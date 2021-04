"Un recorrido verde" en Ecotaxi por La Habana, aunque no tan verde

Entre viejos y contaminantes almendrones, relucen los nuevos Ecotaxis que cargan pasajeros a un costado de la Terminal de Ómnibus Nacionales de La Habana. Los vehículos son parte de un proyecto, con fondos internacionales, que busca preservar el medioambiente, aunque todavía necesitan combustible fósil para moverse.

Amarillos y con pegatinas de "100% ecológicos" y "cero emisión", los 23 triciclos que circulan por la capital cubana han recibido una amplia cobertura en la prensa oficial. Sin embargo, cinco meses después de haberse iniciado el servicio, los paneles solares para cargar las baterías aún no funcionan y los Ecotaxis dependen de la red eléctrica para abastecerse.

Según informó Cubadebate, el proyecto fue posible en parte gracias al programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que incluía la instalación de un parque fotovoltaico de una potencia de 10 kilovatios (kW) para cargar los triciclos.

Los módulos fotovoltaicos "ya están instalados", explica a 14ymedio vía telefónica Ernesto Reyes, director de la agencia número 9 de Taxis Cuba a la que pertenecen los vehículos. Sin embargo, aún no sirven.

Por el momento, los equipos "se están cargando aproximadamente siete horas, desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana", conectados a tomacorrientes convencionales

"Falta solamente un convertidor" para que comiencen a funcionar. Mientras tanto, la opción es conectarlos al sistema electroenergético nacional, que se abastece, en un 95%, de combustibles fósiles.

La activación de los paneles "es más complicada", reconoce otra empleada de la entidad que prefiere mantenerse en el anonimato.

La activación de los paneles "es más complicada", reconoce otra empleada de la entidad que prefiere mantenerse en el anonimato.

Un ingeniero que tampoco quiere revelar su nombre explica a 14ymedio otro problema. La capacidad de la batería de estos equipos es de 14,4 kilovatios hora (kWh) y el consumo del motor es de 3 kW. El motor de cada vehículo puede estar trabajando a máxima potencia por más de cuatro horas por más de cuatro horas y recorrer 120 kilómetros.

"Los paneles solares más potentes que usualmente se instalan en el país son de 450 vatios (W)", detalla el especialista. "Diez paneles representan 4,5 kW, y una batería para cargarse necesita 14,4 kW. Para hacer una sola carga a una sola moto necesitan al menos 30 paneles solares. Para recargar las 23 motos se va a necesitar 331,2 kW al día". Esto, en cualquier caso, dice el ingeniero, "debe de ser más económico que usar combustible".

"Se podría decir que es ecológico, pero no que lo es en un cien por cien", sentencia.

El otro tema que destaca el profesional es que "para generar esa cantidad de energía necesitan un sistema de generación solar de aproximado de 55 kW por hora", lo que se traduce "en 120 paneles solares de 450 W", una cifra muy por encima de los 10 kW que podría garantizar el parque fotovoltaico de la empresa, una vez que esté en funcionamiento.

En la actualidad funcionan bajo el sistema de Ecotaxi un total de 23 equipos, de los que 11 cubren la ruta que va desde la terminal de Ómnibus Nacionales, por la calle Infanta, Zanja, Parque del Curita, Parque de la Fraternidad y la calle Cienfuegos, hasta llegar a la terminal de trenes. El resto va desde la terminal de ferrocarriles hasta el hospital Hermanos Ameijeiras.

"Muchas de nosotras éramos de los Cocotaxis y ahora pasamos a prestar servicios aquí. Las demás se presentaron en la medida que tenían licencia de carros y licencia de motos"

El proyecto está financiado principalmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para "fomentar el empoderamiento de la mujer a través de la obtención de ingresos y para alcanzar la equidad de género". Es la razón por la que todas las conductoras son mujeres.

Yanitza de Caridad Reyes Ramírez, una de ellas, asegura que en este tiempo como chofer le ha ido "muy bien" y que "es una oportunidad de trabajo excelente".

Ella se enteró del empleo "por la convocatoria que puso la Federación de Mujeres Cubanas aquí mismo en la base", la agencia número 9 de Taxis Cuba (en la calle Desagüe). "Muchas de nosotras éramos de los Cocotaxis y ahora pasamos a prestar servicios aquí. Las demás se presentaron en la medida que tenían licencia de carros y licencia de motos", cuenta.

Reyes no quiere precisar cuánto gana al mes después de impuestos y con cuánto se queda la empresa, pero asegura que le "da negocio", porque el tramo "es relativamente corto, y el precio es más accesible para el público que cualquier taxi". Además puntualizó que en realidad "la mayoría de las veces los clientes dejan los cinco pesos", uno más de lo que cuesta el pasaje.

Ramona Vázquez, ex atleta de ciclismo y patinaje, explica que para poder participar en el proyecto se deben tener como mínimo de tres a cinco años de experiencia y licencia de autos. "Alguien que haya sacado recientemente la licencia de conducción no puede, aquí se transporta personal y la vida de los pasajeros implica una responsabilidad", precisa. "No tenemos salario fijo, el que es titular tiene que dar diario 125 pesos, el que es contratado 300. Yo no soy titular, soy ayudante, pero estoy trabajando ya para lograr ser titular".

"No tenemos salario fijo, el que es titular tiene que dar diario 125 pesos, el que es contratado 300. Yo no soy titular, soy ayudante, pero estoy trabajando ya para lograr ser titular"

En un cálculo aproximado, si son 6 plazas, en un viaje podría ganar al menos 24 pesos que sumarían 432 después de concluir los 18 viajes de la jornada. Si tienen que entregar a la empresa 125, la ganancia diaria sería de 307 pesos antes de restarle el 10% para la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat).

Esto, para las conductoras titulares. Las contratadas o ayudantes, en cambio, tienen que dar 300 pesos a la empresa y ellas se quedan con 132.

A veces el equipo se rompe y tienen que parar de trabajar y, claro, los ingresos bajan. "Es el mismo sistema que la Gacela, podemos tener ayudante, nos turnamos, tres días ella y tres días yo, el tema es que tiene que ser mujer y tener las licencias de carro y moto".

Otra de las mujeres que prefirió no decir su nombre lo vive de otra manera, declara que a ella no le "da negocio" este trabajo pero que le conviene tener un vínculo con en Estado y por eso se contrató.

Además del pago a la Onat, le toca también el costo de lo que sea necesario reparar en la moto. "No me da la cuenta", asevera. "Tampoco me da negocio tener ayudante. Hoy mismo me siento mal y aquí estoy en el timón. Con lo que gano apenas da para el diario, ni soñar con guardar algo en el banco. Si no tienes otra entrada, estás embarcada".

