Las víctimas de las inundaciones en Majagua denuncian el mal manejo de una presa por el Gobierno

Después de que las aguas bajaron en el municipio avileño de Majagua parecía que lo peor había pasado pero no. Llegó el miércoles y el jueves y tocó sacar al sol lo poco que había sobrevivido a las inundaciones, los colchones, los muebles, la ropa, hacer inventario de todo lo que el agua se llevó.

Las fuertes lluvias que dejó la tormenta tropical Eta provocó la salida del cauce del río que lleva igual nombre, y las aguas avanzaron hasta las zonas cercanas dejando inundaciones que sorprendieron a muchos pobladores en ese municipio a medio camino entre las ciudades de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

"Por suerte estamos vivos pero fue terrible, como una avalancha de agua. Eso nunca había pasado así de ese modo, desde el Flora yo no veía algo así", cuenta a este diario un poblador que reside en esa localidad desde los años cincuenta.

"Lo que pasó fue que abrieron la presa del Plan Plátano porque se llenó y el agua salió sin control y cubrió todo. Nosotros tenemos familia que nos ayuda pero hay mucha gente que está sola y no es fácil verse sin nada y no tener para dónde virarse", agregó

Precisa además que los barrios de La Sierra y de Los Rusos fueron los más afectados. "Aquí estamos acostumbrados a las crecidas pero no de esta magnitud, las que yo he vivido puedo decir que el agua me ha llegado al tobillo y esta vez ha cubierto casas completas".

Algunos pusieron sus propiedades en alto pero tomando como referencia sus experiencias anteriores. "Puse unos ladrillos y coloqué algunas de mis cosas y así y todo se empaparon los colchones y las maletas con ropa. Solo pude salvar los electrodomésticos pequeños porque el refrigerador no me dio tiempo de subirlo", comentó una joven que esta mañana volvía a sacar sus ropas al sol y vigilaba los dos colchones que había sacado al portal.

Cuenta además que algunas de las viviendas que estaban en zonas más altas, donde normalmente el agua nunca llega, vieron sus patios totalmente sumergidos.

Juan Carlos Calvo Vidal, que conoce bien la zona, asegura que esa inundación es producto de una presa que se encuentra en el nacimiento del río, se trata de "una presa suelta", puntualizó.

"Las autoridades plantearon que no, pero todo los afectados saben que fue así", denunció en un comentario que dejó en unas de las publicaciones que se postearon en Facebook para dar cuenta de varias casas que quedaron totalmente sumergidas.

Según su testimonio, el río, que ya tenía un nivel elevado de agua producto de las lluvias, soltó "de pronto, en cuestión de 15 o 20 minutos, una avalancha similar a un tsunami".

"El Gobierno está ayudando a todas estas personas, pero el desastre es tan inmenso que les va a costar algún tiempo resolverlo", agrega Calvo Vidal.

Según los datos oficiales, un total de 45 viviendas fueron afectadas, cuatro de ellas con derrumbes totales y 24 parciales

"Las personas pierden en minutos sus casas, artículos personales, sus sueños, sus historias, sus comodidades, costumbres, vivencias. (...) Solo espero que el Gobierno destruya esa presa o la construya como debe ser, hoy fueron casas y objetos materiales, mañana pueden ser personas y eso si no se puede recuperar", expresó.

Las autoridades aseguran que se tomaron varias medidas preventivas para evitar pérdidas de vidas humanas y materiales y evacuaron a 2.308 personas, la mayoría en casas de amigos y familiares. Dan cuenta también de 1.740 cabezas de ganado mayor y otras de ganado menor que fueron puestas a salvo.

Según los datos oficiales, un total de 45 viviendas fueron afectadas, cuatro de ellas con derrumbes totales y 24 parciales. Detallan que una de las casas sufrió la pérdida total de su techo mientras que una docena lo perdieron de forma parcial y dos edificios registraron daños a su manta impermeabilizante, según precisó Ernesto Linares Ojeda, vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal de esa localidad.

