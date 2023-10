"Descubrieron el cuerpo del niño a las 12 de la noche y esperaron siete horas para avisar a la familia"

Un mes después de que el cuerpo de Eudis Yanyel Bueno Bec, un niño de tres años residente en el municipio habanero de Guanabacoa, fuera encontrado sin vida dentro de un refrigerador en desuso, el caso ha tomado un rumbo inesperado con la liberación de los presuntos responsables del hecho. Ante el silencio de la Policía, la familia del menor insiste en que aún quedan muchas interrogantes por despejar.

"Ninguna autoridad ha venido al barrio a decir si la investigación sigue o no", cuenta a 14ymedio un familiar cercano de la víctima, residente en la barriada de La Choricera, donde fue encontrado el cadáver. Sin embargo, alega, "los sospechosos están en libertad, cuando deberían estar detenidos hasta que se cierre el caso".

Tras el hallazgo del cuerpo de Bueno Bec, la Policía detuvo a la persona que lo encontró en el patio de su vivienda, conocido en el barrio como El Guajiro –a quien la fuente de este diario denomina Pedritín–, y a sus dos hijos, identificados como Los Jimaguas.

"Uno de los implicados", relata el familiar entrevistado por este diario, "estuvo hablando con un sobrino de los padres del menor. El hombre admitió que la nieta de El Guajiro, una niña, avisó a su abuelo a las 12 de la noche de que el cuerpo estaba en el refrigerador. El abuelo se levantó, abrió el aparato y lo volvió a cerrar. Dicen que se puso nervioso".

El Guajiro no supo cómo dar la noticia a la familia de Bueno Bec y consultó con uno de sus hijos –el padre de la niña– qué hacer. Acordaron "esperar a la mañana" y, a las 7, dieron el aviso. "Ellos llevaban horas al tanto de que el niño estaba muerto y no hicieron nada", dice el familiar entrevistado por 14ymedio.

Cuando el padre de Bueno Bec llegó, el refrigerador aún estaba cerrado.

"Los sospechosos lo niegan, pero la familia piensa que se trató de un delito de encubrimiento" añade. Tras varias desavenencias, El Guajiro acusó al padre de la víctima de "amenazarlo", y aunque no presentó "el testimonio de ningún testigo", insiste el familiar, "ahora el papá del niño debe ir a la estación de Policía, todos los martes y jueves, a firmar un acta".

"La familia piensa que es un asesinato, aunque no se pueda afirmar con seguridad. Aunque el deber de esas personas era avisar a la hora que fuera", declara, tajante, la fuente entrevistada por este diario. Ambos padres están "adoloridos e insatisfechos", por la falta de atención de las autoridades. Mientras, añade, El Guajiro y Los Jimaguas "pasan por el frente de la casa y no les pueden hacer nada", lamenta. "Se murió, lo enterramos y es como si no hubiera pasado nada".

Las autoridades se tomaron su tiempo para dar una versión oficial de lo ocurrido. Cuando ya la noticia circulaba en varios medios independientes, el Portal del ciudadano de La Habana difundió una nota en la que ofrecía detalles del suceso y advertía de que "las autoridades especializadas trabajan hasta llegar a la verdad de todos los motivos alrededor de este hecho".

"Fue el mismo hombre que vive en esa casa el que avisó a la familia de que estaba allí, no fue la Policía", contó a este diario un residente en las cercanías

Bueno Bec había desaparecido un jueves y fue encontrado el sábado. La Policía había acudido "con perros" el día anterior, luego de que la familia reportara al niño como desaparecido, dijeron entonces varios vecinos de la zona a 14ymedio.

"Fue el mismo hombre que vive en esa casa el que avisó a la familia de que estaba allí, no fue la Policía", contó a este diario un residente en las cercanías. "Aun con los perros, la Policía no encontró al niño". Según la nota, el menor, que murió de "asfixia", "no sufrió violación ni ultraje alguno".

Por su parte, el vocero oficialista El Necio aseguró que Bueno Bec estaba jugando a los escondidos con otros niños de su edad, cuando se ocultó en el refrigerador. "Este refrigerador es de los antiguos, que tienen el cierre por fuera, allí lo dejaron trancado varias horas, lo que le produce la muerte", dijo, sugiriendo que uno de los otros niños podía haber cerrado el aparato.

El velorio del niño, ocurrido el mismo día de su hallazgo, convocó a decenas de familiares y vecinos de la zona, una de las más humildes y precarias de la capital cubana.

________________________

