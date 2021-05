Intentan desacreditar a Otero Alcántara con la filtración de un nuevo video

La Seguridad del Estado ha puesto en circulación dos nuevos videos del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que este martes cumple 23 días retenido en el hospital Calixto García de La Habana. El material fue filtrado por un perfil de Facebook que se identifica como Kamilita Cuba y se hace pasar por simpatizante del Movimiento San Isidro.

El post que introduce los videos tiene la clara intención de desacreditar a Otero Alcántara: "Miren a Luis Manuel, me lo mandó una amiga enfermera del Calixto, ya yo no se que pensar, mírenlo zorreando con la enfermera, yo no creo ya en él, pensé que sería nuestra salvación, pero me equivoqué", dice la internauta.

En el video se ve a Otero Alcántara conversar con una mujer que parece empleada del hospital mientras caminan por el patio de la instalación. En un momento bromea con ella simulando una pelea de boxeo. No hay ningún elemento que permita saber en qué fecha fue filmado el material ni si es anterior a la última grabación, en la que se ve al artista, muy desmejorado, dentro de su habitación con un tío materno.

En el video se ve a Otero Alcántara conversar con una mujer que parece empleada del hospital mientras caminan por el patio de la instalación. En un momento bromea con ella simulando una pelea de boxeo

Este, en un video filtrado también por la Seguridad del Estado, aseguró hace unos días que la fecha de aquella visita suya al hospital fue el 16 de mayo, pero tampoco ha podido confirmarse.

El de este martes es el cuarto video que se difunde del artista, presumiblemente sin su consentimiento. El primero se hizo público el 2 de mayo y se ve a Otero Alcántara entrando al Hospital Calixto García, luego de que fuera sacado en contra de su voluntad en el octavo día de la huelga de hambre y sed que realizaba.

El segundo material lo compartió el médico Ifrán Martínez, especialista del centro y que ocupa el cargo de vicedirector quirúrgico. El 7 de mayo se publicó una tercera grabación, muy similar a la de este martes, y en el que se ve al artista caminando también por el patio del hospital. En aquella ocasión, el artista, que miró a la cámara como si supiera que lo estaban filmando, hizo una L con su mano, un gesto usado por los activistas para pedir libertad.

Las grabaciones publicadas este martes salen después de que un grupo de artistas hiciera pública una carta abierta al director del Museo Nacional de Bellas Artes para exigir que sus obras dejaran de exhibirse tanto de manera física como virtual mientras no liberen a Luis Manuel Otero Alcántara del Calixto García.

La misiva ha sido firmada hasta el momento por 13 artistas: Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Tomás Sánchez, Marco Castillo, la dupla de Celia y Yunior, Reynier Leyva Novo, Cirenaica Moreira, César Leal, Jorge Luis Marrero, Juan Pablo Ballester y Jorge Wellesley.

Aparte de la "liberación inmediata" de Otero Alcántara, los artistas demandan "garantía de acceso a sus familiares, amigos y colegas a su residencia" en La Habana Vieja, "para comprobar su estado de salud físico y mental", así como la eliminación del cerco policial "que tiene desde noviembre de 2020".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.