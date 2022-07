Disidentes encerrados en sus casas y cortes de internet para impedir la repetición del 11J en Cuba

Mientras se acerca el 11 de julio, la Seguridad del Estado despliega sus tentáculos para neutralizar cualquier intento de celebrar el primer aniversario de las históricas protestas que tuvieron lugar en decenas de lugares en toda la Isla.

Este viernes, la reportera independiente Luz Escobar fue citada para recibir una advertencia muy clara: que los próximos 11, 12 y 13 de julio tendrá "vigilancia" en su casa y, por lo tanto, no podrá salir.

"El oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Ramsés, y que me reprime con frecuencia, me ha llamado esta tarde para decirme que estoy citada mañana a las 10 am a la oficina del carné de identidad para una 'entrevista'", informó este jueves Escobar en sus redes. "Dice que, a partir de nuevas regulaciones, no están obligados a dejarme un papel por escrito".

Fuentes de Cienfuegos aseguran que hay escuelas que cerraron a partir de este viernes para poder concentrar a policías y militares en previsión del próximo lunes

La periodista confirmó lo que preveía: "El hombre quería hacerme saber que a raíz de los días 'complicados' que vienen ahora tendré vigilancia y cerco policial en los bajos del edificio para impedirme salir a la calle en esos días". El mismo Ramsés le aseguró que estaría de guardia.

También este viernes fue citado Leo Fernández Cruz, de Guanabacoa. "El pasado 11 de julio no salí a la calle", recordó el joven, al que sí detuvieron durante seis horas meses más tarde, tras la frustrada convocatoria de la plataforma Archipiélago para la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre.

De igual manera, otros activistas dentro de la Isla, como Yerly Velázquez, de Santa Clara, también han sido citados por la policía política. Al joven, informó su madre a este diario, se le acusó este jueves de "desacato" por sus publicaciones en las redes sociales y le pidieron incluso que nombrara a un abogado para su defensa.

En algunos parques de La Habana, este mismo día, se observaban a escolares cantando consignas revolucionarias. "Mis hijos ya han sido convocados a actividades en el parque más cercano, para hoy viernes y el lunes 11", escribió en redes Juliette Isabel Fernández, esposa del periodista y opositor Boris González, quien también fue amenazado por la Seguridad del Estado. "Descabellado sería que, con un padre citado para recibir la advertencia de que el lunes 11 no tendrá derecho a salir de casa y moverse por las calles, nuestros hijos acudiesen a esa convocatoria", refirió, al tiempo que informaba de que la "música patriótica" también sonó en su barrio desde la mañana.

Desde Sancti Spíritus, informan de que están "movilizando" a los trabajadores para "guardias" en las empresas estatales. En el domicilio de Alexander Fábregas, informa su hermano, el activista residente en Estados Unidos Néstor Estévez, se encuentra toda la familia, "acuartelados pacíficamente", desde este viernes a las tres de la tarde y hasta el lunes, para protestar "dentro de casa" por el aniversario del 11J.

De acuerdo con otros testimonios, en varios edificios de La Habana convocan para este fin de semana a los residentes a un "ejercicio de vigilancia popular revolucionaria", consistente en poner "adornos y banderas" como una manera de mostrar que "seguimos en combate", en palabras del presidente del consejo de vecinos de un inmueble en El Vedado.

Además, desde este jueves, el servicio de internet en la Isla se ralentiza por momentos. A nadie le pasa desapercibido que el apagón de las comunicaciones fue una de las tácticas llevadas a cabo por el régimen, con ayuda del monopolio estatal Etecsa, para evitar que la represión del 11J se transmitiera en tiempo real, como la primera manifestación de aquel día, en San Antonio de los Baños.

