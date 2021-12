Los condones también vienen de Miami

Numerosas iniciativas ciudadanas han surgido con el apoyo desinteresado y loable de los emigrados cubanos, fundamentalmente radicados en Miami, que además de hacer llegar medicamentos e insumos médicos a la Isla, han incluido el envío de condones que son distribuidos de manera gratuita por activistas, sin embargo el esfuerzo no es suficiente para llegar a todos.

En el día en que se celebra la lucha contra el VIH-Sida, se acrecientan las quejas ante la falta de preservativos a la venta en los establecimientos estatales. "Vas a una farmacia y no hay, lo buscas en el sitio de clasificados y un solo condón puede costar hasta 40 pesos, una verdadera locura", cuenta a 14ymedio un joven habanero.

"Sale más caro comprar tres condones en el mercado informal, que pagar un alquiler", comenta una joven a su amiga a las afueras de una farmacia ubicada en la avenida Carlos III. "Mi novio no los encuentra y tan caros no los puede pagar, por lo que no los estamos usando y que sea lo que dios quiera", dijo angustiada.

"Estamos en un país donde la principal arma para frenar la enfermedad, que es el uso del condón, ahora mismo no existe", era uno de los comentarios que se podía leer hoy en la red social Facebook, donde los cubanos criticaron el pobre desempeño del Estado para cumplir con los planes de entrega a los comercios.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.