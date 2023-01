En Cuba, los planes se imponen a los ganaderos desde una oficina y por eso no hay carne ni leche

Pedro Rubio Tristá es uno de los ganaderos más exitosos de Las Tunas, entrega multitud de toros de ceba al Estado y sobrecumple con los planes de carne y leche. Además, dice recibir pagos en divisas y vender a buen precio el boniato al Estado. Sin embargo, cometió el imperdonable error de vender cinco reses a un primo y, aunque no decreció la masa ganadera, eso le ha supuesto la prohibición de sacrificar ningún animal en 2022.

"No entiende y lo considera como un extremismo", relata un extenso reportaje de la prensa oficial que refleja con detalle los problemas a los que se enfrentan los productores y explica de manera cristalina por qué no hay carne o leche en los mercados cubanos.

"Aquí hace más de dos años que no viene un cuadro. Los planes de la leche y la carne se nos imponen desde una oficina", espeta Dilber Leyva, presidente de una cooperativa tunera que expone los problemas con los lácteos y lamenta que los dirigentes elaboren planes sin fijarse en las peculiaridades del territorio y, mucho menos, de cada individuo.

"Aquí hace más de dos años que no viene un cuadro. Los planes de la leche y la carne se nos imponen desde una oficina", espeta Dilber Leyva

Uno de sus productores, cuenta, tuvo el pasado año que entregar los 500 litros de leche que le correspondía por tener 10 vacas, pero cuatro de ellas estaban preñadas, por lo que el resultado era inviable. "Tuvo que pagar altas sumas de dinero por incumplimiento del plan cuando objetivamente no podía hacerlo", reprocha. A la vez, los impagos de multas son elevados porque muchos no tienen el dinero, lo que genera una deuda en la cooperativa que, en consecuencia, tampoco puede hacer los pagos. El pez que se muerde la cola.

"La deuda de leche de la cooperativa por multas ascendió a 215.000 pesos el pasado año porque 50 productores no honraron las proyecciones. Y durante tres meses no les pudimos pagar a los campesinos porque la Empresa Láctea retuvo ese dinero por la deuda", continúa. Y para rematar, el banco (Bandec) tampoco les da créditos.

Jorge Velázquez es otro de los decepcionados por el mismo caso de Rubio. Entre su hermano Blas y él entregaron 36 toros de ceba mayores de 450 kilos. La masa ganadera de ambos creció y cumplieron de sobra con el plan. Sin embargo, se le ocurrió pasar tres reses a su hermano, que está dentro de la misma finca, y ambos fueron penalizados con la misma medida: la prohibición de sacrificar ni una sola res. "En cuanto a la contratación, los precios son inestables, las tarifas de las empresas que deben ayudarnos resultan altísimas, los pagos fuera de tiempo son constantes y los precios constituyen impuestos a nuestros productos porque los contratos se rigen por las normas que decide una sola persona. Eso no es un contrato", protesta.

Hasta 20 labriegos dice haber entrevistado Periódico26, que no ha encontrado una sola historia de satisfacción con las cacareadas 63 medidas que venían a dinamizar la agricultura y la ganadería. Según sus datos, hay más de 13.800 ganaderos en Las Tunas y solo 256 mataron 556 animales. También son minoría quienes aumentaron la masa ganadera, 764 campesinos con unas 1.800 cabezas.

Los despropósitos con las tierras no son menores. El ganadero Raúl Escobar era propietario por herencia familiar de gran parte de las extensiones de su barrio, Indaya, en las afueras de Las Tunas. Decidió entregarlas, afirma "en beneficio de la comunidad", pero ahora quiere más espacio para poder aumentar su masa ganadera y no se lo dan. "Y hablamos de una de las medidas para impulsar la ganadería", protesta.

Yoel Martínez Vargas, delegado de Agricultura en la provincia, asegura que la base de todos los problemas es que quienes deciden no se acercan a quienes producen y pide celeridad en la entrega de tierras. "Todavía no pocas veces, los campesinos andan detrás de los directivos, cuando debe ser todo lo contrario", dice. Hay más de 50.000 hectáreas en la provincia entre ociosas y mal explotadas porque se concedieron sin un estudio riguroso, indica. El funcionario llama a dar condiciones a los ganaderos, darles una vivienda digna y revalorizar su trabajo para que no se vayan.

Otro dato nefasto para la provincia: en Las Tunas, más de 1.200 productores incumplen su entrega de leche

El reportaje señala que cada labriego posee apenas 13,42 hectáreas, lo que solo le permite tener 13 cabezas de ganado mayor, cuando hay terreno "más que suficiente" para que disponga de las 67 hectáreas que necesitaría para una producción adecuada.

Otro dato nefasto para la provincia: en Las Tunas, más de 1.200 productores incumplen su entrega de leche. Aunque la nota añade que "en la mayoría de los casos se desconocen las razones", las declaraciones de los ganaderos recopiladas en el reportaje lo dejan muy claro.

Martínez Vargas pide que quienes dominan al detalle cómo funcionan las nuevas medidas se acerquen a cada productor y se involucren en el desarrollo.

El delegado ha aprovechado el texto para desvelar una descentralización del sector en la provincia: desaparece la Empresa Integral Agropecuaria y se creará una en cada municipio; las granjas urbanas serán convertidas en mipymes y Puerto Padre será el primer municipio agroindustrial del Balcón del Oriente Cubano, pasando al gobierno local. A su juicio, esto debe ser bueno para que el sector tome decisiones propias y gestione sus eventuales ganancias.

Yoel Martínez Vargas expresa que "la causa fundamental es la mala contratación, porque los planes de producción no se conciben bien. Ahora mismo no son pocos a los que les crece la masa y, sin embargo, no pueden sacrificar porque la contratación está mal hecha".

El reportaje recurre en numerosas ocasiones a las palabras del vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y sus llamados a "dinamizar el pensamiento y la creatividad", lo que sirve de título al texto. Sin embargo, los responsables nunca asumen sus errores y las soluciones vuelven a ser poco más que buenos deseos.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.