitida", señaló Lobón. Troya fue el responsable de filmar las imágenes tomadas en La Habana para el videoclip del tema Patria y Vida, del realizador Asiel Basbastro y que implicaba a Otero Alcántara, Maykel Castillo Osorbo y Eliexer Márquez El Funky.

Para Lobón, "el abuso y la crueldad de este sistema" no pueden seguir "siendo indiferentes a nadie que se diga humano" porque a su juicio "el régimen cubano está haciendo una purga de la juventud inconforme del país". Precisó que el juicio sumario en el que sentenciaron a Troya fue colectivo y que junto a él "condenaron a 11 muchachos más".

El proceso al que están siendo sometidos los arrestados por las protestas, llamado legalmente "atestado directo", ha sido denunciado esta semana por la organización Cuban Prisoners Defenders por violar los derechos de los imputados a una legítima defensa.

La periodista independiente Miriam Celaya González, familiar de una joven detenida en la jornada del 11 de julio, informó este miércoles en sus redes que Amanda Hernández Celaya, su sobrina de 17 años, fue liberada en la noche del 20 de julio. Amanda se encontraba en la prisión de 100 y Aldabó y salió bajo una medida cautelar que la obliga a permanecer en su casa hasta este jueves, fecha en la que está previsto que se celebre el juicio en su contra.

En la emisión de este martes del programa Hacemos Cuba, el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, negó la existencia de desaparecidos tras las masivas protestas del pasado 11 de julio. "Al igual que las desapariciones forzadas, la tortura no es una práctica en Cuba", afirmó Álvarez.

Además desestimó las listas que elaboraron varios activistas independientes con los nombres de manifestantes en paradero desconocido. "Estas listas pierden credibilidad por la falta de datos y porque se ha comprobado que muchos de los registrados allí nunca han sido detenidos ni entrevistados siquiera por las autoridades", aseguró.

Por otro lado, también este martes, el MSI recibió el premio Dissident Human Rights Award, otorgado por la Fundación Víctimas del Comunismo, con una mención especial para el rapero contestatario Maykel Castillo. El músico, actualmente encarcelado en la provincia de Pinar del Río, hizo llegar un audio vía telefónica. "Este premio es fruto de un trabajo limpio, que casi le ha costado la vida a uno, que me ha costado que me den golpes (me rompan el tabique, los dedos...) porque así se comportan los esbirros", expresó.

Él no escribe las canciones contestatarias ni realiza las denuncias que hace a diario en redes sociales pensando en reconocimientos , dijo, y destacó que "este premio más que para mí, es para todos los cubanos que ahora mismo están puestos y ya están cansados".

Osorbo fue encarcelado el 18 de mayo y acusado por los presuntos delitos de "atentado", "desorden público" y "evasión de presos o detenidos", luego de que en una protesta popular frente a la sede del MSI se resistiera a su detención arbitraria por parte de la policía política. Ninguno de sus allegados tuvo noticias de él hasta 14 días después, el 31 de mayo, cuando lo localizaron en la prisión de 5 y Medio, en Pinar del Río.

La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, se dedica a recordar a más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo. El Premio que entregan reconoce a aquellas personas que han demostrado durante su vida una oposición al comunismo y todas las demás formas de totalitarismo, y en la edición pasada reconoció al disidente ruso Alexéi Navalni.

