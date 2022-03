Ex oficiales cubanos apoyan a los veteranos rusos que piden la renuncia de Putin

El Movimiento de Militares Objetores de Conciencia (MOC), fundado en febrero de 2021 y que agrupa oficiales jubilados de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior en el exilio, ha declarado su respaldo a los veteranos rusos objetores de la invasión de Ucrania. Estos, agrupados en la Asamblea de Oficiales de toda Rusia y a través de su presidente, el general Leonid Ivashov, pidieron al presidente Vladímir Putin que renuncie y ponga fin a su "política criminal de provocar una guerra".

Ivashov, considerado un militar de "línea dura" y defensor de la extinta URSS, redactó un largo comunicado a principios de febrero en el que incluso pedía a los militares de reserva y retirados y a los ciudadanos de su país que estuvieran "atentos y organizados" para "oponerse activamente a la propaganda y prevenir un conflicto civil interno con el uso de la fuerza militar".

En el comunicado, el coronel afirma que esta es la primera vez que Rusia entra en una guerra de manera injustificada y sin estar amenazados los intereses del Estado y la sociedad. El militar considera que la situación es más delicada a nivel interno por "la completa incompetencia" del Gobierno, pero que en el exterior hay estabilidad estratégica, las armas nucleares están bajo control y las fuerzas de la OTAN no se están acumulando de manera "amenazante".

Ucrania, prosigue, se convirtió en un Estado independiente tras la caída de la URSS y, por tanto, afirma, "tiene derecho a la defensa individual y colectiva". El militar considera que Rusia no ha hecho bien el trabajo de mostrarse como un buen vecino para Kiev ni se ha gestionado adecuadamente la situación en los territorios de Lugansk y Donetsk, además de la ocupación de Crimea, que no tienen reconocimiento internacional, lo cual demuestra, a su juicio, el fracaso de la política exterior rusa.

"El uso de la fuerza militar contra Ucrania, en primer lugar, cuestionará la existencia de la propia Rusia como Estado; segundo, hará que los rusos y los ucranianos sean enemigos mortales para siempre. En tercer lugar, habrá miles (decenas de miles) de jóvenes sanos asesinados por un lado y por el otro, lo que sin duda afectará la situación demográfica futura en nuestros países moribundos", lamenta Ivashov, que teme claramente que la Otan acabe implicándose en el conflicto.

Ivashov se pregunta cuál es el verdadero propósito de esta tensión y guerra, ya que no puede entender que el presidente, el Gobierno y el Ministerio de Defensa no entiendan las consecuencias de sus actos: "No son tan estúpidos", señala el militar, que no ve otra explicación que una manera de tapar la crisis de liderazgo que, a su juicio afecta al país y que "podría conducir a un levantamiento del pueblo y un cambio de poder en el país, con el apoyo de la oligarquía, la oficialidad corrupta, los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad".

La carta del militar se hizo pública antes del inicio de la invasión, que hoy llega a su día 19, a principios de febrero.

