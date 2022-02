Dan un salvoconducto a la periodista cubana retenida en el aeropuerto de Bogotá

El mismo día en que a la activista Anamely Ramos le impedían abordar un avión rumbo a Cuba, la periodista Yailén Insúa Alarcón celebraba que un juez falló a su favor para no ser devuelta desde Bogotá a La Habana. Ambas mujeres son parte de un drama migratorio, la arbitrariedad de un poder que, como castigo, lo mismo encierra en las fronteras nacionales que expulsa de la Isla.

"Un juez ha fallado a nuestro favor, para que podamos salir en las próximas 48 horas del aeropuerto El Dorado", cuenta Insúa a 14ymedio desde la capital colombiana. "Hace unos pocos minutos nuestro abogado nos notificó que el juez había emitido un fallo para que esperemos nuestra solicitud de asilo en territorio colombiano".

La ex directora del Sistema Informativo de Televisión Cubana, que ha vivido 11 días de calvario en las instalaciones aeroportuarias, con el temor de ser deportada en cualquier momento a la Isla, solo tiene palabras de agradecimiento: "Ya Colombia nos empezó a acoger como a sus hijos, aunque el proceso puede demorar hasta dos años".

La pareja aún está en el aeropuerto, pero no por mucho tiempo. "Nuestro abogado está luchando para ver si nos pueden sacar hoy mismo, pero si no puede ser ahora, mañana lograré dormir en una cama", detalla. "Bogotá es una incógnita, tengo una gran expectativa, no sé todavía qué voy a hacer, pero he tenido el apoyo de muchos colegas y estoy segura de que todo va a salir bien".

"Vamos a hacer nuestra vida aquí, en esta ciudad que nos va a acoger", remacha. "Todos mis colegas saben lo que ha pasado y me han dado un apoyo y una solidaridad increíble"

"Vamos a hacer nuestra vida aquí, en esta ciudad que nos va a acoger", remacha. "Todos mis colegas saben lo que ha pasado y me han dado un apoyo y una solidaridad increíble, este gremio es muy grande y me ha tendido la mano".

Su familia en La Habana todavía no lo sabe. Un par de llamadas a su madre, maestra y directora de escuela y al padre de su hijo de 13 años, solo arrojaron el sonido de timbres sin respuesta. "Creo que se enterarán por la prensa", apunta, conocedora de los problemas de las telecomunicaciones que lastran el contacto con Cuba.

En las similitudes y diferencias con el caso de Anamely Ramos, Insúa es concluyente: "Hay un eje común, que es el régimen cubano y sus largos tentáculos, que lo mismo te expulsan del país que te niegan la entrada, porque los ciudadanos que emitimos opiniones somos como una espina para ellos".

"Buscan la forma de armar ese inmenso dominó represivo que tienen y mover las fichas a su antojo", puntualiza Insúa. "Anamely Ramos es un ejemplo de mujer, una de las más valerosas que ha dado Cuba en mucho tiempo, y sé que esto no la va a amilanar. Nada más que vi lo que pasó con ella le mandé las noticias a nuestro abogado para que supiera de qué es capaz el régimen cubano".

Para luchar contra él, considera, el periodismo es urgente. "He visto muchas historias de cubanos varados en este aeropuerto buscando salir hacia Nicaragua y otros lugares y creo que hay que contar esas historias, son muy necesarias".

Cuando salga del aeropuerto, hoy o mañana, Insúa tiene un objetivo: "disfrutar el sol". "En este tiempo solo lo he visto a través de los cristales y quiero sentirlo en mi rostro y en mi piel. Al fin voy a respirar aires de libertad".

