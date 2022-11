El Consulado español en Cuba recibe un alud de peticiones de nacionalidad

El Consulado General de España en La Habana ya está recibiendo peticiones de cita para tramitar las solicitudes de nacionalidad por la nueva Ley de Memoria Democrática (LMD). Atenderán este trámite desde el 21 de noviembre, según informó la sede diplomática en sus redes la noche de este jueves.

Ahí mismo, adjuntan un enlace con el procedimiento para la obtención de esa cita, que incluye recopilar toda la documentación necesaria según el supuesto al que pueda acogerse el solicitante y enviarla por correo electrónico a la dirección cog.lahabana.lmdsol1@maec.es.

En el asunto, los solicitantes deberán poner "citas LMD", y en el cuerpo del correo, sus datos personales así: nombre;primer apellido;segundo apellido;número de carné de identidad, sin acentos, espacios o cualquier otro carácter especial. Además, deberán adjuntar una foto con su carné visible en la mano.

Si todo está en orden, el solicitante recibirá una respuesta de la misma dirección con un nombre de usuario y una contraseña para entrar en otra página donde seleccionar efectivamente la fecha de la cita.

"Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de respuesta mayores"

El Consulado pide no reservarla la cita si no se dispone de todos los documentos y enviar un único correo. Si reciben varios mensajes desde una misma cuenta, advierten, pueden bloquearla. Si una vez reciben la cita, requieren al solicitante documentación adicional, solamente tendrán 30 días para entregarla, informan; si se incumple este plazo, la solicitud será denegada.

Aunque el anuncio apenas llevaba unas horas, e incluso la página de las instrucciones dio error durante un buen tiempo este jueves, la respuesta automática desde la dirección del Consulado incluía esta advertencia, en mayúsculas: "Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de respuesta mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de hasta un mes".

Este viernes, la Embajada de España comunicó vía Twitter que las citas se tramitarán en el Registro Civil Consular, situado en la Lonja del Comercio, en La Habana Vieja. En la sede de la calle Zulueta esquina a Cárcel, este mismo día se aglomeraba la gente para diversos trámites.

Aunque ninguno se encontraba allí por la LMD, sino para resolver otros asuntos, algunos lamentaban las dificultades burocráticas para conseguir audiencia en la oficina consular. "Desde aquí a mí no me funcionaba la página para pedir cita, pero la resolví con una persona que me ofrecía ese servicio". Por ello, un procedimiento gratuito por ley, le cobró 600 dólares.

