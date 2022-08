Eusebio Leal, en el olvido "decretado" tras dos años de su muerte

El legado de Eusebio Leal, al cabo de dos años de su fallecimiento, cabe en un par de vitrinas y algún discurso lacrimógeno. Una exposición en la Biblioteca Provincial Elvira Cape, de Santiago de Cuba, fue el mayor homenaje al que pudo aspirar el historiador de La Habana, lejos de la ciudad a la que dedicó su vida.

La Oficina del Historiador, desmantelada en la práctica por las Fuerzas Armadas, existe como esqueleto simbólico para aprovechar las influencias ganadas en vida por Leal, aunque privada de su trasfondo empresarial.

Eusebio Leal murió el 31 de julio de 2020, y mientras el Gobierno preparaba los funerales para embalsamar a uno de sus gerentes más hábiles, la burocracia militar se afilaba los dientes para reorganizar la Oficina. Una ola de despidos, reubicaciones, traiciones, salidas del país y batallas mezquinas por el favor de los nuevos amos se apoderó de la institución más independiente de La Habana.

"No tienen dinero para nada y los proyectos que antes tenían para ayudar a personas en la miseria fueron limitados", afirma un ex trabajador de la Oficina. "Fue el caso del departamento que se encargaba de Asuntos Humanitarios, de la cual recibían ayuda y donaciones los viejitos de La Habana Vieja. Ahora, no pueden aspirar ni un vaso de leche".

El hombre señala a Perla Rosales, directora adjunta de la Oficina e hija del general de división Ulises Rosales del Toro, ex ministro de Agricultura y uno de los fieles "incombustibles" de Raúl Castro, como responsable de la "rendición" a los militares.

"Yo trabajé muchos años con ellos, antes de que comenzara la decadencia", asegura. "Los antiguos directores se fueron jubilando o se marcharon del país, porque sabían la miseria que venía: con Perla Rosales no se puede 'resolver' nada, solo ella tiene 'autorización' para llenarse los bolsillos".

"De las residencias para ancianos, muy distintas de los asilos", dice el ex trabajador, "me cuentan que los empleados, con llave de los apartamentos, suelen entrar y robar a los viejitos con impunidad. Eso no sucedía con Leal".

Los habaneros se habían acostumbrado a cierta "actividad" en las principales arterias de la ciudad. Tiendas, agencias, proyectos o museos impulsadas por la Oficina o por su brazo económico, Habaguanex.

Sin embargo, en 2016 comenzó el progresivo desmantelamiento de esta corporación, envuelta, según rumores, en un desfalco sin precedentes que aprovechó el Gobierno para limitar las funciones del historiador.

El propio Leal admitió a este diario que muchos de los establecimientos de la Oficina estaban siendo traspasadas a Gaesa, dirigido por el ahora difunto general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, conglomerado que el historiador definió como "una empresa de desarrollo con capacidad de inversión y prestigio", aunque él conservaría "la potestad de asesorar la conservación de la obra y también los nuevos proyectos".

"Nos duele, eso sí, que en el momento en que quizás se requiere el mayor respeto por circunstancias de vida, aprovechen los mediocres que carecen de obra alguna, y los pobres de espíritu, para herir y dañar a los muchos que han trabajado a lo largo de los años por salvar el patrimonio de una nación, ya sea en Cuba o cualquier latitud de la tierra", agregó entonces.

Leal había forjado una red multinacional de influencias, logradas de modo casi exclusivamente personal, que resultó de suma utilidad para el Gobierno cubano. Dos años después de su fallecimiento, quizás lo más escandaloso en el manejo estatal de la Oficina es no haber escogido ya a un nuevo historiador de La Habana.

Además de la gestión económica y hotelera, Eusebio Leal recobró el antiguo esplendor académico de la Oficina. Fundada en 1938 por Emilio Roig de Leuchsenring, primer historiador de La Habana, la vocación original de la Oficina fue el rescate del patrimonio capitalino, tanto el intangible como las edificaciones del centro histórico de la ciudad.

La apertura del Colegio San Gerónimo en el mismo lugar donde estuvo situada la antigua Universidad de La Habana; el financiamiento de la Academia Cubana de la Lengua y la de Historia; la fundación de una casa editorial, Ediciones Boloña, y una revista de extraordinaria factura, Opus Habana, conformaron un ecosistema cultural que La Habana había perdido con la supremacía cultural de la Revolución.

De esa activa labor editorial dan fe las "ruinas gloriosas" que expone, en vitrinas de pésimo gusto, la Biblioteca Provincial Elvira Cape de Santiago de Cuba.

El régimen, aficionado a las estatuas y monumentos funerarios, convocó a José Villa Soberón para que "captara la esencia" de Leal en una escultura. Pocas horas antes del aniversario de su muerte, en los portales del Palacio de los Capitanes Generales, unos turistas se tomaban fotos junto al figurón de bronce, al que un bromista había colocado, en su mano extendida, un vaso de papel de granizada.

En una entrevista concedida al periodista oficialista Randy Alonso, durante el aniversario 500 de la fundación de La Habana, Eusebio Leal dijo: "Yo no aspiro a nada, no aspiro ni siquiera a eso que llaman la posteridad".

El Gobierno cubano, las Fuerzas Armadas y la burocracia de la cultura han cumplido con entusiasmo el deseo de su historiador.

