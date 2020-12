Detienen de nuevo a Otero Alcántara mientras daba una entrevista a '14ymedio'

El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido este miércoles cuando salía de la casa de la periodista Mónica Baró y hablaba por teléfono con 14ymedio. La activista y curadora Claudia Genlui Hidalgo transmitió en vivo por sus redes sociales el momento en que fue arrestado Otero Alcántara: "La tregua una vez más se rompe", comentó.

Mientras filmaba, Genlui Hidalgo se acercaba a la entrada de la casa de Baró que desde la noche anterior tenía una patrulla al frente y donde permanecían un agente de la Seguridad del Estado con pantalón rosado y dos mujeres uniformadas del Ministerio del Interior. La joven preguntó si podía acceder a la vivienda y quedó grabado el momento en que ella también fue detenida.

Poco después del hecho, el periodista Carlos Manuel Álvarez quien estaba dentro de la vivienda, denunció los arrestos. "Acaban de llevarse detenidos a Luis Manuel Otero Alcántara y Claudia Genlui Hidalgo, quien venía en camino a acompañarlo, de los bajos de la casa en 7ma y 32", escribió en su perfil de Facebook.

"Luis Manuel durmió ayer aquí, puesto que no había condiciones mínimas en [su casa de] Damas 955, y ahora iba a encontrarse con su tío. Justo ayer lo habían soltado y lo único que ha hecho desde entonces es dormir", dijo Álvarez. "Parece que en el sueño cometió un nuevo delito", ironizó el periodista, antes de agregar: "Hoy es su cumpleaños. Continúa el acoso injustificado".

Otero Alcantará fue detenido cuando explicaba a este medio su decisión de deponer la huelga de hambre después de diez días. "Al llegar al hospital (Fajardo) sentí que me querían dejar mucho tiempo ahí y no quería darles justificaciones a ellos para eso; esa fue una de las razones por la que yo depongo la huelga de hambre. La otra razón es porque sentí que si yo seguía iba a morir y no tenía ningún sentido, tenía que estar en la pista, calentando y creando sobre todo, generando contra el sistema esas zonas de inconformidad que ellos tienen conmigo" .

"En cada paso que el Gobierno daba contra nosotros yo sentía que estábamos ganando", asegura. "Yo soy tremendo entusiasta, soy optimista, veo los cambios, pasó con la Bienal 00, el Decreto 349. Creo que estamos en un contexto donde se está desarrollando una sociedad civil que puede generar cambios importantes para los cubanos".

"Cuando esa gente (los agentes de la Seguridad del Estado disfrazados de médicos) se mete en la casa de San Isidro para sacarnos (que era una de las salidas que estaban previstas y creo que fue indiscutiblemente la mejor para nosotros y la más torpe para ellos) y no me dejan regresar, sentí que ellos no sabían qué hacer conmigo, me veían como una piedra que no quería encajar donde ellos querían y que era como una bola de nieve que iba creciendo".

________________________