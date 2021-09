Detienen a activistas y periodistas durante la jornada dedicada a la Patrona de Cuba

La Seguridad del Estado volvió a arremeter en contra de la oposición y de los periodistas independientes en la Isla y lo hizo con una serie de detenciones en la jornada de celebración a la Virgen de la Caridad del Cobre, la Patrona de Cuba.

La represión ha marcado este día dedicado a Cachita, como la llaman popularmente, en que predominó el despliegue de agentes en los alrededores de la iglesia de la Caridad, en Centro Habana, y que se extendió a la parte de El Vedado y las cercanías del Cementerio de Colón.

Por sobre el fervor religioso, este 8 de septiembre, se registraron las detenciones de los activistas María Elena Mir, coordinadora nacional de la Red Líderes y Lideresas de Cuba (Rellic); Guillermo Fariñas, coordinador del Foro Antitotalitario Unido; y las retenciones del periodista Héctor Valdés Cocho y del fotógrafo Dariem Columbié.

"Él nunca salía de su casa. Su hermana y yo nos ocupábamos de llevarle la comida, lo que necesitara"

El primer acto represivo se denunció alrededor de las nueve de la mañana con la detención de Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo 2010. El activista se encontraba en su casa, ubicada en la ciudad de Santa Clara, hasta donde llegaron agentes de la Seguridad y "se lo llevaron", denunció su madre, Alicia Hernández.

"Él nunca salía de su casa. Su hermana y yo nos ocupábamos de llevarle la comida, lo que necesitara", señaló Hernández a la agencia Efe.

La detención de Fariñas también fue denunciada por la organización opositora Prisoners Defenders en sus redes sociales. "Salió detenido en una patrulla a las 9:15 horas. Consiguió que una vecina llevase las llaves de su casa a su madre. No se ha vuelto a saber más de él".

Fariñas es conocido por las numerosas huelgas de hambre que ha mantenido en protesta contra el régimen cubano. La última de ellas, la número 25, tuvo lugar en 2016 y se prolongó 54 días para pedir al Gobierno cubano el cese de la represión contra los disidentes.

Y mientras en las redes sociales se difundía la detención de Fariñas, el opositor Manuel Cuesta Morúa, también evidenciaba el arresto de María Elena Mir, coordinadora nacional de la Rellic, "en las inmediaciones de su casa" tras "una semana de acoso" por parte de la Seguridad del Estado.

Apenas en agosto, Amnistía Internacional pidió ingresar en Cuba para verificar la situación de las personas detenidas el pasado 11 de julio (11J) tras las protestas que se generaron en la Isla, además del continuo hostigamiento y el cerco policial a artistas, activistas y periodistas independientes.

Este miércoles, también fue retenido por varias horas el periodista Héctor Valdés Cocho. Al colaborador de ADN Cuba lo detuvieron agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) previo a la cobertura que realizaría por las celebraciones por el día de la Virgen de la Caridad del Cobre en el municipio de Centro Habana.

"Pueden quitarme las cosas pero no van a quitarme el ansia de libertad que tenemos dentro. El cambio es ya. Arriba la revolución de los girasoles. Pueblo de Cuba, levántate"

"Héctor, deberías abandonar el país", lanzó un uniformado del Ministerio del Interior en un acto intimidatorio durante un interrogatorio que le hicieron. "Me condujeron hacia Infanta y Manglar para comunicarme que de ahí, en sólo minutos, iba a ser trasladado hacia Villa Marista. El motivo, según ellos, una entrevista", contó en su perfil de Facebook.

Sobre su estancia en Villa Marista dijo que fue amenazado por continuar con su labor de periodista y después del interrogatorio fue liberado.

Entre las denuncias sobre retenciones arbitrarias también se dio la del fotógrafo Dariem Columbié, quien evidenció que justo antes de abordar el camión en que se trasladaría al Santuario del Cobre, en Santiago de Cuba, lo detuvieron y en una patrulla fue llevado a la estación de policía conocida como el Palacete.

"Nos tuvieron detenidos ahí, me abrieron la mochila, me tiraron los girasoles (...) Pueden quitarme las cosas pero no van a quitarme el ansia de libertad que tenemos dentro. El cambio es ya. Arriba la revolución de los girasoles. Pueblo de Cuba, levántate", señaló en un video que fue difundido en redes.

