Exim desmiente que se frustrara un préstamo a Pemex por el envío de petróleo a Cuba

El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim) negó este martes haber cancelado un crédito de 760 millones de dólares a la petrolera estatal mexicana Pemex por sus envíos de petróleo a Cuba, como habían asegurado varios medios de comunicación del país la semana pasada.

"Algunos medios de comunicación han informado incorrectamente de que Exim canceló un financiamiento previamente aprobado para Pemex. Estos informes son falsos', dijo un portavoz del banco estadounidense a la agencia France Presse. La entidad asegura que el crédito, en realidad, nunca llegó a tener el visto bueno, aunque remitió a la petrolera para dar ese tipo de detalles.

"Exim no canceló ningún financiamiento previamente aprobado para Pemex. Más bien, la solicitud de financiación mencionada no prosperó"

"Exim no canceló ningún financiamiento previamente aprobado para Pemex. Más bien, la solicitud de financiación mencionada no prosperó. Otras preguntas sobre por qué la solicitud no avanzó deben dirigirse a Pemex", sostuvo el banco.

En los últimos meses, México estaba ganando peso en sus exportaciones de crudo a la Isla. Según el especialista Jorge Piñón y los medios especializados, los envíos rondan los 2,8 millones de barriles, valorados en aproximadamente 200 millones de dólares, fletes incluídos. Solo entre junio y julio llegaron a la Isla dos tanqueros, con 350.000 y 700.000 barriles respectivamente, de acuerdo con los datos de información portuaria y movimientos de barcos realizados.

En septiembre, la ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, explicó durante una visita a Nueva York en el marco de la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, que los envíos se realizaron a través de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pero que el objetivo era vender directamente, con la estrategia adecuada para evitar sanciones.

Según una columna publicada por el diario Milenio el pasado jueves, esas transacciones provocaron la cancelación del crédito de Exim. La noticia –ahora desmentida por la entidad– se atribuyó a fuentes en Washington, según las cuales se acordó dar publicidad al asunto para evitar un conflicto político que, en efecto, se produjo.

"Me complace que al menos una parte de la Administración esté comprometida a hacer cumplir la Ley de los Estados Unidos según lo estipulado en la Ley Helms-Burton Libertad"

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar hizo público un comunicado en el que felicitaba a la entidad por su decisión y la instaba a seguir por esa vía para presionar a Pemex y lograr que desistiera de esos envíos supuestamente gratuitos, una política que calificó de "irresponsable y dañina", a semejanza de la que ha practicado la venezolana Pdvsa.

"Me complace que al menos una parte de la Administración esté comprometida a hacer cumplir la Ley de los Estados Unidos según lo estipulado en la Ley Helms-Burton Libertad", dijo la congresista a la presidenta de Exim, Reta Jo Lewis.

"Esta decisión del Export-Import Bank es un ejemplo para el resto del Gobierno de Estados Unidos sobre cómo defender los derechos humanos en nuestro hemisferio. Espero que la gente esté mirando. Bravo por usted y por su equipo. ¡Sigan así!", añadía. En la declaración, fechada el 5 de octubre, Salazar señalaba que entregar petróleo a la Isla era dar gratis dinero a un régimen que tortura, encarcela y mata.

El régimen reaccionó, por su parte, y este mismo martes Prensa Latina publicó las críticas de Carlos Lazo, coordinador de la organización procastrista Puentes de Amor, a la medida. "México osó enviarle petróleo a Cuba, el petróleo que mueve las ambulancias, el petróleo que da electricidad a los hogares cubanos, el petróleo que sirve para los hospitales", dijo a la agencia estatal.

El activista hizo referencia a lo que considera un fortalecimiento del "alcance extraterritorial" del embargo y rechazó que se intente "obstaculizar e interrumpir" el comercio y la inversión de otros países en Cuba usando "medidas coercitivas".

"Petróleos Mexicanos actualmente mantiene contratos de compraventa de crudo y de productos petrolíferos con 26 países, no hay ningún donativo a nadie"

Este lunes, Octavio Romero, director general de Pemex, negó que se haya donado crudo a Cuba. "Petróleos Mexicanos no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún Gobierno extranjero. No miento", dijo Romero en el Congreso de México al ser preguntado por una diputada.

"Lo que tiene que ver con las ventas de petróleo, les informo que Petróleos Mexicanos actualmente mantiene contratos de compraventa de crudo y de productos petrolíferos con 26 países, no hay ningún donativo a nadie, pero mantenemos relaciones comerciales con 26 países", reiteró ante la insistencia, aunque sin aclarar qué tipo de contraprestación hará la Isla por las cantidades enviadas.

En lo que al financiamiento respecta, Romero dijo: "No hay ninguna cancelación de ningún crédito, fue un acuerdo de ya no solicitar este crédito. Ni hay multa, ni hay cancelación, por parte de Eximbank con relación a Pemex".

