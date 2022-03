Cupet atribuye la escasez de combustible a un aumento del 65% de la demanda

La Unión Cuba-Petróleo (Cupet) justificó este sábado la escasez de gasolina y diésel por el aumento del 20% del consumo en marzo con respecto a enero y febrero. Incluso, agrega el comunicado del monopolio estatal, la demanda creció hasta un 65% la semana pasada, lo que llevó a las autoridades a racionar el combustible en varias provincias.

La empresa petrolera quiso "actualizar" la situación y afirmó que se han reducido en más de un 60% las "afectaciones", pero que la disponibilidad seguirá "estando compleja", el eufemismo del oficialismo para escasez. Hace cinco días había problemas en 350 servicentros, un 26% del total, según la nota, pero Cupet y sus trabajadores se esfuerzan –"con la motivación especial del aniversario 30" de la empresa– para que se recupere la estabilidad en el servicio.

Los usuarios, sin embargo, no han visto clara la situación, ya que el comunicado habla de un problema que no está resuelto sin detallar cuál es. En los comentarios a la nota en Cubadebate, la empresa ha respondido que la escasez se ha debido a varias causas entre ellas la ya conocida de reforzar los grupos electrógenos y que "ante la incertidumbre se ha elevado el consumo".

Algunos usuarios han recordado que en los últimos días ha habido rumores de todo tipo en torno a los combustibles, desde que se iba a comercializar en dólares hasta que va a subir el precio o, por supuesto, que se agravan los problemas de suministro por la crisis mundial tras la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones occidentales a Moscú. Este cúmulo de circunstancias habrían hecho temer a la población y disparado las ventas, aunque no falta quien menciona el acaparamiento.

Muchos comentaristas han lamentado que los trabajadores de los servicentros cometen irregularidades en la venta y unas veces dicen que no hay combustible para venderlo por la izquierda y otras llenan más de lo establecido a cambio de un soborno, además de cobrar inadecuadamente o tener cerrado en horas en que no debería ser así. En todos esos mensajes Cupet se ha desentendido y pide que se reclame a Cimex, responsable de los servicentros.

Cupet asegura en la nota que gracias a la ayuda "de los carros de distribución de combustibles de los Organismos de la Administración Central del Estado" han podido asegurar un 15% de los volúmenes distribuidos, llenando entre 30 y 50 equipos diarios.

Pero los mensajes en Cubadebate insisten en problemas con el abastecimiento que no solo siguen hoy sino que se remontan a mucho tiempo atrás. "No se de otros lugares pero los servicentros del municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, nunca han tenido combustible, ni antes ni después de esos inconvenientes de que hablan. Aquí hay escasez desde hace mucho, pero mucho tiempo", cuenta un usuario.

"Bueno yo estoy trabajando y en Viñales hace más de 3 días que no hay especial. Tampoco hay en Los Palacios, ni en Soroa", dice otro.

"He adquirido un generador eléctrico de gasolina, comercializado en MLC por la cadena Cimex en Camagüey. Al ir a buscar 10 litros de gasolina al Servicupet hay una orientación, que no se permite la venta en porrón y solo se permite la venta a motos o vehículos. Yo no tengo ni moto ni carro. Quisiera que alguien de Cimex me diga qué hacer en mi caso, a dónde me dirijo, a quién le reclamo, qué hago con la planta eléctrica que bastante cara me costó y ahora no puedo utilizarla", protesta uno más.

También hay quien se ha quejado de que la normalización de la que habla la nota no haya llegado a su localidad. "Lo del 60% es en La Habana porque aquí en Perico, Matanzas, hace cinco días no se le vende ni una gota de gasolina a los particulares, solo a los carros de la renta y del Estado".

La avería en la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, unida a la de Mariel, incendiada el 7 de marzo, son parte del origen de la crisis vivida con el combustible en la última semana. Las autoridades afirmaron que la salida de las centrales del Sistema Eléctrico Nacional obligaba a racionar el combustible para asegurar el servicio público de transporte y llenar los grupos electrógenos, altos consumidores de gasolina. Esto también pudo generar temor en la población que se dispuso a llenar sus tanques.

Sin embargo, el problema, como demuestran los comentarios a la nota, viene de atrás y ya en 2019 se manifestó con gran crudeza cuando las sanciones de EE UU al petróleo venezolano se incrementaron, dificultando el envío de cantidades del socio principal de La Habana a la Isla. Eso mermó la disponibilidad, que ya había menguado por la crisis de Venezuela y su gran caída de producción petrolera en los últimos veinte años.

Cupet aseguró este enero que se había cumplido el plan nacional de producción en 2021, una buena noticia porque se llevaba una década de disminución. Pero no se daban datos de cantidades extraídas o cuál era la previsión. Osvaldo López Corso, jefe de Exploración de Cupet, dijo que la caída de los últimos diez años estaba en torno a un 3% y un 7% anual.

Jorge Piñón, experto cubano en política energética en la Universidad de Texas, ha asegurado por su parte a la agencia France Presse que la bajada es del 20% en comparación con 2010 y el suministro de petróleo crudo y combustibles de Venezuela pasó de 100.000 barriles diarios en 2016 "a un promedio el año pasado de 56.000 barriles diarios".

Cuba utiliza el crudo nacional (44%) y su gas acompañante (8%) en la generación de la electricidad que necesita para la economía y el consumo doméstico, según las propias autoridades. El mayor yacimiento está en una franja ubicada entre La Habana y Varadero, de donde sale el 99% del petróleo, aunque se llevan años haciendo prospecciones y buscando ayuda exterior para localizar otros.

Se calcula que Cuba puede producir 22 millones de barriles al año, una cantidad ínfima si se compara con los 130.000 barriles diarios que necesita para su consumo.

