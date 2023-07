Si Cuba y los cubanos están mal, "no es culpa de los turistas", se defiende una 'influencer' española

La española Marina Rivera, quien fue una de los más de veinte influencers que llegaron a Cuba este julio para promocionar el turismo invitados por la agencia de viajes Enjoy Travel Group, publicó este miércoles un video en su perfil de Tik Tok para responder a las acusaciones de "lavar la imagen de una dictadura" que muchos de sus seguidores y otros creadores de contenido cubanos han hecho.

"No pensé que esto fuera a ser necesario, pero hablemos de Cuba", comienza la influencer su video de tres minutos en el que expone, ante nada, que tanto ella, como el resto del grupo y su agencia no habían cobrado por el viaje que se hizo para promocionar el vuelo Barcelona-La Habana inaugurado recientemente. "No cobramos un euro por nada. Simplemente nos invitaron al viaje", comenta.

Rivera también explica que ella no tiene la culpa de las situaciones socioeconómicas y políticas de los países que visita y que muchos tienen carencias de "libertades, derechos y tienen situaciones políticas horribles, pero eso no es culpa de los turistas".

"En España estuvimos también 40 años en dictadura durante los que vivíamos del turismo y en Cuba es exactamente igual. La gente vive del turismo"

Marina Rivera comparó, además, al régimen cubano con la dictadura franquista: "En España estuvimos también 40 años en dictadura durante los que vivíamos del turismo y en Cuba es exactamente igual. La gente vive del turismo. Y gracias a todos esos turistas que vinieron a España durante la dictadura un montón de gente tuvo qué comer. Nosotros queríamos aumentar eso, el turismo a Cuba".

"Nosotros disfrutamos de la Isla y dejamos dinero en negocios locales", concluye Rivera, quien contó que el grupo de influencers había repartido medicamentos, agua, dulces y dinero entre la gente de La Habana, y añadió: "esto no lo íbamos a decir porque lo hicimos de manera desinteresada. Por ejemplo, las Twin Melody regalaron 400 euros en efectivo a los niños de la calle".

Algunos influencers cubanos, como Claudia Tropiezos y Royniel2, han criticado fuertemente la visita de los jóvenes españoles a Cuba acusándolos de "romantizar una dictadura". A ellos se sumó la cubana Dina Star, residente desde hace dos años en Madrid quien, luego de publicar en YouTube un video sobre el tema, fue invitada al programa español Todo es Mentira. Este mismo programa fue testigo, durante las protestas de julio de 2021, de cómo la Seguridad del Estado cubana llegaba a la residencia de la youtuber en La Habana para conducirla a la estación de Zapata y C mientras ella transmitía en directo.

Al programa, transmitido este 18 de julio, también estuvo invitado Diego Moreno, director ejecutivo de la agencia de talentos Nickname, que representa a los influencers que viajaron a Cuba.

Moreno explicó que sus talentos fueron invitados por la agencia de viajes Enjoy Travel Group, con sede en Barcelona, que además los había contratado anteriormente para promocionar rutas aéreas a países como México, República Dominicana y Maldivas. También dijo que ninguno de los influencers "ha percibido un solo céntimo de euro". Admitió, sin embargo, que todos los gastos de hospedaje, transportación, alimentación y eventos fueron cubiertos por la agencia turoperadora que, como parte del contrato, exigió una cláusula de no difamación. Fuera de ese inciso –que es muy común en contratos promocionales, según expuso el directivo– "no hubo ninguna limitación de ningún tipo".

El representante recordó también que muchos de los cubanos con los que tuvieron contacto en la Isla estaban agradecidos por su visita

El representante recordó también que muchos de los cubanos con los que tuvieron contacto en la Isla estaban agradecidos por su visita y por que estuvieran promocionando al país como un destino paradisíaco. "La gente que está en Miami es la que está criticando e intentando que no se fomente el turismo".

Ante esta versión de Moreno, la influencer cubana argumentó que no dudaba de que la gente los recibiera agradecida. "Si te gastas el dinero en un restaurante particular o si grabas videos de las personas que bailan de sol a sol montados en zancos, ellos te lo agradecerán con una sonrisa de oreja a oreja", respondió mientras explicaba que el verdadero problema estaba en promocionar un turismo que no beneficia al cubano de a pie. "Fomenten un turismo natural que no sea de ir a hoteles cinco estrellas que construye el Gobierno. Vayan a hostales particulares, empapense de la cultura cubana real y no de la que les disfrazan", concluyó la joven cubana.

En un intento por aplacar el debate, el representante de Nickname comentó que los influencers eran jóvenes inexpertos que habían llegado a confundir el monumento de Ernesto Guevara en la Plaza de la Revolución con una imagen de Diego Armando Maradona. "Creo que los influencers que usted representa no son tan ignorantes cuando uno de ellos se ofreció a buscar canales para ayudar a la gente en Cuba", fue la respuesta de Dina Star.

Tanto representantes de la agencia como los propios influencers han explicado que no es el trabajo de estos jóvenes mostrar las situaciones políticas ni las carencias de ningún país pues ellos no son periodistas, a los que sí se les exige veracidad y responsabilidad con el contenido que difunden.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.