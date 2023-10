En Cuba, la cultura oficial pierde terreno ante el dinamismo de las ofertas privadas

El oficialismo celebra el día de la cultura cubana declarando la existencia de un nuevo enemigo: la "colonización cultural" que propician las micro, pequeñas y medianas empresas ( mipymes). El oxígeno que los "nuevos actores económicos" han dado al sector contrasta con la situación que –no sin reticencias– describen este viernes los dirigentes locales: deudas impagables, millones de pesos perdidos, imposibilidad de restaurar edificios patrimoniales y la estampida de intelectuales y artistas.

Aprovechando la efeméride –instaurada por el régimen en 1980, siguiendo el mito de que el himno nacional fue redactado el 20 de octubre de 1868 por Perucho Figueredo–, la prensa oficial pasó revista al estado de la cultura en varias provincias. Con grados variables de sinceridad, los funcionarios coincidieron en un punto: la situación es, como mínimo, "compleja".

Jorge Félix Lazo, director del Sectorial de Cultura de Sancti Spíritus, aseguró que para su oficina es un "reto", a pesar de que la provincia tiene registrados unos 500 músicos y 92 escritores, ofrecer algo atractivo a los jóvenes, víctimas por excelencia, insistió, de la "colonización cultural, que pasa desapercibida delante de muchos ojos".

El problema, conjeturó, es que el pueblo no es capaz de un "cambio de pensamiento", a pesar de que la provincia tiene una universidad y 24 proyectos culturales. "Ha sido una deuda no aprovecharlos", lamentó.

Los pocos avances los han hecho las 'mipymes', que suplen el trabajo que el sector estatal es incapaz de asumir, admitió

Los pocos avances los han hecho las mipymes, que suplen el trabajo que el sector estatal es incapaz de asumir, admitió. Pero la "flexibilización de las riendas" –como describe con elocuencia Lazo el control gubernamental– ha sido aprovechada por negocios que sí han logrado "gestionar talento artístico e incluso patrocinar actividades y eventos".

"Pero nuestra misión está en conducirlos, no dejarlos solos para evitar que se viole la política cultural, que es una sola", advierte el dirigente, que ve necesaria una revisión de arriba a las mipymes. "Hemos tenido tropiezos, porque no podemos permitir que nuestros espacios pierdan su esencia y sean solo para bailar y consumir bebidas. Las funciones de nuestro sistema institucional son invariables".

No obstante su inflexibilidad, Lazo reconoce que las alianzas con los privados son la "tabla de salvación". El ejemplo: la biblioteca municipal de Fomento, que digitalizó su catálogo gracias a una mipyme. Fue una operación sencilla, dijo el funcionario, no como la impostergable restauración del hoy clausurado Museo de Arte Colonial, de momento imposible por requerir "una cifra millonaria" para realizarse.

El fracaso más notable –que Lazo califica como "no esperado"– es el de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos, que cerró 2022 con más de 364.000 pesos de pérdidas. La justificación de Lazo es que la institución falló no sólo a nivel provincial, sino también nacional. El dirigente prevé que este año no suceda lo mismo y que se pueda aliviar "la inconformidad de los artistas", pues "se cambió la dirección y se adoptaron medidas".

En columnas de opinión publicadas en revistas oficiales o en reuniones institucionales provinciales, los intelectuales y artistas afiliados a la Uneac han dejado constancia de que el aspecto económico de su trabajo es –desde hace mucho tiempo– más que alarmante. La petición de un "esquema" que permita que las ganancias del sector, por escuetas que sean, se reinviertan en él, ha sido constante en las asambleas del organismo.

Los intelectuales y artistas afiliados a la Uneac han dejado constancia de que el aspecto económico de su trabajo es –desde hace mucho tiempo– más que alarmante

El escritor y comisario cultural Ricardo Riverón, de Villa Clara, expuso en la revista La Jiribilla que los vaivenes financieros de la Isla han provocado un "rosario de desencuentros" entre los funcionarios y los artistas. "El más reciente de todos, muy amargo, el del cine", subrayó, aludiendo a los reclamos de la independiente Asamblea de Cineastas de Cuba, que surgió a raíz de la emisión no autorizada por su realizador, en Televisión Cubana, del documental La Habana de Fito, de Juan Pin Vilar.

Para Riverón, Cuba avanza hacia un proceso de crisis en la cultura similar al que atravesó la Unión Soviética, y que podría tener, advierte, resultados similares. "A finales del siglo pasado, la glasnost hizo más daño que la perestroika: la economía en Rusia y muchos de esos países se recuperó, pero el ideario socialista debió afrontar la larga devaluación de su capital moral, que hoy rema a contracorriente; la persistente pérdida de su atractivo político y su capacidad movilizadora no ha dejado de acompañarnos", remacha.

Volver a las soluciones del Período Especial –en particular la "descentralización de las decisiones" del sector, que Riverón aspira a que se devuelvan a los dirigentes locales– podría ser la luz al final del túnel, teoriza el funcionario. Sin embargo, hay un gran peligro: internet, cuyo acceso "viene siendo para nosotros casi que el equivalente a una glasnost", y que genera más "colonización cultural", lamenta.

Riverón coincide con Lazo en el mismo miedo: para el Estado, es intolerable que se produzca un "descrédito" y "desmontaje de la institucionalidad", pues con ella se irá "la concepción socialista de la sociedad, de eso no caben dudas".

