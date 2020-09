Cuba insiste en las pseudoterapias para tratar el covid-19

En un nuevo despliegue del poderío científico de la Isla en el sector de la salud, Juventud Rebelde publicó este fin de semana un amplio artículo para destacar el uso de la ozonoterapia como tratamiento complementario para el covid-19. En el texto, O3 vs. covid-19 se informa del primer ensayo clínico a nivel internacional en el que la insuflación rectal es la única vía de aplicación realizado en la Isla y que demostraría que los pacientes de coronavirus mejoran cuando se les suministra esta supuesta terapia.

La doctora Zullyt Zamora Rodríguez, especialista del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), explica que el estudio se realizó teniendo en cuenta "los beneficios farmacológicos demostrados para la ozonoterapia como modulador de la respuesta inflamatoria sistémica, estimulador de la respuesta antioxidante endógena, que logra el aumento de la oxigenación de la sangre, y mejora las características de la sangre, además de ser antitrombótico y virucida. (...) Ello permite la activación del sistema antioxidante endógeno, con lo que se logra revertir toda la cascada inflamatoria generada dentro del proceso fisiopatológico de la covid-19", asegura en el reportaje.

El ensayo, que aún no ha concluido, se practicó en 32 pacientes leves y moderados, todos ellos tratados con terapia convencional y de los que la mitad recibió además ozonoterapia rectal cada 12 horas

El ensayo, que aún no ha concluido, se practicó en 32 pacientes leves y moderados, todos ellos tratados con terapia convencional y de los que la mitad recibió además ozonoterapia rectal cada 12 horas. Según sus conclusiones, a los cinco días, la mayoría de los pacientes tratados con ozono dieron negativo.

Además, se ha realizado también otro estudio sobre convalecientes con hábitos tóxicos en el que se ha observado mejoría en distintos indicadores de salud. Con estos resultados, el Ministerio de Salud ha decidido incluir en el protocolo contra el covid-19 esta práctica.

El reportaje de Juventud Rebelde habla del uso de la ozonoterapia en Cuba, que se remonta al año 1974, y los resultados positivos que ha dado en distintas enfermedades. Además, añade que la ozonoterapia contra el coronavirus se ha empleado en otros países como España, Italia, Irán, India, China y Turquía.

En España se ha publicado un único estudio hasta la fecha (este septiembre) sobre el empleo de ozonoterapia rectal en una mujer de 84 años enferma de covid-19 que, tras no mejorar con las habituales medicinas empleadas en el manejo del coronavirus -que aún no tiene cura, según la Organización Mundial de la Salud- recibió este tratamiento de forma compasiva y evolucionó favorablemente.

"Para demostrar que algo funciona frente a este coronavirus hace falta un grupo considerable de pacientes en varios estados de la enfermedad (leves, más graves, en UCI...) y no estar tratándolos con nada más, ya que si no, no se sabrá qué es lo que realmente ha curado a la persona infectada, si es que se ha curado", dijo Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CNB-CSIC) cuando surgió el debate sobre estos tratamientos en el país.

Un hospital de Ibiza (Baleares, España) realizó un supuesto estudio que declaraba exitoso el uso de ozonoterapia en pacientes de coronavirus y que circuló ampliamente por las redes sociales del país, epicentro de la pandemia en Europa y donde el virus se ha cobrado la vida de unas 50.000 personas.

Pero un virólogo del Instituto Carlos III de Madrid, centro nacional de referencia de enfermedades infecciosas, aclaró que ese estudio había sido autorizado por el comité local del hospital. "No se puede considerar que fue tratado en el contexto de un ensayo clínico controlado", indicó. El experto subrayó la importancia de obtener resultados en grupos muy amplios ya que los efectos individuales no son indicativos del funcionamiento real, aunque agradeció y celebró que se intenten avances y se compartan los resultados para continuar hacia la cura del coronavirus.

"La ozonoterapia como tal no responde al poder antibacteriano del ozono, pues este puede llegar a concentraciones tóxicas con facilidad"

En cuanto a otros países, China ha realizado estudios a través de su Agencia del Medicamento cuyos resultados se desconocen y en Italia el Hospital Universitario Santa María della Misericordia de Udine confirmó ensayos clínicos con ozono pero siempre como tratamiento coadyuvante, por lo que el uso exclusivo del gas como tratamiento se desconoce en todo el mundo.

La Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas (APETP), una asociación médica española, tiene la ozonoterapia incluida en su lista de pseudoterapias e, incluso, alerta de los peligros de su uso. "La ozonoterapia como tal no responde al poder antibacteriano del ozono, pues este puede llegar a concentraciones tóxicas con facilidad".

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) sostiene que la ozonoterapia no tiene ningún uso médico real y puede ser perjudicial, ya que existen estudios que relacionan el ozono con daños graves pulmonares o la generación de radicales libres en sangre. La APETP admite que hay aplicaciones "muy específicas y concretas" en las que el uso de ozono está avalado, pero no hay evidencia científica de resultados reales.

Desde el inicio de la pandemia, Cuba ha ofrecido numerosos productos farmacológicos milagrosos que, en muchos casos son homeopáticos y carecen de aval científico, como el Prevenghovir, la biomodulinaT o el anamú.

________________________