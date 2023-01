Empleados estatales de Holguín no cobran sus salarios por falta de dinero en los bancos

Los trabajadores estatales de la provincia de Holguín están sufriendo retrasos en el cobro de sus salarios mensuales. Entre los más afectados están los empleados de Educación y Salud Pública que no han podido recibir sus sueldos por falta de efectivo en los bancos, según testimonios recogidos por 14ymedio.

"Varias empresas estatales no han podido cobrar", lamenta un empleado vinculado al Ministerio de Comercio Interior en la ciudad de Holguín. "Cuando el económico de mi empresa contactó con el banco le dijeron que por el momento no se puede proceder al pago porque no tienen suficiente efectivo".

"Este es un momento del año muy sensible porque acabamos de salir de todas las celebraciones navideñas y la gente está arrancada", reconoce el empleado. "La gente se gastó lo que tenía y lo que no tenía en tratar de garantizar la cena del 31 de diciembre y ahora llega la noticia de que los pagos van a demorar ¿Cómo vamos a aguantar hasta que llegue el cobro?".

Algunos trabajadores han sugerido que se les ponga el sueldo en su tarjeta magnética, asociada a una cuenta bancaria donde se deposita el salario, para poder realizar al menos operaciones electrónicas como el pago de la electricidad u otras para las que no se necesita extraer efectivo, pero la propuesta no ha recibido una respuesta positiva.

"En esos sectores hay quienes debieron cobrar a finales del año pasado y todavía no han podido"

"No se puede pagar ni en efectivo ni en depósito en la tarjeta porque de todas formas si van al banco no podrán extraer ese dinero. Tenemos que esperar que el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) avise que ya tenemos el depósito para comenzar a pagar las nóminas", subraya la contable de una Cooperativa de Crédito y Servicio holguinera, también afectada por la falta de dinero.

Según cuenta, hasta ahora han podido cobrar los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas y también de otras dependencias oficiales, pero los problemas más serios los tienen el personal de Educación y de otros ministerios que tienen un gran volumen de trabajadores y que cobran a la vez. "En esos sectores hay quienes debieron cobrar a finales del año pasado y todavía no han podido", asevera.

Algunos trabajadores estatales han corrido con mejor suerte, como los de Telecristal, el telecentro local, que lograron cobrar sus salarios, pero "fue casi un golpe de suerte", reconoce una empleada de la institución que prefirió el anonimato. "Pude cobrar, pero a mi esposo que trabaja en otra empresa del Ministerio de la Agricultura llevan días dándole largas".

Algunas dependencias estatales en la provincia han podido acceder al salario de sus trabajadores, como es el caso de Tabacuba, cuyos pagos se hicieron alrededor del 4 de enero. Las fechas de cobro varían entre entidades y especialmente si se trata de trabajadores fijos, por contrato o por convenio.

La falta de efectivo no es una novedad y el propio Banco de Crédito y Comercio se vio obligado a informar, hace medio año, que se había quedado sin pesos cubanos para colocar en los cajeros automáticos de algunas ciudades del oriente cubano.

Las autoridades de Bandec achacaron entonces el problema a la falta de billetes de altas denominaciones y se excusaba, entre otras razones, en la "coincidencia del pago de salario" en casi la totalidad de empresas de la zona oriental del país.

