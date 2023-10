Etecsa culpa a la Unión Eléctrica de Cuba por los cortes de teléfono e internet

Los directivos del monopolio cubano de las comunicaciones, Etecsa, responsabilizaron este jueves a la Unión Eléctrica (UNE) por el mal estado de los servicios telefónicos y de internet en Sancti Spíritus, y por las pésimas condiciones de sus radiobases. Según declararon los funcionarios, mientras no se solucionen las "dificultades" con la generación eléctrica en el país, cualquier inversión para mejorar la infraestructura telefónica será en vano.

Como respuesta a las constantes quejas de los espirituanos por la caída de la conectividad a internet e incluso de telefonía fija durante los apagones, Gustavo López, jefe comercial de Etecsa en el territorio, aseguró al periódico provincial Escambray que el principal problema radica en la inestabilidad del flujo eléctrico: "Todo el equipamiento del sistema de telecomunicaciones funciona con energía eléctrica y cuando esta falta, al no existir las suficientes fuentes de respaldo, comienzan las interrupciones y las afectaciones".

El funcionario explicó además que muchas de las radiobases y centrales –encargadas de emitir, ampliar y recibir las señales telefónicas– contaban con baterías de respaldo para mantener el servicio por unas horas, hasta que regresara el fluido eléctrico. Sin embargo, con los constantes cortes, las baterías, que deberían durar unas cuatro horas, cada vez aguantan menos y se dañan más rápido.

"Incluso si se dispusiera de ese dinero y se ejecutara esa inversión, realmente no sería un dinero bien gastado si no se recupera la capacidad del sistema electroenergético y se restablece la generación normal"

Las centrales telefónicas más grandes, ubicadas en las grandes poblaciones clave de la provincia y en la ciudad cabecera, cuentan con grupos electrógenos de mayor capacidad, pero estos tampoco logran que los servicios se mantengan demasiado tiempo una vez que comienzan los apagones. Las pocas horas que resisten los equipos tampoco benefician a todos. "De los 66 sitios que tenemos en la provincia que hoy brindan servicio, solamente 26 cuentan con un respaldo de grupos electrógenos: menos del 40%", explicó López.

"En el caso de las radiobases, suman 85 en la provincia y el porciento de estas que tiene el respaldo de un grupo electrógeno es apenas de un 30%. El resto tiene solo baterías y se afecta mucho por la falta de energía eléctrica", añadió.

A la pregunta de Escambray de por qué Etecsa no invertía en la reparación o reemplazo de esas baterías para que los espirituanos disfrutaran de una mejor conectividad durante los cortes eléctricos, López añadió que, actualmente, la empresa carece de los fondos para hacer ese tipo de inversión a gran escala, que involucraría a miles de radiobases y centrales en todo el país. "Pero, incluso si se dispusiera de ese dinero y se ejecutara esa inversión, realmente no sería un dinero bien gastado si no se recupera la capacidad del sistema electroenergético y se restablece la generación normal", dijo.

Las explicaciones del funcionario no auguran un alivio para la población, que sigue sufriendo largas horas de apagones sin poder comunicarse. Lázaro, un espirituano de 41 años, contó a 14ymedio que la situación de las interrupciones de internet durante los apagones se ha prolongado durante más de un año.

"Llevamos mucho tiempo sufriendo tanto apagones como cortes de internet y, cuando se va la luz, uno no halla qué hacer. Cada vez que hay un corte eléctrico, que a veces duran hasta 16 horas, la conexión se pone pésima y el teléfono empieza a saltar de la 3G a la 2G y se pone muy lento. En este punto ya la 4G ni siquiera está disponible", explica.

"La velocidad de internet baja irrisoriamente y no se puede mandar ni un mensaje por WhatsApp. Tengo que salir a la calle a dar vueltas como un bobo si necesito comunicarme con urgencia, buscando una antena que no esté en una zona de apagón. Hay días en los que no le veo la cara a mi hija, que vive en Miami", refiere Lázaro, quien colecciona al menos 18 reportes a Etecsa en los últimos meses quejándose de la situación.

"Desde hace unos tres meses, cuando se va la corriente también falla la línea fija y no hay forma de llamar a ninguna parte"

Para colmo, cuenta, "desde hace unos tres meses, cuando se va la corriente también falla la línea fija y no hay forma de llamar a ninguna parte. Por suerte, cuando viene la electricidad tanto el fijo como el móvil se restablecen en pocos minutos".

La situación de Sancti Spíritus es similar a la de otras provincias del país. Sin embargo, en las zonas rurales ni siquiera con corriente es posible comunicarse cómodamente. Reina, una ex maestra de primaria jubilada que vive en una pequeña población al costado de la Carretera Central en Villa Clara, lamenta no poder comunicarse con su hijo que vive en España por la mala conexión a internet.

"Cuando quiero hablar por teléfono tengo que caminar hasta el parquecito, cerca de la carretera, porque allí se coge mejor la señal. Dentro de mi casa no hay. Si, en cambio, la cuestión es el internet, entonces la cosa se complica, porque ni en el parque hay buena señal", contó a este medio la jubilada que, asegura, aprovecha todos los viajes a Santa Clara, la ciudad cabecera de la provincia, para hablar un buen rato con su hijo y sus nietos.

"Cuando sé que voy a Santa Clara me aseguro de tener datos y le aviso a mi hijo antes para que sepa que lo voy a llamar, porque aquí conversar sin que se entrecorten la voz o la imagen es muy difícil. A veces mi hijo se frustra mucho y termina usando el servicio de llamada internacional. Yo le digo que no lo haga, porque sé que le sale caro", añade.

Según Reina, hace unos cuatro años les prometieron que pondrían una antena más cercana al pueblo y que tendrían internet y cobertura, pero la promesa aún no se cumple. "Espero que algún día lo hagan, porque es muy difícil comunicarse. Estas últimas semanas, cuando han quitado mucho más tiempo la corriente, hemos llegado a estar incomunicados casi días enteros".

Este jueves la UNE anunció un déficit de 465 megavatios (MW) para todo el país que, comparados con los 973 MW del miércoles, parecen envidiables. Con estas previsiones, es evidente que tanto Etecsa como la Unión Eléctrica tienen pocas respuestas para los reclamos de Lázaro y Reina que, en la actual situación, y con las autoridades señalándose unas a otras, deberán buscar sus propios remedios.

