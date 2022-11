Confusión y molestia por el censo de las plantas eléctricas en Cuba para comprar gasolina

Apenas dos o tres personas cargaban este martes su planta eléctrica en la cola del servicentro de la avenida Libertadores de Holguín, donde, un día antes, había más de una treintena de clientes y cuyas imágenes corrieron como la pólvora en redes y medios independientes.

Detrás de la nutrida fila había una noticia ya sabida: la escasez de combustible que asola el país, que obliga a tomar medidas cada vez más estrictas de racionamiento. En Holguín, en concreto, los propietarios de los generadores están obligados a "inscribir" el aparato en el Cupet si quieren recibir 10 litros de gasolina.

"Primero nos dijeron que el delegado de la circunscripción era el encargado de hacer el listado de plantas que tiene la gente, especialmente los que tenemos generadores para mantener una cafetería o una casa de renta", cuenta a 14ymedio Elisa, regente de una casa de huéspedes en esa ciudad. "Pero el fin de semana, otro vecino que también alquila a extranjeros me dijo que había que amanecer el lunes en la gasolinera para poder inscribir la planta".

Ya en el servicentro, encontraron a más gente en la misma situación, algunos con sus plantas, físicamente, otros con la foto o con algo que demostrara la propiedad del dispositivo.

"Los empleados no sabían muy bien qué hacer, pero finalmente apuntaron el carné de identidad y el número de serie de cada planta", narra Elisa.

La confusión venía dada porque, en realidad, las últimas disposiciones oficiales para la provincia no dejan nada explícito respecto a este novedoso "censo". Según una publicación de la corporación estatal Cimex en Holguín del pasado 1 de noviembre, a partir de ese día se instauraría un "esquema" para "organizar y agilizar el despacho de combustibles", que establecía qué tipo de vehículo, de derivado o de necesidad atendía cada Cupet.

El de la avenida Libertadores sería el que serviría para plantas eléctricas, "todos los combustibles", además de autos particulares y estatales, servicios básicos, personas con discapacidad y turismo ("cuando no exista disponibilidad o corriente en Transtur", especifican). Nada se decía, sin embargo, de cantidad ni de frecuencia.

Este lunes, después de formarse entre motoristas y coches, Elisa compró sus primeros 10 litros de gasolina y le dijeron que pasara por el servicentro en los próximos días a ver cuál sería "finalmente" el plazo para volver a comprar. Le detallaron: "Por el momento es de entre 10 y 12 días, depende de la disponibilidad de combustible".

La joven aprovechó para dejar su número fiscal por si eso puede ayudar a que en el futuro pueda comprar más combustible para su negocio privado, lo cual evidencia su desesperación de ella y la de tantos otros en la misma situación. "Tengo que garantizar a los clientes que por lo menos tengan una luz en el baño si hay apagón".

Los comentarios de usuarios a la publicación provincial de Cimex están llenos de lamentos y críticas. "Cada vez que hablan de reordenar ponen las cosas más malas; este país lo que necesita es recursos, no reordenar", se queja Yunier Batista González.

"Qué me dicen de las motos particulares patentadas que solo tienen el Cupet 4 de Abril para las que se le asignó ese combustible y que tienen que compartirlo con todas las demás motos que no son patentadas", expresa Yamil Naciff, quien se pregunta por qué les asignan un Cupet determinado si "también somos taxistas". "No nos tienen en cuenta para nada ni nos dan importancia y eso es muy serio, pues mantenemos nuestras familias con ese trabajo La inestabilidad del combustible nos mata".

Ivan Alexander Chacón, quien detalla su caso, opina que las nuevas medidas no resuelven nada: "Yo lo estoy viendo en persona, llevo tres días en cola y en una lista para comprar para mi moto, en La Loma, tuve necesidad de viajar a Cacocum y no pude comprar porque era de Holguín. Lo que hay que hacer es habilitar los Cupet y que no falte, que donde único se ve esta locura es en la provincia de Holguín".

En la misma línea, protesta Reydel Pereira: "No sé qué pasa con Holguín, que todo es cola, escasez y altos precios, porque en La Habana esto no pasa, en Santiago esto no pasa".

El panorama en Holguín, sin embargo, no es nuevo ni único. La primera provincia que decretó un sistema de racionamiento para plantas eléctricas, más demandadas conforme fueron creciendo los apagones, fue Pinar del Río. Allí, desde el pasado 20 de agosto, solo se venden 20 litros de gasolina a los propietarios de generadores "cuando esté en existencia en los Cupet". Para acreditar la pertenencia, deben presentar su carné de identidad y la "propiedad de la planta" ante la Dirección Municipal de Economía y Planificación.

En La Habana, quien quiera comprar combustible para su planta eléctrica, también debe demostrar la propiedad, aunque solo se exige llevar el número de serie al servicentro, donde le despacharán 20 litros, según informó a 14ymedio este mismo martes una empleada del Cupet de 25 y G, en El Vedado. Eso sí, puntualizó, "cuando haya, porque ahora, nada de nada".

