Lo que para Etecsa fue un año de logros, para los cubanos fue un calvario

La empresa estatal de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) celebró este miércoles, entre otros "logros", haber llegado en 2023 a unas 39.000 familias de La Habana con Nauta Hogar, uno de los servicios peor valorados por sus clientes. Al pie del artículo laudatorio, sin embargo, los comentaristas no se hicieron esperar con reclamos por el mal servicio de la compañía.

Nauta Hogar, una conexión a través de la tecnología ADSL, fue anunciada inicialmente como una opción para la navegación doméstica y profesional con altas velocidades. Sin embargo, con el paso de los años y a pesar de las obras de instalación de los cables de fibra óptica en numerosos barrios de La Habana, se ha quedado como un privilegio que se le ofrece solo a unos pocos, entre ellos funcionarios, directivos y personal de entidades estatales que puedan justificar la necesidad de acceder a la web desde sus casa.

Según los reportes, en la capital apenas 22 personas por cada 100 habitantes cuentan con telefonía fija, un servicio que en gran parte del mundo ha pasado a segundo plano, pero que en la Isla, debido a los elevados precios y la mala calidad del servicio móvil y de internet, sigue siendo un importante canal de comunicación. "El plan de crecimiento propuesto para este indicador no fue cumplido debido al déficit de recursos para la operación", se justificó la filial habanera.

"Muchas de estas líneas culminan la vigencia de su ciclo de vida y no son reactivadas por los usuarios en el tiempo establecido"

También hubo una disminución en el número de líneas móviles activas, algo que la publicación explicaba diciendo que "muchas de estas líneas culminan la vigencia de su ciclo de vida y no son reactivadas por los usuarios en el tiempo establecido".

Lo que no aclara la empresa es la razón para esta caída, que en parte es una consecuencia del éxodo masivo. Durante 2023, más de medio millón de cubanos abandonó la Isla, lo que se traduce en menos recargas desde el extranjero y más personas que heredan o compran sus líneas en el mercado informal sin necesidad de adquirir una en los puntos oficiales de venta. De ahí que los clientes no solo no aumenten, sino que cada vez sean menos.

No obstante, el servicio más cuestionado por los internautas fue el de internet y datos móviles. Según las estadísticas de Etecsa, cerca de 1,9 millones de habaneros cuentan con una línea celular, y de ellos el 70% accede con ella a internet, pero muy pocos están satisfechos con el servicio.

"Soy [una] clienta bastante afectada con el internet. Yo navegó bastante bien por 3G, la situación es la 4G, que es pésima y no es solo en la vivienda, también en la calle", refirió una residente en La Víbora que asegura que cuando llama al número de atención al cliente la operadora le insiste en que es un problema de la zona en la que reside. "Si la empresa no tiene infraestructura para dar un servicio con calidad de 4G, por favor no vendan más paquetes combinados con 4G. Es abusivo tener tantos gigabytes, ya suman 80 acumulados, y apenas poder utilizarlos", resumía la internauta.

Otro usuario recordó el cable submarino Arimao que la empresa instaló, en colaboración con la francesa Orange, entre la provincia de Cienfuegos y la isla de Martinica en 2022. Según un comunicado de la compañía, con la entrada en funcionamiento de este tendido se mejoraría el servicio de internet en la Isla. "Se supone que esta inversión se realizó entre otras cosas para mejorar la conectividad, pero realmente no ha habido ninguna mejoría apreciable", se quejaba el internauta, que aseguraba no haber escuchado otras noticias sobre la inversión desde entonces.

Aunque Etecsa no reveló la fecha en la que terminarían los trabajos, sí explicó que "la estructura física" del cable estaría lista para 2023. La realidad, sin embargo, ha sido otra, y Cuba permanece conectada únicamente a ALBA-1, el cable venezolano que le suministra internet desde 2012, mientras para los cubanos hacer una llamada, compartir fotos o entrar a sus redes sociales se ha convertido en un calvario.

