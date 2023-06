Cuba recibió más petróleo en mayo, crecen las sospechas sobre el destino del combustible

El constante trasiego de buques petroleros desde Venezuela a los puertos cubanos durante el mes de mayo presagiaba lo que, este viernes, confirmaron los datos publicados por Reuters: las exportaciones de crudo venezolano a la Isla alcanzaron los 58.100 barriles por día (bpd), casi un 30% más que los enviados por la estatal Pdvsa en abril, solo 45.250 bpd.

En su habitual reporte mensual sobre las actividades comerciales de Petróleos de Venezuela S.A., la agencia británica detectó una caída del 14% en las exportaciones de mayo con respecto al mes anterior, pero La Habana volvió a salvarse de los recortes. En promedio, las ventas totales fueron de 606.258 bpd de crudo y productos refinados, menos que los dos meses anteriores pero más que enero y febrero de este año.

Por su parte, la empresa estadounidense Chevron –recientemente autorizada para exportar combustible venezolano– envió a EE UU y a sus almacenes en Bahamas 149.000 bpd en mayo, poco más que en abril (141.000 bpd).

En el caso de Cuba, la actividad ha sido frenética durante mayo: desde la terminal portuaria venezolana de José han zarpado varios barcos con destino a la Isla

El intercambio de Venezuela con sus aliados no se ha detenido. Según Reuters, Irán mandó a Caracas un cargamento de 2,1 millones de barriles de condensado, pero según la aplicación Tanker Trackers todavía no ha descargado.

En el caso de Cuba, la actividad ha sido frenética durante mayo: desde la terminal portuaria venezolana de José han zarpado varios barcos con destino a la Isla, en especial a Cienfuegos, donde la aplicación Vesselfinder detectó la presencia del petrolero Vilma, con bandera cubana.

El Vilma navegó en varias ocasiones al puerto cienfueguero –señalado como destino por la aplicación– desde José, pero al acercarse a la Isla desaparecía del radar, para figurar días más tarde nuevamente como anclado en Venezuela. Al examinar la lista de puertos de recalada del petrolero, tampoco aparece nunca en el registro que haya estado en Cienfuegos.

Pero este no es el único buque con bandera cubana que presenta una actividad irregular. Otro tanto ocurre con el Alicia, que, procedente del puerto venezolano de Amuay, no declara su destino; y con el Sandino, que zarpó de José el 11 de mayo y cuyo muelle de recalada no se conoce.

Como el Vilma, el petrolero Delsa zarpa constantemente de la terminal venezolana para dirigirse a Matanzas, pero, en su registro, también se borra el destino cubano, donde se supone que esté anclado desde este 28 de mayo. El Pastorita, otro de los tanqueros cubanos, partió de La Habana hace varios días y llegó este viernes a Moa, un puerto muy poco activo de la costa oriental de la Isla.

Más discreto aún, pero siempre en aumento, ha sido el trasiego de los petroleros internacionales hacia Cuba. Este sábado, estaban anclados los petroleros Marianna V.V., con bandera panameña, en La Habana; el Primula, con bandera de Belice, en Mariel, al igual que el Caribbean Alliance –pabellón panameño– que marchará rumbo a Moa, donde se unirá al petrolero holandés NQ Calipso.

Al puerto de Santiago de Cuba llegó este viernes el Nicos, con bandera de San Vicente y Granadinas, que en el momento de realizar esta revisión llevaba más de 70 días sin declarar su procedencia y cuyo historial de recaladas está vacío. A la misma terminal y procedente del puerto de Kaliningrado, en Rusia, llegará el tanquero Scot Hamburg –bandera holandesa– el próximo 6 de junio.

