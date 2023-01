EE UU niega el ingreso a una cubana con 'parole' aprobado

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) negó a una joven cubana con el nuevo parole aprobado, su ingreso a Estados Unidos. "No eres admisible", le dijo el oficial de la CBP que la entrevistó, contó el abogado Jesús Novo al periodista Mario J. Pentón en una transmisión en vivo en sus redes sociales. "Tengo entendido que está camino a Cuba".

El letrado explicó que la joven ingresó de forma ilegal a EE UU el pasado día 8 y el Gobierno estadounidense había advertido que a partir del 9, las personas que cruzaran sin documentos no serían elegibles para el nuevo programa que otorga 30.000 permisos temporales para cubanos, nicaragüenses y haitianos.

"Esto es algo que no esperábamos", subrayó Novo. A la migrante, las autoridades de EE UU fueron quienes le recomendaron regresar a México para, a través de sus familiares, buscar el patrocinio y fue lo que hizo. "Desafortunadamente llegó al aeropuerto de Miami y no la dejaron entrar".

Roberto Barrona se encuentra en un albergue para migrantes en el gimnasio Ana Guevara en Hermosillo. Lo retornaron desde EE UU hace pocos días y confía en que, tras solicitar una cita en un punto fronterizo por medio de la 'app' CBP One, pueda ingresar legalmente. "Si no hay permiso, me quedo en México porque a Cuba no regreso".

Barrona realizó la travesía desde Managua y en la Isla dejó a una hija. "La gente aquí (en el albergue) me pregunta por qué salí y le respondo porque en la Isla pasaba noches y días inventando algo para comprarle (a mi hija) un paquete de galletas" para comer.

"Un salario no alcanza, el cartón de huevo vale 2.000 pesos, para ir al trabajo tienes que coger botella, el médico no tiene con qué atender a los pacientes. Un maestro que es el enseña a los niños, no desayuna, se va para la escuela, pensando que si no tiene aceite, que si no tiene pollo".

"El Gobierno de México me tiene preso. Estoy 'trancado' y me dicen que no puedo subirme a la guagua, entonces, ¿para qué me dieron el salvoconducto?"

Este cubano de 24 años pidió asesoría para que, en caso de no ser aceptado en EE UU, pueda regularizar su estancia migratoria en México y tener la posibilidad de conseguir algún trabajo.

A más de 3.000 kilómetros de Hermosillo (Sonora), en Tapachula (Chiapas), al sur de México, se encuentra Alberto Rodríguez. Este habanero afirmó a 14ymedio que cuenta con un salvoconducto que le permite transitar por siete días dentro del territorio mexicano, otorgado en las oficinas de Migración el miércoles pasado. Sin embargo, las propias autoridades migratorias impidieron que abordara un ómnibus para salir del estado.

"El Gobierno de México me tiene preso. Estoy 'trancado' y me dicen que no puedo subirme a la guagua, entonces, ¿para qué me dieron el salvoconducto? Así como yo, hay gente de Cuba, de Haití, de Venezuela. No se entiende por qué nos tienen acá si la gente no nos quiere".

Rodríguez comentó que sabe de algunos migrantes que han pedido la deportación y se las han negado "porque no hay medios", les dicen.

El abogado José Luis Pérez desveló a este diario que Migración está provocando un cuello de botella en Tapachula. "Parece que entre los acuerdos de México con EE UU está el convertir la frontera sur en un retén para impedir que lleguen los problemas a la frontera norte".

Pérez subrayó que en la estancia migratoria Siglo XXI existe una red de contubernio entre agentes y algunos gestores para tramitar permisos de tránsito. "Cobran hasta 300 dólares y a cambio les entregan una hoja para poder llegar a Oaxaca y de ahí, los regresan a Tapachula".

Precisamente en Tapachula, un grupo de 30 cubanos con permiso de viaje de Estados Unidos tras ser aprobados para el nuevo parole humanitario, denunció que las autoridades migratorias de México les impiden abordar un avión para trasladarse a ese país. Les argumentan que deben tramitar un salvoconducto para poder viajar, de lo contrario "no podrán hacerlo".

Los connacionales de la Isla solicitaron asesoría porque el permiso que les otorgó EE UU tiene vigencia de 90 días.

