El Deutsche Bank bloquea la cuenta de un español por el solo hecho de haber nacido en Cuba

Yoel José Pérez Rodríguez, de 55 años, nació en Camagüey pero desde hace más de dos décadas reside en España. Médico de formación y con doble nacionalidad, abrió en 2011 una cuenta en la sucursal madrileña de la alemana Deutsche Bank.

Como cada año, a petición del banco, Pérez Rodríguez entregó en 2022 los documentos exigidos por el banco para actualizar sus datos: una fotocopia del DNI y una nómina. Sin embargo, mientras estaba de vacaciones, descubrió que su cuenta estaba bloqueada. Tras demandar una explicación, le notificaron que era un "cliente de alto riesgo" y que, por su origen cubano, tenía que rellenar un formulario especial.

En conversación con 14ymedio, Pérez Rodríguez señala que el cuestionario es ofensivo y viola su privacidad como ciudadano español. "¿Es usted miembro del Partido Comunista de Cuba? ¿Tiene intenciones de volver a Cuba? ¿Tiene conexiones con el Gobierno cubano? ¿Hace transferencias en dólares con su cuenta?", son algunas de las preguntas que le exigen responder.

Pérez Rodríguez informó al banco de que el formulario era invasivo y una violación a la Constitución española, que condena la discriminación por origen. La entidad afirmó que se amparaba en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales. Inconforme, en septiembre de 2022 el médico remitió sus alegaciones al Banco de España, la entidad que debe supervisar al Deutsche Bank, y aún espera su respuesta.

"No tengo residencia en Cuba ni en EE UU", afirma. "Les hice llegar mi última declaración de Hacienda. Si ellos [el Banco de España] quieren pueden acceder a mis cuentas y sabrán que yo no tengo ningún tipo de nexo financiero ni con EE UU ni con Cuba. Jamás he hecho ninguna transacción en dólares. Nada de eso consta en mis cuentas y es fácilmente demostrable".

A Pérez Rodríguez le preocupa que el procedimiento de Deutsche Bank comience a aplicarse regularmente a ciudadanos españoles de origen cubano y ha denunciado la situación en sus redes sociales. Según el médico, no realizó ninguna transferencia problemática ni recibió dinero de procedencia extraña, por lo que vincularlo con el "blanqueo de dinero" no tiene fundamento alguno. "Ellos nunca han sido empáticos conmigo", precisa, "se han guiado exclusivamente por mi lugar de nacimiento".

"A mí en Cuba no me queda nadie, pero siento mucha pena de lo que están pasando los cubanos", refiere. Pérez Rodríguez exigió a Deutsche Bank pruebas de que están facultados para exigir esa información, pero no le han hecho llegar ningún documento excepto una carta, en octubre de 2022, en la que la entidad explicaba que están "sometidos a una política de sanciones global" y alega que no quieren correr el riesgo de "multas por cada transacción no permitida" que pudiera realizar un cliente con nacionalidad cubana.

El problema, expone Pérez Rodríguez, es que en ningún momento Deutsche Bank respeta sus derechos como español. "Ese cuestionario parte de una base que es ilegal en España", afirma. Además, esto tiene no solo una repercusión económica sino también personal y familiar. "He tenido que llegar a un acuerdo con mi pareja y con mi madre por culpa de esta situación. Ha pasado ya mucho tiempo sin que yo pueda acceder a mi dinero. Mis familiares me han dicho que si mi interés es llevar esto hasta el final, entonces aguantaremos", asegura.

Pérez Rodríguez cifra sus esperanzas en el pronunciamiento que debe hacer, próximamente, el Banco de España. "Deutsche Bank no asimila bien las quejas", lamenta, y cuenta con un poderoso grupo de abogados. En cuanto al cuestionario, el médico afirma que es evidente que es un documento diseñado para utilizarse en EE UU y que las sucursales españolas "han fusilado" y tratan de implementarlo ahora en España. "No creo que ni siquiera sepan bien qué es el bloqueo de EE UU a Cuba", dice.

Este diario se comunicó con otros bancos españoles para saber si cuentan con formularios similares. Una de las mayores entidades financieras de España, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), contestó que "no tiene conocimiento de que haya un cuestionario con ese nivel de detalle para sus clientes" y que a los cubanos les basta contar con un documento de identidad emitido por España o con el propio pasaporte cubano.

Por otra parte, el banco Santander afirma que "solo se necesita el pasaporte cubano" para abrir una cuenta y que el embargo de EE UU a Cuba no los faculta para realizar preguntas de índole personal al cliente. Aunque, aclararon, "en dependencia de la actividad de la cuenta es posible exigir documentación adicional".

Otra fuente, de Caixabank, asegura que la normativa es internacional y que, en su cumplimiento, es perfectamente legal que los bancos tengan identificadas las actividades económicas de sus clientes, como "primer filtro que evita el blanqueo de capitales". Al respecto, explica que se vigila especialmente a países de riesgo que están en determinadas listas, como Irán o China. Sin embargo, asegura que este tipo de alertas no saltan de manera normal, "siempre y cuando la actividad del cliente sea normal". Uno de los casos en los que pueden saltar, y por lo tanto exigir filtros adicionales, aventura, son transferencias constantes y elevadas hacia uno de esos países de riesgo.

Es probable que Pérez Rodríguez traslade su caso a los tribunales, para que sirva de precedente si Deutsche Bank continúa aplicando este formulario a otros clientes con nacionalidad cubana. "Puedo demandarlos y terminaré seguramente haciéndolo, pero es conveniente tener antes un pronunciamiento del Banco de España", asevera.

