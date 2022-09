Cuba celebrará elecciones municipales el próximo 27 de noviembre

El Consejo de Estado de Cuba convocó este martes la celebración de elecciones de delegados a las asambleas municipales el próximo 27 de noviembre.

"El Consejo de Estado, conforme a lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley No 127 'Ley Electoral', de 13 de julio de 2019, acordó convocar a los electores de la República a elecciones municipales", refiere la convocatoria publicada en la página oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La segunda vuelta de estos comicios está programada para el domingo 4 de diciembre, en aquellas circunscripciones donde ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos de los votos válidos emitidos.

En estas elecciones se elegirán a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular para un periodo de 5 años en el cargo.

En las últimas municipales celebradas en la Isla, en 2017, la plataforma liderada por el opositor Manuel Cuesta Morúa #Otro18 consiguió postular a más de 170 candidatos independientes. Sin embargo, y después de un fuerte acoso, apenas 53 dieron a conocer su identidad y aparecieron en los listados públicos, y ninguno consiguió ser nominado.

"Algunos fueron detenidos para no poder acudir a las asambleas de nominación donde se iban a postular, a otros las autoridades municipales no les avisaron del día de la asamblea para que no se presentaran, e incluso tampoco a sus vecinos más cercanos para que no se enteraran por otras vías", contó entonces Cuesta Morúa.

El opositor denunció también que la policía se presentó en algunas asambleas de nominación para coaccionar a las personas en su voto y que, incluso, en un municipio de Cienfuegos las autoridades "robaron" el voto, al cambiar en el acta el nombre del ganador, que era candidato independiente.

Aunque la Ley Electoral deja claro que todos los cubanos en "pleno goce de sus derechos civiles" pueden postularse y los precandidatos se eligen teniendo en cuenta sus méritos y capacidades, en la práctica apenas se ha conseguido que personas independientes logren pasar el filtro.

El único caso se produjo en abril de 2015. En aquella ocasión, en dos circunscripciones de La Habana dos independientes, Hildebrando Chaviano y Yuniel López, llegaron hasta las boletas electorales. Después, las comisiones electorales correspondientes los describieron como "elementos contrarrevolucionarios" en las biografías y ninguno de los dos fue elegido.

La función de los delegados municipales consiste en "ejercer gobierno, a intervenir en las decisiones estatales que afectan a toda la comunidad" y representarán los problemas, quejas y opiniones de su circunscripción, según explica la web del Parlamento.

En las elecciones municipales de 2017 se postularon 27.000 candidatos para 12.515 puestos de delegados y más de 7,2 millones de cubanos ejercieron el voto, el 82,05% de los ciudadanos.

