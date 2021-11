Este 15N en Cuba, los padres se resisten a enviar a la escuela a sus hijos

Tras una pausa de casi 20 meses por la pandemia, más de 700.000 alumnos de primaria en Cuba estaban convocados a retomar las clases presenciales este lunes, día en que también el país abrió sus fronteras por completo al turismo internacional y sigue convocada la Marcha Cívica por el Cambio, a pesar de la represión del Gobierno.

Por eso mismo, muchos padres decidieron no mandar a sus hijos a la escuela. Desde Consolación del Sur, en Pinar del Río, Yahima Díaz cuenta a 14ymedio que a la escuela de su hijo no fueron muchos niños. "De la matrícula total fue la mitad, aquí hicieron una actividad para el matutino y estaban los factores de la comunidad. En ninguna escuela dejaron entrar a los padres, y en las de secundaria había menos niños todavía", precisó.

"Aquí muchos padres no mandaron a sus niños, varios me lo comunicaron, que no los iban a mandar y la explicación fue así, literal: Ellos son capaces de cualquier cosa, ¿y si me los mandan para la calle?", temían.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistió a un centro educativo de primaria en La Habana, que recibió nuevamente a sus alumnos como parte de la reanudación del año lectivo 2020-2021.

Varios estudiantes recitaron poemas, cantaron para dar la bienvenida a sus compañeros de estudio y declararon estar alegres por regresar a las aulas después de permanecer en casa atendiendo clases televisivas desde abril de 2020.

Hace una semana, 612.000 estudiantes de otras enseñanzas (desde secundaria hasta universidad) ya volvieron a sus escuelas de forma presencial tras la pausa impuesta por las restricciones de la pandemia.

Ellos se sumaron a los más de 84.585 educandos del duodécimo grado, tercero y cuarto años de la Formación Pedagógica y el tercer año de la Educación Técnica y Profesional que retornaron a las aulas el 4 de octubre.

Las autoridades explicaron que el regreso presencial debe hacerse con el cumplimiento "estricto" de las medidas higiénico-sanitarias para evitar contagios.

Ocurre en una mejoría de la situación epidemiológica y la reactivación de la vida económica del país, que incluye la reapertura este lunes de los aeropuertos y la entrada de turismo internacional.

Durante la jornada también se espera la marcha convocada por la plataforma opositora Archipiélago contra la violencia, la liberación de los presos políticos y la solución a los problemas por la vía democrática y pacífica.

