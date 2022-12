'Cubadebate' manipula una entrevista de Merkel a 'Der Spiegel' sobre Ucrania

Cubadebate ha vuelto a alinearse marcadamente con la propaganda prorrusa este miércoles al reproducir un texto basado en la tergiversación de las palabras de la ex canciller alemana Angela Merkel sobre Ucrania.

El digital oficialista ha catalogado en Especiales-Política un artículo titulado Merkel revela que Estados Unidos y sus socios de la OTAN planificaron la guerra en Ucrania contra Rusia, que reproduce íntegramente un texto traducido por Rebelión al español pero cuya fuente original es la Strategic Culture Foundation, un centro de ideas con sede en Moscú que publica análisis políticos sobre el área euroasiática. La organización está considerada por EE UU como un brazo ideológico dedicado a defender los intereses rusos.

La nota, con un título aparentemente informativo, es en realidad un texto de opinión que parte, a su vez, de otro texto de opinión. La interpretación que hizo el ex militar estadounidense de alto rango Scott Ritter –calificado como "analista independiente", aunque conocido como crítico de la política exterior de su país en las últimas décadas– de unas palabras de Angela Merkel.

Ritter recuperaba una entrevista concedida en noviembre por la ex canciller a Der Spiegel en la que Merkel, comentando cuáles son las distracciones audiovisuales que tiene en la actualidad, menciona haber visto la película Múnich, en vísperas de una guerra y señala las semejanzas que, como todos los espectadores, vio con Ucrania.

La llamada Revolución del Maidán en 2014 (instigada según Moscú por EE UU) se cerró con unas elecciones en las que obtuvo la presidencia el prorruso Petró Poroshenko

La alemana hace un paralelismo entre la política de apaciguamiento de Chamberlain, que no impidió pero sí retrasó la Segunda Guerra Mundial, con la que ella misma defendió para que Ucrania no entrase en la Alianza Atlántica en 2008 y durante los acuerdos de Minsk, en 2014. A su juicio, eso ha permitido a Ucrania tener más defensas frente a Rusia de las que tenía entonces. En esas palabras se ampara Ritter para afirmar que los acuerdos de Minsk, lejos de servir para establecer la paz, eran realmente un subterfugio para ganar tiempo y fortalecer al Ejército.

A su vez, esta idea es de la que parte el texto que hoy publica Cubadebate para construir una nota íntegramente opinativa con un grandilocuente título falso, puesto que Merkel en ningún momento habla de planes de la Otan para una guerra en Ucrania. La tergiversación es tan evidente que la agencia de verificación española Maldita.es no dudó en calificarlo de bulo.

"La revelación de Merkel fue involuntaria. Merkel hablaba de calmar al régimen ucraniano para acabar fortaleciendo su fuerza de combate contra Rusia. Menciona este razonamiento para justificar por qué se opuso a que Ucrania entrase en la Otan en el 2008: según Merkel, no es que esa adhesión fuera errónea, sino que no era el momento adecuado", dice el artículo, que reinterpreta las palabras de la ex canciller para acusar a Occidente de no estar interesado en "una resolución pacífica".

En el texto se califica de "régimen de Kiev" al Gobierno de Ucrania, definido además como un Ejecutivo "instalado por el golpe de Estado respaldado por la CIA en 2014". Los medios prorrusos llevan años intentando eliminar un capítulo de la historia ucraniana para deslegitimar al actual presidente.

La llamada Revolución del Maidán en 2014 (instigada según Moscú por EE UU) se cerró con unas elecciones en las que obtuvo la presidencia el prorruso Petró Poroshenko, cargo que perdió cuando, en 2019, los ciudadanos volvieron a las urnas y respaldaron a su oponente, Volodímir Zelenski, con el 73,22 % de los votos.

La nota acusa a Alemania de dar largas a Ucrania para preparar la "agresión prevista contra Rusia", pese a ser junto a Francia garante de los acuerdos de paz de Minsk y repite, sin ningún sustento, la versión rusa de que la invasión de Ucrania (llamada intervención militar en el artículo) fue una reacción defensiva para "salvaguardar" el Dombás, argumento incompatible con el inmediato ataque a Jerson y Kiev, a 700 y 800 kilómetros respectivamente de ese territorio.

"No hemos encontrado rastro de estas declaraciones en la página web de dicho diario en ninguna de las publicaciones en las que se menciona a Angela Merkel desde el 24 de febrero de 2022, fecha de la invasión rusa de Ucrania"

El texto vuelve a esgrimir el argumento de que Ucrania ha armado a paramilitares nazis en alusión al batallón Azov, una unidad de extrema derecha del ejército ucraniano que exhibe simbología nazi y ha sido utilizado como excusa para invadir el país entero, obviando que de lo mismo podría acusarse a Putin, que contrata a miembros del Grupo Wagner –cuyo líder lleva la insignia de las SS tatuada– en sus contiendas internacionales.

Repentinamente el artículo recuerda a Poroshenko, presidente obviado del "régimen" posterior al "golpe" de la CIA, para señalarlo como único clarividente en esta historia, por advertir de que Occidente aceptaba la paz de Minsk para reorganizarse antes de una ofensiva final. De aquí nacen unas modestas críticas a Moscú por no haber actuado antes, por dejarse engañar, por una inacción que ha llevado a permitir que Ucrania sea armada por EE UU... que desembocan en un "como revelan los comentarios de Merkel", de la que ya el lector se había olvidado a estas alturas.

El texto ha circulado por distintas páginas web o medios de comunicación autodenominados "alternativos", por lo que la agencia de verificación Maldita.es intentó localizar unas declaraciones de Angela Merkel en términos que permitieran titular así. El medio, firmante del código de principios del International Fact-Checking Network y con declaración de política de neutralidad, tiene distintas ramas dedicadas al análisis de discursos políticos con el fin de desmontar la desinformación.

"No hemos encontrado rastro de estas declaraciones en la página web de dicho diario en ninguna de las publicaciones en las que se menciona a Angela Merkel desde el 24 de febrero de 2022, fecha de la invasión rusa de Ucrania. Tampoco hemos encontrado estas declaraciones en las redes sociales de Der Spiegel, tras realizar una búsqueda avanzada de los términos 'Angela Merkel', en combinación con otros como 'EEUU', 'Otan' o 'entrevista' en inglés y alemán".

El diario alemán confirmó que sólo han publicado una entrevista con Merkel "en el último mes" (la citada por Ritter, en el número 48 del 24 de noviembre) y aseguró que, como se puede comprobar en el texto, no hizo la declaración que se le atribuye en los contenidos que circulan en internet.

Cubadebate, que este 2023 celebrará su vigésimo aniversario, ha tenido históricamente la leyenda "contra el terrorismo mediático" y ahora luce un "por la verdad y las ideas", pero no por ello deja que la realidad le desmienta un titular.

