Felton, la mayor central eléctrica de Cuba, cierra de nuevo por una avería

La central termoeléctrica de Felton, localizada en Mayarí (Holguín), vuelve a convertirse en un factor de tensión para el Gobierno cubano. Este jueves, una avería en la caldera de la unidad 1 provocó su salida del Sistema Eléctrico Nacional, mientras que la unidad 2 permanece inhabilitada debido al incendio de grandes proporciones que sufrió a inicios de julio.

El coloso energético vuelve a quedar inutilizado, con el consiguiente saldo de apagones programados, sin que los funcionarios que acudieron a inspeccionar la central Felton se pongan de acuerdo en la fecha de una posible solución.

Este viernes, el nonagenario comandante Ramiro Valdés y el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte, junto a los gobernantes locales, acudieron a la central para "constatar las causas de la avería en la unidad número 1" y conocer "las proyecciones para poner en funcionamiento la unidad 2", según afirma el diario provincial ¡Ahora!

Valdés, quien se niega a reconocer el estado crítico de la central, recomendó "convocar a los mejores especialistas del país, principalmente a los constructores de la infraestructura y tenerlos a tiempo completo en esa función".

"La nación invierte un millón de dólares cada tres días en combustible para abastecer los grupos electrógenos que trabajan ante la salida de la termoeléctrica"

Reveló la molestia gubernamental con la tardanza en las reparaciones y los nuevos incidentes, que no solo afectan a la población sino también a las capacidades administrativas del Estado: "La nación invierte un millón de dólares cada tres días en combustible para abastecer los grupos electrógenos que trabajan ante la salida de la termoeléctrica", explicó.

Sin embargo, el titular de Energía y Minas no comparte el apremio de Ramiro Valdés. Arronte asegura que, desde el incendio de la unidad 2, "todas las empresas" necesarias han venido proyectando plazos de reparación. Por lo que "no debemos apresurarnos para dar un tiempo de culminación".

El ministro admitió que, en cuanto a la unidad destruida por el incendio, "hay que desmontar prácticamente toda la caldera, es un trabajo que no hemos hecho nunca". A la dificultad de las reparaciones se añade el lento proceso de lograr las necesarias "condiciones de seguridad", pues "la caldera quedó en un estado de riesgo" que puede conducir al colapso.

Según Arronte, Felton ya suma 22 años de operación en su estado actual, lo cual hace necesario "un estudio de vida residual" de sus máquinas. Agregó que faltan numerosos cálculos y análisis, además de un contacto con el fabricante de la caldera, para considerar la funcionalidad total de la termoeléctrica.

Faltan numerosos cálculos y análisis, y un contacto con el fabricante de la caldera, para considerar la funcionalidad total de la termoeléctrica

Tanto Valdés como Arronte evitaron detallar la reciente avería de la unidad 1. No obstante, el director técnico de la termoeléctrica, Euclides Rodríguez Mejías, explicó a la prensa oficialista local que "se produjo un salidero cerca de la cámara térmica superior, la cual se encuentra en el proceso de enfriamiento", aunque, según el operario, no se conocen todavía las causas de la rotura.

"Pronosticamos que, en horas de la noche de este viernes o madrugada del sábado, se pueda acceder a esa área, porque es una zona muy cálida, de poca circulación de aire, por ello hay que esperar que se enfríe para hacer un diagnóstico y luego iniciar los trabajos pertinentes”, afirmó Rodríguez Mejías.

Los trabajadores de la Felton esperan que la unidad 1 entre en funcionamiento este domingo, mientras que el lunes comenzará el desmontaje de la caldera, una "tarea que no permite errores", por los "daños que ya tiene esa gigantesca estructura".

Lentitud y precariedad en el trabajo caracterizan el proceso de reparación de las centrales termoeléctricas cubanas, lo cual agrava el saldo de apagones que ya sufre la población de la Isla. Ante la crisis, los gobiernos locales ejecutan nuevas programaciones para cortar la electricidad.

Lentitud y precariedad en el trabajo caracterizan el proceso de reparación de las centrales termoeléctricas cubanas, lo cual agrava el saldo de apagones

El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, informó que se programan nuevas interrupciones de la luz, de cuatro horas, de las 10:00 am a las 2:00 pm, cada tres días. Los cortes se realizarán para "ahorrar combustible" y así garantizar "menos apagones en el resto de las provincias, donde durante estos meses la población ha asumido esa carga, como consecuencia del déficit de generación y escasez de combustible, agudizado por el recrudecido bloqueo", dijo García.

No habrá apagones, de acuerdo al funcionario, en los circuitos vinculados a la producción continua, el bombeo de agua y la Salud Pública. García añadió que en los centros estatales de trabajo "se evidencia el derroche" de electricidad, lo cual ha conducido a tomar medidas disciplinarias. También admitió que estas medidas no serán suficientes si no se vinculan a un patrón de desarrollo económico con el que el país no cuenta aún.

Averías, carencia de piezas, máquinas avejentadas y una gestión históricamente torpe del sector energético acaloran todavía más el verano en Cuba. Las protestas nocturnas, cada vez más frecuentes, son el único medio de canalizar la desesperación ciudadana, abatida también por la falta de alimentos y la creciente represión policial.

