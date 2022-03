Fuerte operativo policial alrededor de las viviendas de varios activistas y reporteros cubanos

Varios activistas y periodistas independientes en Cuba tienen este viernes una fuerte custodia policial alrededor de su domicilio.

La reportera de 14ymedio Luz Escobar denunció que hay un oficial vestido de civil en el lobby de su edificio acompañado de una uniformada del Ministerio del Interior, un policía en el piso 5 y otros tres en los bajos del edificio, parados al lado de una patrulla. Estos fueron saludados por unos cuatro agentes sin uniforme de la Seguridad del Estado.

"¿Qué está pasando?", preguntó en sus redes la periodista, que enumera unas cuatro patrullas en los bajos de su domicilio.

"No hay pretextos aparentes para esta acción represiva. Debemos estar atentos a cualquier escalada", reclamó el opositor Manuel Cuesta Morúa

Además de Escobar, están sometidos a una fuerte vigilancia este mismo día Camila Acosta, Boris González Arenas, Lourdes Esquivel Vieyto, Lázaro Rolando Kesser Barrueto, Zaqueo Báez, Ismael Reñi y Camila Rodríguez, según denunció esta última en su muro de Facebook.

Desde Santa Clara, Saily González contesta a ese post de Rodríguez: "Yo llevo dos semanas con una vigilancia invisible para mi que le pide su ID a todo el que viene a mi casa cuando sale de aquí, le hace fotos y les dice que si no sabe que yo soy 'contra'. Se identifica como el agente Guevara. Yo personalmente no los he visto".

"No hay pretextos aparentes para esta acción represiva. Debemos estar atentos a cualquier escalada", reclamó el opositor Manuel Cuesta Morúa al informar del acoso policial a González Arenas, vocero de la Mesa de Unidad de Acción Democrática e integrante del @CubaTransicion.

Los operativos alrededor de las viviendas también han coincidido con el corte del servicio de navegación web que han denunciado varios reporteros y activistas. Desde que este jueves la conexión a internet desde los móviles se afectó por un presunto fallo eléctrico, varios clientes del monopolio estatal de telecomunicaciones, Etecsa, se quejan de no haber recuperado el servicio.

El problema se hace más extendido en algunas zonas de La Habana, como las cercanías de la Plaza de Cuatro Caminos, donde ayer se reunieron cientos de personas en una larga fila para comprar alimentos. La aglomeración derivó en un extenso operativo policial ante el temor de las autoridades de una revuelta popular en un área densamente poblada de La Habana.

Esto por la salida del fondo del edificio. Ahora, por la salida del frente hay dos carros del Minint y otra pareja de policías. ¿Qué está pasando? pic.twitter.com/rhFdUIZmvK

— Luz Escobar (@Luz_Cuba) March 25, 2022



________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.