Cristales rotos y una 'mipyme' fulminada por una aglomeración de niños en Guantánamo

Los cristales rotos del cine y centro cultural Huambo de Guantánamo, antes de un concierto del reguetonero Exen La Tiza, este domingo, los ha terminado pagando, literalmente, la pequeña empresa que organizó la actuación y una funcionaria anónima.

Según una publicación en Facebook del periódico Venceremos, los destrozos en la institución cultural, "actualmente arrendada a la mipyme Marcapaso", se produjeron por "una gran aglomeración de niños y adolescentes" a las puertas del lugar con motivo de la presentación del músico.

Yoelvys Labañino, director provincial de Cultura, declaró al diario oficialista provincial que el centro cultural "no tiene capacidad para asimilar la gran cantidad de niños que esperaban por el concierto" y que por ello "se decidió trasladar la presentación a la plaza polifuncional Pedro Agustín Pérez, con presencia de agentes de orden interior, una ambulancia, pipa de agua, etc.".

Aunque el propio funcionario dijo que la rotura de los cristales en el Huambo no causó heridos, varios comentaristas a Venceremos aseguran que sí hubo lesionados por los cristales y arrollados en el piso.

Por otra parte, según la publicación, la actuación transcurrió al aire libre sin más problemas. Con todo, las autoridades rescindieron el contrato con Marcapaso.

"No me cabe en la cabeza que alguien considere que ese tipo de contenido es apropiado para niñas y niños (no creo que sea apropiado para ningún tipo de público)"

"El concierto se programó sin consultar con la dirección provincial de Cultura y no es la primera vez que existen irregularidades con Marcapaso", dijo Labañino, quien no precisó a la prensa oficial en qué han consistido esas irregularidades.

Además, las autoridades de Guantánamo destituyeron a la directora del Centro Provincial de Cine, de quien no publican el nombre, y cerraron el centro cultural "en espera de redefinir su programación".

Otro post en Facebook recogía la opinión de "la comunicadora" del gobierno de Guantánamo, quien aseguraba que lo ocurrido es "el reflejo de la educación o, mejor dicho, de la mala educación que estamos dando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes". La funcionaria arremetió contra Exen La Tiza diciendo que sintió "asco" al escuchar lo que "canta".

"Las letras de sus canciones son obscenas, groseras, con un lenguaje sexual extremadamente explícito, sus letras denigran e irrespetan a la mujer. Nada, que lo que el muchachito suelta por la boca es candela", continuaba. "Por eso no me cabe en la cabeza que alguien considere que ese tipo de contenido es apropiado para niñas y niños (no creo que sea apropiado para ningún tipo de público), no me cabe en la cabeza que existan madres y padres que permitan que sus hijos escuchen ese tipo de 'canciones', no me cabe en la cabeza que desde lo institucional permitamos la promoción de contenidos y figuras que nada tienen que ver con los principios de nuestra sociedad y que, lamentablemente, se convierten en íconos de determinado público, sobre todo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes".

En la publicación del diario oficialista, sin embargo, las críticas van dirigidas a que se cargue de responsabilidad a la empresa particular y al cantante.

"En total desacuerdo con que boten a Marcapaso, tremenda falta de respeto", se expresa Kuki Blanco. "Los hechos sucedidos hoy en la mañana no son culpa ni de Marcapaso ni del artista. Sólo fue una indisciplina social causada obviamente por el desespero de los niños por ver el concierto, aquí en Guantánamo no hay nada para ellos, no hay actividades, y solo querían ver algo nuevo", lamenta la mujer.

"¿A quién ahora vamos a exigir o reclamar por la pérdida de celulares, carteras, tarjetas de menor y todos los demás objetos que nuestros adolescentes y jóvenes perdieron?"

En el mismo sentido, opina Hugo Govin, extensamente: "No le pongamos la culpa a los reguetoneros ni a las mypimes, etc. ¡La responsabilidad total es de las administraciones y de las autoridades del orden! Todas esas actividades masivas requieren de un plan de contingencias que debe ser comunicado previamente a los posibles participantes. Hay medios de comunicación locales que se deben poner en función de la divulgación. Esos directivos deben saber qué público consumirá esa música y hacer las coordinaciones y arreglos pertinentes". El mismo usuario cree que "pasarle reguetón 'a pulso' a niños y adolescentes en una actividad patriótica" es "una aberración", y que la Policía debería haber estado presente para imponer el orden.

Por su parte, Evaluna de los Ángeles, que se presentó como testigo de los hechos, aseguró que sí hubo niños lesionados con los vidrios, "sin contar los que recibieron atropellamiento al ser arrojados al suelo por la multitud y otros niños les cayeran encima". Además, dice la mujer, dice que los jóvenes "fueron víctimas del robo de sus objetos personales, sobre todo celulares".

"¿Cómo es posible que sabiendo con antelación del evento y que el cine Huambo no tiene la capacidad para tantas personas, permitieron que la convocatoria siguiera su curso? ¿A quién ahora vamos a exigir o reclamar por la pérdida de celulares, carteras, tarjetas de menor y todos los demás objetos que nuestros adolescentes y jóvenes perdieron?", se pregunta sin respuesta, al tiempo que desconfía de la versión de las autoridades: "¿Cómo es que apareció tan rápido la ambulancia, la pipa de agua y los agentes del orden en tan poco tiempo, cuando esos aseguramientos llevan un plan de organización y programación?".

