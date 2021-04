Activistas reclaman un "corredor humanitario" para ayudar a sus familias en Cuba

Varias activistas, entre ellas la artista Salomé García Bacallao y la profesora Mabel Cuesta, han lanzado una petición vía Change.org para que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel abra un "corredor humanitario" que permita introducir en Cuba medicamentos y productos de primera necesidad, en medio del deterioro económico que atraviesa el país agravado por la pandemia.

En el texto que acompaña la petición, exigen a las autoridades que abran "vuelos humanitarios" ante "la grave crisis sanitaria, de escasez de medicamentos, alimentos y productos de aseo" que vive la Isla. Esta vía de acceso serviría para que cubanos residentes en el exterior puedan entrar la ayuda "sin restricciones aduanales, previa presentación de pruebas de estar vacunados contra el covid-19".

García Bacallao, que actualmente se encuentra en España, explica a 14ymedio que en Madrid las cubanas Massiel Rubio y Yanelys Nuñez "llevan un par de meses recolectando medicamentos que hacen llegar a Cuba por paquetería". A ellas se han sumado otros ciudadanos en distintas ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, agrega, esa vía "es muy costosa y muchas personas esperan la apertura de más frecuencias de vuelo para entregar asistencia humanitaria de modo personal".

Desde Madrid, la editora Massiel Rubio cuenta a este diario que todo comenzó como "una iniciativa para resolver con amigos y familiares que teníamos con una situación extrema de salud y que necesitaban medicamentos".

Enseguida les llegaron más peticiones, la del vecino, la de una madre... y siguieron ampliando. En una protesta que realizó el grupo en España, frente a la Oficina del Parlamento Europeo, abrieron la convocatoria para que otras personas llevaran medicamentos o hicieran donaciones de dinero para pagar los envíos "porque cuando se pagan a nivel conjunto son más económicos que por separado".

Las medicinas que con más frecuencia se reportaban para recibir ayuda eran para "pacientes con asma y sarna". Detalla que el medicamento para la escabiosis "es muy caro" en Europa y que por eso han coordinado que ese medicamento llegue a Cuba desde otros países como México y los Estados Unidos.

"Cuando abrimos fueron las primeras peticiones que recibimos, las alergias, el asma, la sarna, pusimos en redes la convocatoria y fue entonces que nos empezaron a llegar peticiones de medicamentos muy específicos de parte de médicos que me explican cuántos pacientes tienen, en qué área y qué necesitan", detalla Rubio.

También han recibido pedidos de epilépticos que según reportaron muchos llevan más de un año sin tratamiento. Lo mismo ocurre con las medicinas para el párkinson y todos los medicamentos para enfermedades mentales. "Un psiquiatra de Mazorra que me dijo que tiene pacientes esquizofrénicos que llevan un año sin tratamiento".

Para Rubio, hay mucho que el Gobierno puede hacer, aunque está escéptica de que estén dispuestos "a flexibilizar esta vez las normas". Lamenta que ni siquiera se atreven a reconocer públicamente que el país vive "una crisis humanitaria".

En su carta, advierten de que las autoridades cubanas "tienen suficientes capacidades organizativas para implementar un protocolo para el ingreso de personas vacunadas" al país.

La académica Mabel Cuesta, residente en Houston, Estados Unidos, considera que aquí está la clave. "No se está pidiendo una apertura irresponsable, sino que nos permitan ir a ayudar a quienes no vamos a contagiar más", dice a este diario, refiriéndose a que una persona vacunada no puede transmitir la enfermedad, aunque la Organización Mundial de la Salud ha pedido cautela respecto a ello, pues aunque la carga viral en un vacunado que contrae el covid es menor, aún puede ser vector de contagio. "Se nos va a morir más gente por falta de medicinas que por covid", asevera Cuesta.

La petición precisa: "Las tasas de vacunación en los Estados Unidos, y especialmente en Miami-Dade County donde se concentra la mayor comunidad cubana fuera de la Isla, superan actualmente el 40% y las personas vacunadas reciben un carnet de vacunación emitido por el CDC (Control de Enfermedades Contagiosas).

También mencionan que las aerolíneas Southwest, JetBlue y American están vendiendo pasajes a Cuba, pero persiste la dificultad de que "las autoridades cubanas no permiten la entrada de estos vuelos".

Frente a esto, constatan, "se han reanudado los vuelos a polos turísticos desde Rusia, donde la tasa de vacunación apenas sobrepasa el 8%, una cifra muy inferior a la de la mayoría de países europeos".

El desabastecimiento en las farmacias y hospitales de la Isla es grave desde hace años pero se ha agudizado en los últimos meses a raíz de la crisis económica que vive el país y pandemia de coronavirus. La crisis, reconocida por el Gobierno, ha provocado la ausencia de muchos de los medicamentos básicos, incluidos antibióticos y analgésicos.

