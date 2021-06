Estupor entre los lectores de 'Cubadebate' por el parte de alta de Otero Alcántara

Los lectores de Cubadebate están siendo sumamente críticos con la gestión del Gobierno cubano de la hospitalización y alta de Luis Manuel Otero Alcántara. El diario oficialista publicó este lunes el parte del hospital Calixto García donde se explicaba que la evolución del artista "ha sido favorable, con parámetros clínicos y de laboratorio que ya se encuentran todos dentro de rangos normales", por lo que dejó el hospital.

La reacción generalizada ha sido de estupor, ya que como la prensa independiente, organizaciones de derechos humanos o Gobiernos extranjeros que han expresado su apoyo al activista, los lectores no entienden cómo es posible que un paciente que entró presuntamente en buen estado de salud según el propio hospital, haya pasado un mes ingresado o se diga ahora que sus parámetros ya están dentro de lo normal si el centro alegó que siempre lo estuvieron. Un día después de que el 2 de mayo Otero Alcántara entrase forzosamente con un diagnóstico de "inanición voluntaria referida", las autoridades sanitarias divulgaron unos presuntos análisis que reflejaban un perfecto estado de salud.

"Entonces, la gran pregunta. ¿Estaba haciendo huelga o no? en el primer articulo dijeron que no, un mes internado para recuperar los parámetros que supuestamente tenía todo bien cuando llegó? ¿Quién mintió?"

"Entonces ..tenía o no. Al principio dijeron que estaba todo bien. Y luego un mes ingresado. ¿Quién los entiende?", dice un usuario. "Entonces, la gran pregunta. ¿Estaba haciendo huelga o no? en el primer articulo dijeron que no, un mes internado para recuperar los parámetros que supuestamente tenía todo bien cuando llegó? ¿Quién mintió?", reprocha otro.

"Según esta información 'la atención médica multidisciplinaria recibida ha permitido su recuperación integral'. ¿Recuperación? ¿De qué? ¿Cuando ingresó no se dijo que todos sus indicadores de salud eran excelentes? Nada que ver con inanición ni desnutrición. Por ejemplo, de Hb más de 16. La verdad que no entiendo nada", recuerda otro, en relación a un presunto elevado valor de la hemoglobina que puede derivar de un alto consumo de carne pero también de múltiples desequilibrios o enfermedades.

Los numerosos mensajes no suponen necesariamente solidaridad o apoyo al activista, pero sí un rechazo a lo que se interpreta como falsedades o incoherencias que, además, perjudican al propio emisor. "¿La farsa de este personaje o la farsa de quién? Las mentiras hay que saberlas contar. Con el pueblo no se puede jugar así, merecemos respeto, la inteligencia del cubano no se puede menospreciar. Sean creíbles, por favor. Esto hace mucho daño a la Revolución", espeta otro.

Por otra parte, algunos usuarios han criticado que la prensa oficial dé noticias de un "contrarrevolucionario" o "vendepatrias", hecho que ha sido contestado por otros que se muestran favorables a un clima de concordia con los opositores.

"¿Para qué seguir esta noticia? A los cubanos no nos interesa para nada esa crápula. Pienso que publicar noticias de estos ineptos es darle una importancia que no tienen. No podemos vivir con el qué dirán. Todos sabemos que en Cuba nadie queda desamparado en cuestiones de salud: ni estos imbéciles", protesta un lector al que responden varios usuarios.

Los reproches han sido multitud: "¿Por qué usted habla en nombre de los tantos millones de cubanos que vivimos en nuestra isla. ¿Quién le da ese derecho? ¿Tiene dueño nuestro país?". "Soy cubano y me interesa, hable por usted, nadie le ha pedido que hable en nombre de una nación". "A mí sí me interesa. Y deja de repetir palabras te impusieron como gusanera. Trata de pensar por ti mismo, si es que puedes".

Soy cubano y me interesa, hable por usted, nadie le ha pedido que hable en nombre de una nación". "A mí sí me interesa. Y deja de repetir palabras te impusieron como gusanera. Trata de pensar por ti mismo, si es que puedes"

"Me disculpa ... Pero qué mal hábito. Por favor, hablé en su nombre; no en el mío y en el de digamos (para decir bien pocos) cientos de cubanos que si nos interesa la salud de Alcántara... Seremos minoría , ok; pero igual no generalice", pide una lectora a la que varios más apoyan. "No somos pocos, somos la mayoría de los cubanos en Cuba", dice uno. "A mí también me interesa (...) Como sabe usted que somos minoría lo que estábamos preocupados por su salud?", insiste uno más.

Otro usuario, más cercano al oficialismo, se queja de que Otero Alcántara comenzase a conceder entrevistas nada más salir del hospital y dañe la reputación del Gobierno. "¿Y ahora hablar es un delito, amigo mío?", le espeta otro comentarista.

En un par de mensajes, dos lectores lamentan que el activista haya consumido dinero del Estado durante el mes que estuvo en el Calixto García. "Lo paga el pueblo cubano Usted, yo, todos. No el Gobierno. Los recursos son del pueblo", le recuerda otro. "Así mismo es, en usted se gastaron recursos tratando de educarlo y mire lo burro que salió", reprocha uno más.

Mientras, otro comentarista se muestra ofendido porque Otero Alcántara está pidiendo la salida de prisión de sus colegas activistas y se queja de que el país tiene grandes desafíos para perder el tiempo. Pero se topa con esta respuesta: "El principal desafío que tiene esta nación es construir una nación con todos y para el bien de todos, donde se respete la forma de pensar y la calle sea de todos".

