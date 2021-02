La exhibición por la Televisión Cubana de dos presos de 16 años suscita la indignación

La Televisión Cubana volvió a la carga con denuncias de acciones "violentas" contra el país presuntamente, financiadas desde el exterior. Este viernes, en la sección que presenta el abogado Humberto López, se detalló unos supuestos planes destinados a "imponer el odio, el terror, el miedo" entre la población y en las que estaban involucrados dos jóvenes de 16 años, residentes en la provincia de Guantánamo.

Ambos muchachos fueron expuestos en las pantallas mediante unos videos filmados por el Ministerio del Interior.

La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, denunció en sus redes sociales que si esas personas cometieron un delito "es obligación de las autoridades investigar, pero de ningún modo pueden violar las garantías del debido proceso".

Precisó que son "niños" según el derecho internacional y denunció que fueron expuestos en la televisión, "vestidos de presos y autoinculpándose, sin abogado que les recomiende si deben responder o no a las preguntas que le hace [alguien] que nunca sale en esas imágenes".

La organización que lidera Diversent ha denunciado con anterioridad que el Gobierno cubano procesa a los "menores" de 16 años que cometen infracciones y que estos son juzgados como mayores de edad porque ya tienen responsabilidad penal según la ley.

Fueron mostrados sin protección alguna para sus rostros, brindando testimonio de la manera en la que fueron contactados en las redes sociales por una tal "Yamila, la hija de Maceo", para "tirar piedras a las tiendas, a las guaguas, al Campanario, al supermercado y al círculo" infantil de la localidad donde viven.

"Esto no podemos seguir permitiéndolo", insiste Diversent. "¿Cuántas presiones o técnicas de torturas tuvieron que soportar para llevarlos a ese punto? ¿Dónde está la Fiscalía, principal órgano garante de la niñez y su obligación de proteger por encima de cualquier cosa el interés superior del niño?", se pregunta la abogada.

Según el abogado Eloy Viera "la edad es un tema mucho más complicado en el ordenamiento jurídico cubano. La capacidad plena se adquiere a los 18 años. La edad laboral a los 17. La responsabilidad penal a los 16. La posibilidad de emancipación femenina a los 14 y la masculina a los 16".

Para Viera lo más inquietante en este caso no es el conflicto con la edad, sino "el tratamiento especial que habría que darle a niños de esa edad en el procedimiento penal"

"Si tu lo miras desde la perspectiva del derecho internacional realmente se dice que niños son todos los que sean menores de 18 años, lo que pasa es que también deja la posibilidad abierta para que las legislaciones nacionales establezcan modelos diferentes de edad", afirma Viera a 14ymedio.

Pero para el abogado lo más inquietante en este caso no es el conflicto con la edad, sino "el tratamiento especial que habría que darle a niños de esa edad en el procedimiento penal". Defiende "no sobreexponerlos, mantener su dignidad, su privacidad, ofrecerles un proceso expedito que cuente con asistencia desde el primer momento". Asegura además que haber publicado los rostros de los adolescentes en la pantalla "limita su reinserción en el medio social".

"Hay una contradicción desde el punto de vista legal y es el tema del uso de su imagen, ellos pueden ser imputables, responsables penalmente porque tienen más de 16 años pero lo que pasa es que siguen siendo menores de edad a los efectos de la ley civil que es la que dispone el uso del tratamiento de la imagen", señaló Viera.

Para utilizar la imagen de esos niños en televisión nacional deberían contar con la autorización de sus padres, afirma. En este caso "ni siquiera pensaron en usar técnicas de difuminación de imagen ni en omitir los nombres para impedir que la gente supiera quiénes estaban hablando".

"Hay que insistir en la necesidad de que los niños sean tratados de forma especial cuando son sometidos a procedimientos de ese tipo", destacó Viera.

En la narrativa del video nunca se define con claridad si finalmente los actos fueron realizados o no, ni cuál fue la causa de la detención de los muchachos. Llegan a poner a la persona que desde Facebook los contacta, pero nunca se habla del hombre que les entregó el dinero en un parque.

"Cuando no se respeta la niñez no se respeta nada", escribió Diversent. La abogada confesó sentir frustración y "mucha impotencia" viendo esas imágenes porque "cualquiera de esos muchachos puede ser mi hijo, tu hermano, su nieto, nuestros primos". Por último llamó la atención sobre el hecho de que "no es casualidad que todos esos niños sean afrodescendientes, es solo una agravante de estas violaciones, son los perfiles raciales y la mayor expresión del racismo institucionalizado".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.