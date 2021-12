La Federación de Mujeres Cubanas se apunta a la denuncia de abusos sexuales

En un inusual movimiento, dos organizaciones oficialistas, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), han respaldado las denuncias de varias mujeres contra el músico Fernando Bécquer por presuntos abusos sexuales, ocurridos según el testimonio de estas entre los años 2002 y 2012.

La FMC publicó este domingo un mensaje en su cuenta de Facebook compartiendo una publicación del blog Horizontes en el que se anunciaba que la escritora Elaine Vilar Madruga presentó ante la Fiscalía una acusación formal contra Bécquer por un presunto abuso sexual cuando ella tenía 17 años.

"Para la FMC nada le es ajeno, mucho menos cuando de defender los derechos de las mujeres se trata. Orientar y acompañar a las mujeres, en cada proceso ha sido prioridad para la organización femenina", escribió la organización acompañado de los hashtags #FMCPorLaNoViolenciaDeGénero y #EstrategiaIntegral.

Esta última etiqueta, así como la coincidencia con otras asociaciones como el Cenesex e, incluso, el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, que respaldan a priori las denuncias de mujeres por acoso sexual, indican un cambio radical de actitud de la parte de organizaciones oficialistas, muy criticadas por su apatía en la defensa de las féminas. Este tipo de política hasta ahora solo la habían mantenido movimientos independientes como la plataforma Yo sí te Creo Cuba, que reaccionó también en el caso de Bécquer de manera inmediata, afirmando creer a las presuntas víctimas.

La revista independiente El Estornudo publicó la pasada semana un reportaje con testimonios de cinco jóvenes que acusaron al músico, de manera muy detallada, por distintos episodios de abusos hace entre 10 y 20 años. El cantautor negó las acusaciones y las calificó de "calumnias". "Yo no creo nada, yo creo en la Revolución", aseguró al finalizar un concierto en La Habana.

Los hechos coincidieron en el tiempo con la difusión de la nueva Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar en la que el Gobierno establece un conjunto de objetivos y acciones contra la violencia machista en los que prevé que se involucren distintas asociaciones entre las que estaban, precisamente, las que ahora respaldan a las denunciantes, dejando al cantante solo defendiendo su presunción de inocencia.

"Consideramos legítimo que se alcen las voces de las víctimas de violencia sexual y ponemos a su disposición los servicios de orientación jurídica y de orientación y terapia sexual con los que cuenta nuestra institución desde hace más de 10 años", dijo el Cenesex este sábado a través de una publicación en sus redes sociales.

El centro, dirigido por la diputada Mariela Castro, pidió también que la prensa publique "información responsable, informada y asesorada" para evitar revictimizar a esas mujeres y aumentar su dolor.

El caso está causando una fuerte polémica también debido a que la revista que destapó las denuncias es independiente. "Lo que menos importa aquí es la postura política del periódico digital que primero les hizo caso y las publicó, como tampoco importa la postura ideológica de quien cometió los actos. Poner el acento en eso, es desviar la atención", dijo el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau.

En la propia publicación de la FMC, un comentarista ha juzgado un error el respaldo ofrecido a las mujeres denunciantes por si esto se interpreta como un ataque al oficialismo "Esta postura parcializada no es aceptable. ¡Respeten el debido proceso! Están cometiendo un grave error que va a ser usado contra Cuba. Esto niega el Estado de derecho proclamado en la Constitución", opina un usuario.

"¿Postura parcializada? Acaso esa no es la función de la FMC defender, enaltecer y acompañar a la mujer cubana? No sé, deberías revisarte, este comentario no es muy revolucionario de tu parte", recibió como respuesta.

