EE UU deporta a un cubano que desplegó en Mayabeque un cartel "Martí Sí, Marx No"

Estados Unidos devolvió a La Habana al joven cubano Yuri García a pesar de su petición de asilo por ser una víctima de hostigamiento del régimen. García pasó dos semanas en un buque de la Guardia Costera estadounidense esperando respuesta, pero finalmente fue devuelto, junto con otros migrantes, el pasado 2 de septiembre, confirmó una nota de Yucabyte publicada este jueves.

El joven asegura que antes había fantaseado con migrar, pero "nunca muy en serio" hasta que los ataques y hostigamientos por parte del régimen se agravaron. A finales de agosto de 2022, García abandonó la Isla junto a otras personas en una embarcación rústica, una vía de escape que cientos de cubanos han utilizado este año para huir de la crisis económica, la escasez de alimentos y la persecución.

El segundo día de navegación, cuando ya el motor había dejado de funcionar y se quedaron sin GPS, fueron rescatados por la Guardia Costera de EE UU y fueron trasladados a un buque. Allí el grupo de migrantes pidió asilo a los oficiales, quienes "nos escucharon, pero no nos dieron la oportunidad".

"Siento que no me dieron la oportunidad de mostrar las pruebas de que soy un perseguido político, que no tomaron mi caso en serio"

"Pensé que, por lo menos, iban a indagar, pero ahora creo que solo hicieron un paripé. Siento que no me dieron la oportunidad de mostrar las pruebas de que soy un perseguido político, que no tomaron mi caso en serio", relató a Yucabyte.

García es uno de los tantos perseguidos por el régimen después de que sacara un cártel con la frase "Martí Sí, Marx No", frente al edificio del Partido Comunista en la provincia de Mayabeque, en el marco de la fallecida Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre de 2021 (15N).

El cubano, de 30 años, fue arrestado por las autoridades por cuatro días y lo despidieron de la base estatal de camiones donde trabajaba como técnico. Tras meses de presión y de sus compañeros, fue reincorporado a su puesto en enero de 2022, pero, asegura García, no se detuvo la vigilancia, el hostigamiento psicológico y citaciones a interrogatorios.

La última convocatoria ocurrió el 11 de julio de 2022, cuando las autoridades esperaban una nueva manifestación para el primer aniversario de las masivas protestas del 11J. Ese interrogatorio era para "advertirme que, si salía a manifestarme, podría enfrentar de tres a siete años de prisión", relató García.

A pesar de la peligrosidad, cientos de cubanos han abandonado la Isla este año en pequeñas balsas rumbo a Florida, mientras que otros migran vía aérea a Nicaragua, para después seguir el camino hacia Estados Unidos. García aseguró que económicamente no podía comprar un boleto, por lo que su única opción era hacerlo por mar.

