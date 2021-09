La Fiscalía de Placetas pide 10 años de cárcel para dos hermanas que protestaron el 11J

La Fiscalía de Placetas pide 10 años de prisión para dos hermanas que participaron en las protestas del 11 de julio en el municipio, Lisdani y Lisdiany Rodríguez Isaac. Es la pena más alta de todas las solicitadas para los integrantes del grupo que marchaba junto a ellas y que, en su mayoría, se expone a ocho años de privación de libertad. Según el escrito de la fiscalía, las gemelas cometieron dos delitos de atentado, hecho distintivo en el que se sustenta lo elevado de la condena requerida. Sin embargo, los familiares de ambas defienden que su participación en la protesta fue pacífica en todo momento.

El escrito de la Fiscalía, al que 14ymedio tuvo acceso, hace referencia al caso en el que están involucradas 16 personas que marchaban juntas aquel día en la localidad de Placetas, en la provincia de Villa Clara. Según el documento, el grupo estaba dirigido por un presunto cabecilla (Loreto Hernández) que recibía dinero del exterior por "movilizar a personas desafectas e inconformes con la desfavorable situación económica que presenta el país producto de la pandemia de coronavirus y del recrudecimiento del bloqueo".

El Ministerio Público sostiene que este consiguió convencer a otras personas que, a su vez, atrajeron a otras hasta la protesta porque "compartían propósitos similares de desestabilización en la sociedad", entre los que estaban las hermanas Rodríguez Isaac, de 22 años. Según el relato oficial, los acusados profirieron palabras denigrantes como "hijos de puta", "esbirros", "abajo Díaz-Canel", "abajo el comunismo" o "abajo la dictadura" con el fin de "exaltar los ánimos, desafiar la autoridad y desconocer las instituciones oficiales con el objetivo de crear caos y anarquía".

Los hechos más graves, según el relato, se produjeron cuando varias de las acusadas, entre ellas Lisdani y Lisdiany, intentaron parar la detención de uno de sus compañeros y "de modo desafiante, halaron fuertemente a Iván Brito Aragón [uno de los agentes] y le propinaron empujones al tiempo que le lanzaron golpes con sus manos por la espalda y cabeza sin lesionarlo, actos que igualmente ejecutaron contra Ricardo González Abreu [también oficial].

El escrito asegura que en aquel momento aparecieron varias personas a manifestarse a favor del Gobierno, entre ellos una ciudadana común, Melissa Rodríguez González, y el secretario general del Partido Comunista en la localidad, que portaba un megáfono con el que gritaba "viva la Revolución" y "patria o muerte". Esto dio lugar a un forcejeo fruto del cual cayeron dos personas, un anciano no identificado y Rodríguez González a quien, presuntamente, intentaron agredir sin finalmente causarle lesiones.

Todos estos hechos suponen para la justicia cubana desórdenes públicos, dos delitos de desacato y dos de atentado. En el caso de las gemelas Rodríguez Isaac suman tres años por el primer delito, cuatro por los segundos y doce por los de atentado, aunque la petición de sanción conjunta es por un total de 10.

Para el resto de los acusados, por acumular menos presuntos delitos, se piden sanciones conjuntas de hasta ocho años.

Desde que las jóvenes entraron en la prisión de Santa Clara, la madre de ambas, Bárbara Isaac, que estuvo también presente en las marchas, ha defendido la actitud pacífica de sus hijas.

"Ellas son auxiliares pedagógicas, nunca habían tenido problema con la policía. El 18 (de julio) las mandaron para la Cárcel de Mujeres de Guamajal. No he visto más a mis hijas, y eso me provoca un dolor muy grande; pero lo peor es que tengo una nietecita de tres años y medio que me pregunta todo el tiempo cuando llega su mamá", dijo a Cubanet.

"El 11 de julio fui a exigir mis derechos, caminamos por Placetas pacíficamente, pasamos por el Partido. Ahí no se tiró ni una piedra", añadió Isaac, que en agosto escribió una carta al Tribunal Supremo y a la Asamblea Nacional para que intercediera en el proceso, pero no obtuvo respuesta.

La lista de las personas que han sido recluidas en Cuba por manifestarse el 11 de julio asciende en la actualidad a 1.079. De estas, algunas ya están procesadas, otras a la espera de juicio y 533 continúan en prisión.

El Gobierno, que sigue sin dar una cifra oficial de arrestados, insiste en negar los malos tratos que aseguran haber recibido los detenidos y a aceptar que algunos de ellos hayan estado desaparecidos o sufrido algún tipo de tortura o violaciones de sus derechos.

Las autoridades afirman que todos los procesos contra los detenidos tras el 11J se ajustan a la legalidad y el procedimiento penal del país, pero los testimonios de los que han sido liberados y sus familiares, así como Cubalex, el gabinete jurídico que da seguimiento al caso, contradicen totalmente esa versión.

El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, aseguró en julio pasado que la amnistía a los condenados por su participación en las protestas es una decisión que corresponde al Gobierno y que solo ocurrirá en su "momento".

