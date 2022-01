Decenas de cubanos exigen un boleto para Nicaragua frente a la oficina de Conviasa en La Habana

"Queremos fecha de vuelo", gritaron a todo pulmón decenas de cubanos que se concentraron este jueves en la mañana frente a la oficina de la aerolínea venezolana Conviasa en La Habana, que se encarga de vender vuelos entre La Habana y Managua.

A medida que pasan los días, crece el desespero de los cubanos por encontrar un boleto y poder volar a Nicaragua. "Hoy casi les rompemos los cristales a estos ahí", dice con rencor uno de los clientes que permanecía en horas de la tarde frente a la oficina ubicada en el Centro de Negocios Miramar. El hombre de unos 30 años, junto a otras personas continuaba sentado a las afueras del inmueble.

"Aquí hay que venir todos los días, caballero, ellos van a poner vuelos y más vuelos", afirma otra señora sentada a pocos metros, muy esperanzada en volar pronto hacia Managua.

"No estamos vendiendo boletos. Hemos informado que por el momento están suspendidas las ventas, es lo que todo el tiempo hemos informado", afirmó este jueves una empleada de la aerolínea, que añadió que por el momento no saben cuándo volverán a comercializar los boletos. Supone, dijo, que "hasta que no se avance en la reprogramación", aunque también comentó que las autoridades de la empresa en Caracas, Venezuela, estaban reunidas para "ver qué solución le daban al problema".

El 6 de diciembre pasado, en la misma oficina comercial, empleados de Conviasa precisaron que desde el 1 de enero comenzarían a vender con normalidad boletos para la ruta Habana-Managua-Habana. Entonces detallaron que los precios iban de 500 a 1.000 dólares o moneda libremente convertible (MLC).

Las frecuencias fueron programadas para los miércoles y sábados, iniciando el primer vuelo el 15 de diciembre. En los primeros viajes se estaban reubicando "a las personas que ya habían comprado el boleto" antes de suspender los vuelos por la pandemia, indicó una empleada. "En caso de fallos, se irá vendiendo boletos a los de la cola normal".

Los clientes, incluso, esperando con ansias el 1 de enero y para organizarse mejor, desde entonces comenzaron a inscribirse en listas de espera recogidas por el personal de Conviasa a mediados de diciembre.

Representantes de la aerolínea informaron que por el momento en la página de internet tampoco se están vendiendo boletos desde La Habana y que solo podrán encontrar la conexión Ciudad de Panamá-Managua-Ciudad de Panamá. Este diario pudo comprobar que entre estas dos ciudades hay vuelos disponibles los lunes y sábados de febrero por un valor de 750 dólares e incluye una maleta de mano de 10 kilogramos y un equipaje de bodega de 23.

"Nosotros venimos todos los días y esto aquí permanece caliente", afirma otra cliente que permanecía en horas de la tarde de este jueves frente a Conviasa. "Y por lo que pasó hoy pusieron hasta a agentes vestidos de civil para cuidar esto [la oficina]", pero eso no impedirá que siga buscando información y pueda comprar su boleto, asegura.

Desde que el pasado 23 de noviembre el Gobierno de Nicaragua estableció el libre visado para los cubanos, conseguir un boleto hacia Managua ha sido la mayor preocupación de muchos que ven en el país centroamericano, la ruta de escape en medio de la severa crisis política y económica que atraviesa la Isla y que se ha profundizado en los últimos dos años.

