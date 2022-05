EE UU niega el visado a 23 cubanos participantes en una cumbre alternativa a la de las Américas

EE UU ha negado el visado de entrada a 23 cubanos que esperaban viajar al evento de organizaciones de izquierda paralelo a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio, informó la prensa oficialista este jueves.

"A Biden no solamente no le interesa tener un diálogo con Cuba, Nicaragua y Venezuela o con otros países, sino que no permite que, desde los pueblos, podamos dialogar y comunicarnos", dijo Manolo de los Santos, codirector de The People's Forum, una de las organizaciones estadounidenses que coordina la llamada Cumbre de los Pueblos por la Democracia. Además, forman parte del evento, que tendrá lugar en la misma ciudad californiana entre el 8 y el 10 de junio, Code Pink, Alba movimientos o NDLON, entre otras.

De los Santos dijo a Granma que la medida confirma el carácter excluyente de la Cumbre. "Remarca la gran hipocresía del Gobierno de Estados Unidos, que tanto quiere hablar de democracia, pero a fin de cuentas es una democracia para unos pocos, para los que están de acuerdo con ellos; no una democracia en la cual todos podamos participar", aseveró.

El directivo declaró al diario oficial del Partido Comunista de Cuba que los organizadores lamentan la situación porque estaban "muy ilusionados con la idea de que jóvenes y líderes sociales estadounidenses iban a poder interactuar, muchos por primera vez, con activistas y representantes de la sociedad civil cubana; y de esta forma poder intercambiar sin ninguna conclusión prescrita, sino con el interés de dialogar y debatir sobre las cosas en común y el futuro que queremos construir juntos en nuestro continente".

También ha anunciado acciones de protesta en los próximos días, además de la petición que está en su web y que se puede firmar para pedir a EE UU que revierta la decisión. Según la prensa oficial, entre los invitados estaban la científica y médica cubana Tania Crombet Ramos, miembro de la Academia Mundial de Ciencias; el luchador olímpico Reineris Salas Pérez; un líder estudiantil cristiano, Jorge González Núñez, y otros periodistas, artistas, sindicalistas y líderes comunitarios.

EE UU no ha dado por el momento explicaciones a la denegación de estos visados, que De los Santos considera "una afrenta a los mismos valores democráticos que el Gobierno estadounidense y su ''Cumbre de las Américas" pretenden defender".

La Cumbre de los Pueblos por la Democracia comenzó a celebrarse en 2005, en paralelo a la de las Américas de Mar del Plata, en Argentina, y es un evento independiente, muy distinto al Foro de la Sociedad Civil, que sí es uno de los eventos que integran la cita interamericana reuniendo a las organizaciones no gubernamentales de cada país.

En las dos anteriores ediciones a las que el Gobierno cubano asistió a la Cumbre de las Américas, en Lima 2018 y Panamá 2015, representantes de la sociedad civil acudieron a la cita paralela integrada en el evento. Sin embargo, en Cuba no existen asociaciones reconocidas por el Gobierno, por lo que estas personas eran, de facto, miembros de la delegación oficial.

En la Cumbre de Panamá, precisamente, se produjo un grave altercado entre los miembros de la sociedad civil independiente y los de la oficialista, al hacer estos últimos un acto de repudio a los primeros

Este último es el más reciente roce ante una Cumbre de las Américas que se está envenenando, especialmente desde que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no asistiría si se confirmaba la ausencia de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Los tres países no han sido excluidos aún formalmente, pero al menos miembros de la Casa Blanca se han pronunciado en dos ocasiones de forma que hace sospechar que así será, ya que, según sus palabras, los países "no democráticos" no pueden estar invitados.

El presidente boliviano, Luis Arce, también sostuvo que no estaría si había países excluidos, aunque no hizo referencia a si enviaría a algún representante, como su homólogo mexicano, que anunció la presencia de su canciller, Marcelo Erbrad. También se han posicionado en contra de que no se invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela otros mandatarios, como el argentino Alberto Fernández o el chileno Gabriel Boric, pero ninguno de ellos ha puesto en duda su presencia.

