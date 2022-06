Estalla una protesta en la Universidad de Camagüey tras más de 10 horas sin luz

Después de más de 10 horas sin luz, los residentes del campus central de la Universidad Ignacio Agramonte, en Camagüey, explotaron la noche de este martes en una protesta que circuló por las redes sociales y llevó a la intervención de la dirección del centro a intervenir, llegando incluso a restablecer el servicio.

Según distintas fuentes, el apagón de anoche formaba parte de los programados por la precaria situación energética del país y a él se sumaron averías en el circuito que aumentaron el tiempo habitual de corte eléctrico. Pero además, los cortes están afectando al suministro de agua y los residentes ni siquiera pueden bañarse. En torno a las 7 de la noche de ayer, los estudiantes no aguantaron más y se echaron a la puerta del edificio reclamando a gritos que se repusiera la electricidad.

El vicerrector primero, Julio Madera Quintana, y otras autoridades de la universidad acudieron al lugar a conversar con los estudiantes y en torno a las 11 de la noche la protesta se había apaciguado

El vicerrector primero, Julio Madera Quintana, y otras autoridades de la universidad acudieron al lugar a conversar con los estudiantes y en torno a las 11 de la noche la protesta se había apaciguado tras ser restablecido el servicio eléctrico.

Tras circular en redes sociales los videos con los reclamos de los residentes, que cantaban a voces "pongan la corriente, pinga" y "agua y corriente", profesores y funcionarios de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) se afanaron en mostrar imágenes de la sede con luz agregando que todo estaba en calma tras mantener un constructivo diálogo con los alumnos. En algunos casos, incluso, se acusaba a la "contrarrevolución" de utilizar la protesta "manipulando" y "tergiversando" lo sucedido.

Varios estudiantes afirmaron que la protesta no tenía tintes políticos y que, sencillamente, estaban cansados de no tener disponibles los suministros más básicos, pero las redes seguían siendo un hervidero de comentarios al respecto y el malestar está lejos de apaciguarse.

"Realmente es una falta de respeto que nosotros los estudiantes becados tengamos que acudir a otros lugares fuera de la residencia para poder bañarnos o simplemente lavarnos la boca porque no tenemos agua para poder hacer lo cotidiano. Perdemos tiempo y el tiempo perdido es oro, tiempo en el que no podremos estudiar", protestaba una residente.

"Estamos pidiendo vivir con más dignidad. Yo soy testigo de las 15 horas sin corriente y los días sin agua, hoy incluso ni para tomar", reclamaba otra.

Los vecinos de Camagüey, conocedores de cómo se están viviendo las últimas semanas sin electricidad, apoyaron con multitud de mensajes la protesta. "Así está un país entero: desmotivado, cansado y fatigado por la miseria generalizada. ¡Llevo 11 horas de apagón el día de hoy!", decía una internauta.

"Si no forman el escándalo los dejan así como aquí. Ya vamos por 14 horas", señalaba otro.

Pocas horas antes, el presidente Miguel Díaz-Canel había hecho referencia a la "difícil situación económica" que afecta al país en una reunión del partido en el que habló de la inflación, el desabastecimiento y los problemas energéticos.

"Los apagones se van a mantener en los próximos días", insistió el mandatario, que el pasado mes había dicho que a finales de mayo la situación habría mejorado. "Es importante la precisión con que nosotros informemos la programación de esos apagones y la velocidad con que seamos capaces de avisar sobre cualquier situación imprevista que se dé, para que las personas tengan capacidad de maniobrar y de reordenar sus vidas", sostuvo.

"En medio de una situación tan adversa sería irresponsable decir que los resultados van a llegar de golpe, pero de lo que sí estamos seguro es de que los resultados, aunque sean lentos, van a llegar porque se está trabajando mucho", prometió el mandatario que, no obstante, no hizo más que llamar al voluntarismo sin proponer soluciones prácticas.

"No se percatan que sus mecanismos son obsoletos, que el sistema no acaba de arrancar porque no es ponerle corazón, es ponerle cerebro, que está faltando hace buen rato. Y se irá expandiendo por la Isla"

El presidente responsabilizó una vez más a las sanciones de EE UU de todos los problemas que afectan al país. "Podemos asegurar a nuestro pueblo que lo que más hoy nos provoca toda esta situación es el recrudecimiento del bloqueo, que sigue permanente, sigue intocable. Esas afectaciones no son ocasionadas por negligencia, ni por despreocupación, ni porque exista la intención de molestar o de no atender cada problema", dijo.

Pero las reacciones a la noticia de las protestas en Camagüey revelan que el discurso ya no cala entre la población como se pretende.

"No se percatan que sus mecanismos son obsoletos, que el sistema no acaba de arrancar porque no es ponerle corazón, es ponerle cerebro, que está faltando hace buen rato. Y se irá expandiendo por la Isla. Eso lo puede ver el más analfabeto. No se puede vivir en condiciones miserables en lo que los de allá arriba gozan de prebendas y hacen fiestas a todo tren. Entiendan que la juventud es la que manda y quiere avanzar. No con la guía de los dinosaurios que piensan en guerra fría y dejaron el corazón y el cerebro en el siglo XX. Y con el calor que hace, más la escasez o ausencia total de productos... Esa es la fórmula perfecta que ustedes, y más nadie, han creado. La mecha fue el ordenamiento, que no lo trajeron los americanos", señalaba un lector de Alma Mater.

