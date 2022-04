Díaz-Canel apela a Fidel Castro para llamar a un dialogo entre Cuba y Estados Unidos

Se cumplían este martes 13 años desde que Fidel Castro escribió –desde el retiro forzoso de su enfermedad– una de sus famosas "reflexiones" en la que llamaba al diálogo con EE UU. Miguel Díaz-Canel recuperó, por el aniversario, una frase de aquel texto que ha sido interpretada como un llamamiento al diálogo con Washington.

"No es necesario enfatizar lo que siempre Cuba ha dicho: no tememos dialogar con EE UU. No necesitamos tampoco la confrontación para existir, como piensan algunos tontos; existimos ... porque creemos en nuestras ideas y nunca hemos temido dialogar con el adversario", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Castro respondía en aquel momento a una propuesta del entonces senador Richard G. Lugar que instaba a Barack Obama, presidente en aquel momento, a iniciar una negociaciones que trajeran un deshielo en las relaciones entre ambos países.

El líder de la Revolución señalaba: "el senador por Indiana camina con los pies sobre la tierra. No parte de posiciones filantrópicas. Trabaja (...) con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grupos empresariales, otros gobiernos estaduales y grupos de derechos humanos“, expuso, al hilo de un artículo de Lugar en The Washington Post pidiendo el entendimiento entre ambas naciones.

Castro añadía: "Estoy seguro de que Richard G. Lugar no teme la tontería de que lo califiquen de blando o prosocialista". Finalmente, el anuncio de una cierta recuperación de las relaciones se produjo finalmente en 2014, aunque comenzó a fraguarse tiempo atrás.

La intención de Díaz-Canel de estar dispuesto al diálogo en este caso se asemeja más bien a clamar en el desierto. Aunque el régimen cubano tenía la esperanza de que una administración demócrata en EE UU le fuera más favorable que la republicana de Donald Trump, que revirtió algunos acuerdos del deshielo e impuso nuevas sanciones, la ilusión se está diluyendo como un azucarillo.

Tanto Biden como su vicepresidenta, Kamala Harris, se comprometieron en campaña a revisar algunas de las políticas aplicadas por su antecesor en el cargo, como la recuperación de funciones de la embajada en La Habana o lo referente al envío de remesas y los viajes.

Sin embargo, una vez instalados en la Casa Blanca, los mensajes se encaminaron más a la dilación de esa revisión. No había prisa en Washington cuando parecían más urgentes otras cuestiones, menos controvertidas además, para muchos potenciales votantes en Florida.

Ante la actitud del régimen cubano tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio, a partir de las que encarceló a más de mil personas y ha condenado a penas de prisión que alcanzan los 30 años en algunos casos, la Administración de Biden empezó a recular, afirmando que "las circunstancias cambiaron".

Según la Fiscalía General, en el país se han procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años.

En medio de una tormenta mundial que se mueve entre la guerra de Ucrania y los problemas económicos que supondrá, con la inflación desbocada y falta de energía y alimentos, Cuba puede ser la menor de las preocupaciones de Joe Biden.

