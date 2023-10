"Damos prioridad a la canasta básica", afirma un ministro cubano con humor negro

Todo está mal en Cuba, pero podría ser peor. Es aproximadamente lo que dijo Manuel Sobrino Martínez, ministro de Industria Alimentaria, este martes en un brillante paso por el programa Mesa Redonda donde repasó con detalle el sistemático hundimiento de las previsiones para este año para acabar animando a quien lo escuchara. "Habría que sacar la cuenta de cómo estuviéramos si el Gobierno no hubiera hecho la cantidad de acciones que ha estado haciendo en los últimos años", espetó.

Sobrino Martínez dejó algunas de las frases más memorables en lo que va de año, que en octubre ya se acumulan. La más meritoria, la que atribuyó la caída del turismo a la prioridad que se les da a los cubanos a la hora de comer. "Hoy hay un grupo importante de recursos que, si el turismo los tuviera, prestaría un mejor servicio y tendría más turistas; y la decisión del Gobierno ha sido darle prioridad a la canasta básica y el consumo social".

Presumiblemente temiendo el impacto de sus palabras, se aprestó a aclarar que eso no significa que haya "satisfacción total", pero que priorizar, se prioriza. Y que a otros sectores se va solo lo que sobra, si es que sobra. "Prácticamente todo el alimento que llega al país va para la canasta básica", zanjó.

Presumiblemente temiendo el impacto de sus palabras, se aprestó a aclarar que eso no significa que haya "satisfacción total"

Los datos son una serie de catastróficas desdichas. Se procesan muchos menos alimentos que en 2021 y 2022, dijo justo antes de atribuirlo al "recrudecimiento de las medidas del bloqueo", aunque las sanciones procedan mayoritariamente de años anteriores. Por productos, se ha comprado un 67% del trigo previsto, porque su precio pasó de 280 dólares la tonelada en 2019 a 410 dólares en 2023.

La leche, que hace cuatro años costaba 3.150 dólares la tonelada, ahora supone 4.508. Solo se ha comprado el 21% de lo programado. El aceite, duplicó su precio en ese mismo período, de 880 dólares a 1.606. Se ha adquirido un 55% de lo proyectado. En la soya y el maíz ya ni entró, solo habló de su subida en 226 y 163 dólares, respectivamente.

Así que los triunfales datos con los que comenzó su intervención, todos ellos sobre la enorme capacidad de procesamiento de alimentos que tiene el país, quedaron como papel mojado ante la absoluta imposibilidad de importar y, mucho menos, producir.

El premio gordo se lo llevó la pesca –"no andamos bien en 2023, estamos incumpliendo, con solo un 58% de lo previsto y con un 23% menos de lo logrado en 2022"– ejemplo vivo del estrepitoso fracaso de las 63 medidas para impulsar el sector agropecuario que, precisamente, venía a defender.

El ministro, que había explicado inicialmente que hay más de 60 barcos parados sin motor porque este puede estar entre los 25.000 y los 40.000 dólares y quienes lo tienen no quieren venderlo o exigen un pago por adelantado que no se puede hacer –"hemos tenido que decidir si comprar la leche en polvo o el trigo, o los motores"– acabó explicando que la aprobación de la resolución 52 con la que se flexibilizó la pesca ha llevado a incrementar en 4.302 las licencias de barcos no estatales, casi el doble que el año anterior. ¿Se tradujo eso en más peces? La respuesta es no.

Sobrino tocó la situación de otros alimentos de primera necesidad, con un apego escaso a la realidad. "En Cuba más de un millón de niños reciben diariamente leche", sorprendió. De ellos, a 645.000 les toca la fluida, producida en la Isla, y a 365.000 la que es en polvo, importada. Si se les cobrara a precio "neoliberal", agregó, se vendería el litro a 125 pesos. Después, explicó las pobres contrataciones, los incumplimientos, la sequía, la falta de insumos... y se entendió que, como denuncia la población, la leche llega la mitad de las veces.

Sobrino continuó la tarea emprendida este martes por su jefe de convencer a la población de las bondades de las 'mipymes'

La misma situación se da con la carne, a la que también dedicó un apartado, y de la que dijo que de los 110.000 productores visitados, solo 36.000 han contratado con la industria, certificando el éxito rotundo de las medidas.

Así las cosas, Sobrino continuó la tarea emprendida este martes por su jefe de convencer a la población –desencantada– de las bondades de las mipymes. "No todas esas empresas están dando lo que se aspiraba, hay algunas que han cogido un camino distorsionado, y se están revisando. Pero también habría que revisar si esas 844 no estuvieran impactando en la producción industrial de alimentos, qué situación tuviéramos". De nuevo, pobres pero agradecidos.

El ministro insistió en que se espera que el sector privado trabaje de manera conjunta con el Estado para abaratar costos y contribuir frente a la escasez en su pequeña escala. Algo que, explicó, ya se hace con las panaderías. "El Estado tiene que comprar para el pan de la canasta 700 toneladas de trigo diarias, mientras que una forma de gestión no estatal compra un contenedor que son 25 toneladas y organiza la producción de un mes, son volúmenes a escalas diferentes".

De esa manera, trabajando con las muchas panaderías que hay aprobadas, se ha podido entregar el producto, afirmó. "La inmensa mayoría hoy está trabajando a partir del encadenamiento con formas de gestión no estatales. No se están privatizando las panaderías, son encadenamientos. Los precios se discuten y se negocian". De las 844 mipymes que se dedican a la producción de alimentos, 195 se centran en el pan y la repostería, 195 a los cárnicos, 188 a frutas y vegetales, 93 a lácteos, 30 a refrescos y bebidas, y 24 a la actividad pesquera.

Casi al final del programa, Sobrino aún tuvo tiempo de dejar una asombrosa declaración más. "Tenemos una situación favorable con el café", espetó, el mismo día que se conoce que, el poco y mal grano que no se va de Cuba aumentó sus precios más de un 10% en septiembre y ni sabe ni huele como debería. Pero que el ánimo no decaiga. "La mejor respuesta está en la historia del país y en el espíritu de resistencia y confianza del pueblo", concluyó.

