Una enfermera de Guantánamo, nueva víctima de violencia machista en Cuba

La enfermera Zoila Chacón fue asesinada el pasado 9 de septiembre supuestamente por su marido, confirmó una fuente cercana a la víctima a 14ymedio. El motivo de la muerte ya había sido destacado por amigos en redes sociales.

Una compañera de trabajo en el Hospital Materno Infantil Eusebio Hernández, donde laboraba Chacón, explicó a este periódico que la víctima, madre de dos niños menores de edad, tenía problemas en la relación con su pareja.

Originaria de Guantánamo, Chacón se mudó en abril pasado a La Habana para trabajar en el hospital antes conocido como Maternidad Obrera de Marianao, donde formaba parte del equipo de enfermería y obstetricia, según publicó en su perfil de Facebook.

Sin precisar la causa de su muerte, el Hospital Eusebio Hernández dedicó un pésame señalando que "nadie podrá cambiar la dura realidad de tu partida". "El dolor se multiplica en cada compañero que dejas sin mediar despedidas. Hoy solo podemos decirte: ¡Gracias por la estela hermosa de recuerdos que nos dejas! Vivirás por siempre en este lugar que hiciste tuyo y del que jamás te irás completamente", escribió en una publicación del 12 de septiembre.

Entre sentidos pésames y saludos a la familia doliente, los usuarios en redes sociales aseguran que Chacón es una víctima más de la violencia contra las mujeres. En su perfil, Danger Herrera confirmó que la muerte ocurrió el 9 de septiembre: "Mi amiga, eres de las inolvidables, aún no puedo creer esto que pasó, mis ojos son un valle de lágrimas por tu ausencia".

Otra usuaria, Martha Celia, manifestó que Chacón fue "una excelente madre, excelente hija, hermana, sobrina, amiga, compañera, vecina y una excelente persona".

"Tal vez por todos estos motivos no puedo creer que seas tú. ¿Por qué tú? Me lo pregunto todo el tiempo. Quién llamará a mi hijo Cristinito como lo hacías tú, quién me llamará desde la primera planta en cuanto llegabas de visita de La Habana", escribió en una publicación en Facebook acompañada de varias fotografías de Chacón vestida de enfermera y de su vela.

Según las estadísticas que lleva la organización independiente Yo Sí Te Creo en Cuba, la violencia machista se ha cobrado al menos 25 víctimas en lo que va de año, además de otros cinco intentos de asesinato frustrados.

La plataforma, que alerta del subregistro que suponen sus datos, ha advertido en numerosas ocasiones de la necesidad de crear un censo oficial para detectar la gravedad del problema. En los tres años desde su fundación, el colectivo no ha dejado de demandar una ley integral que garantice la prevención de este tipo de violencia y la protección de sus víctimas.

