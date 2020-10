Establecen precios máximos para los productos agropecuarios en La Habana

Las carnes y verduras que vendan los cuentapropistas en La Habana tendrán a partir de ahora un precio máximo establecido. La resolución, publicada por el Gobierno de la capital este viernes, recibió críticas de inmediato.

Estos precios "parecen puestos por los dueños de agros y no por el Estado", reclamó un capitalino al leer la nueva resolución publicada por el diario oficial Tribuna de La Habana. "Por poner un ejemplo, la costilla de cerdo a 35 pesos y la paleta a 50, ¡qué falta de respeto!".

Según se especifica en el documento, la norma rige la venta minorista y establece el valor tope al que pueden llegar los productos cárnicos, embutidos, ahumados, carne de cerdo, viandas, frutas, granos, hortalizas y verduras que se comercializan en los mercados de oferta y demanda y las cooperativas no agropecuarias o las que venden los carretilleros.

En los establecimientos gestionados solo por trabajadores cuentapropistas donde se han "incorporado un componente de servicios, que le dan valor agregado", como el pelado y cortado de viandas o las conservas en vinagre, a los productos que venden, "se establece hasta un 40% por encima del precio aprobado".

"Lo que va a pasar con esto es que los productos van a desaparecer. Es verdad que los precios están imposibles de pagar pero ya vivimos algo así el año pasado y cuando impusieron precios topados dejamos de ver un montón de mercancía que para comprarla había que ir al campo", lamentaba la tarde de este viernes un cliente del mercado de las calles 19 y B, en el Vedado.

Horas antes de conocerse la medida, una internauta había publicado en Facebook varias imágenes de un mercado habanero donde la libra de tomate costaba 50 CUP y la de ají pimiento 60

Horas antes de conocerse la medida, una internauta había publicado en Facebook varias imágenes de un mercado habanero donde la libra de tomate costaba 50 CUP y la de ají pimiento 60. "¿Cuándo aumentaron los salarios que no me he enterado?", ironizó la mujer que denunció que un trabajador debía laborar entre dos y tres jornadas para adquirir cada uno de esos productos.

"Era un abuso lo que estaba pasando y ya había gente que había tenido que renunciar hasta al boniato que estaba carísimo", comentó a 14ymedio una jubilada que con frecuencia visita el mercado de la calle San Rafael en Centro Habana. "Espero que esto haga recapacitar a los vendedores", opina.

La capital en los últimos meses, con el rebrote del covid-19, cayó en una profunda crisis de la que no ha salido. Este diario ha confirmado cómo permanecen prácticamente sin productos los principales mercados privados del territorio.

A inicios de septiembre, con el recrudecimiento de las medidas para detener la propagación de la pandemia, las tarimas vacías, mercados cerrados y caras largas, formaban parte del panorama por los controles establecidos en las carreteras de acceso a la capital, que impidieron el abastecimiento de los comercios de gestión privada.

A casi un mes de levantadas las estrictas disposiciones, la realidad no ha cambiado mucho y ante la escasez, los precios siguen disparándose.

________________________