Decenas de motoristas pernoctan en una gasolinera de Holguín a la espera de combustible

El servicentro Las Columnas, en Holguín, era la noche de este martes un hervidero de conductores haciendo fila para lograr un sitio privilegiado a primera hora de la mañana, cuando llegara el carburante.

"Al parecer están trayendo muy poco y no alcanza para todos", especulaba Roberto, un vecino de la zona. "Yo me enteré de que había problemas porque una prima mía llamó a un hombre que tiene una moto, y en ocasiones le hace de taxista, y le dijo que no podía llevarla porque había pasado toda la madrugada haciendo la cola en el Cupet", señala a 14ymedio.

Las Columnas está a unos 4 kilómetros del centro de la ciudad de Holguín, en la carretera que va a Las Tunas, una zona en la que parecen escasear la gasolina y petróleo, sobre todo en estos días que, con las fiestas navideñas, muchas personas buscan combustible para desplazarse.

Esa escasez también la acaban sufriendo finalmente los dueños de 'motores' que trabajan y se buscan la vida como moto-taxistas, aliviando así los problemas cotidianos con el transporte

Esa escasez también la acaban sufriendo finalmente los dueños de motores (motocicletas) que trabajan y se buscan la vida como moto-taxistas, aliviando así los problemas cotidianos con el transporte. "Ellos son los más afectados con el desabastecimiento de combustible", afirma.

Eran ya las 8:30 de la noche de este miércoles cuando llegó por fin a Las Columnas el abastecimiento. "Ahora pasé por ahí y están vendiendo, pero se ve tremendo tumulto", dice Roberto.

Aunque las exportaciones de petróleo de la estatal venezolana Pdvsa a Cuba han crecido en los últimos meses para alcanzar los 77.000 barriles de petróleo en noviembre, las cifras siguen siendo bajas en comparación con los 100.000 de tiempos anteriores.

La propia Venezuela tiene problemas de producción, ya que está rondando los 700.000 barriles diarios, frente a los 1,5 millones que prometió a principios de año y a gran distancia de los 3,4 que sacaba a principios de siglo.

La crisis afecta también al transporte público, el cual ha presentado inestabilidad en el servicio en las últimas semanas, causando malestar entre la población.

