El régimen prohíbe el regreso a Cuba de la activista Anamely Ramos

La curadora de arte Anamely Ramos no pudo regresar a la Isla como tenía previsto luego de pasar más de un año fuera de la Isla cursando en México estudios de doctorado. La activista y miembro del Movimiento San Isidro no pudo abordar su vuelo de American Airlines porque Cuba rechazó su entrada.

Horas antes de abordar su vuelo desde Miami, la activista y miembro del Movimiento San Isidro grabó un video en el que aseguró que teme por lo que pueda pasarle a su llegada al país y pidió a las organizaciones internacionales y a la prensa "que cubran el suceso".

"Yo salí de Cuba en enero de 2021, fui a estudiar un doctorado de antropología en la Universidad Iberoamericana de México (Ibero), salí por mi propia voluntad", dice en un video al que tuvo acceso este diario.

La activista ha afirmado que planea quedarse en el aeropuerto hasta obtener una solución

Ramos considera que las autoridades cubanas están llevando a cabo una estrategia que consiste en apresar a quienes consideran una amenaza, violando todos sus derechos, o forzarlos a exiliarse; además de impedir que regresen quienes ya están fuera. Por esto, siempre pensó que le sería muy complicado regresar a la Isla.

Sin embargo, la activista había advertido al Gobierno cubano de que no había ningún lugar actualmente al que puedan expulsarla ya que su visa de estudios mexicana ha vencido y la de turismo para EE UU es temporal y de una sola entrada. "Es decir, ellos no me pueden llevar legalmente a ningún sitio, eso lo quiero dejar claro por lo que sea que pueda suceder en el futuro". La activista ha afirmado que planea quedarse en el aeropuerto hasta obtener una solución.

Ramos había pedido a las organizaciones internacionales de derechos humanos que no creyeran la narrativa que pueda desplegar el Gobierno cubano en su contra y esgrime que no solo ha trabajado durante muchos años en el país, sido profesora de universidad y pertenecido a la academia, sino que prevé aportar a la sociedad cubana del futuro.

La curadora esperaba, una vez que llegase a Cuba, poder renovar su pasaporte, pedir la documentación que necesite o salir cuando quisiera de la Isla, por ejemplo, a ver a su hijo que reside en el exterior.

"Espero poder llevar una vida normal, con movilidad dentro de mi país, espero no estar presa en mi casa, espero no tener vigilancia constante y espero también acompañar a las personas que hoy están en una situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales son mis amigos, son mi familia como es Maykel Castillo o Luis Manuel Otero Alcántara, que están enfermos, que están presos", había explicado. "Sé quién soy y que voy a Cuba también a acompañar a esas personas. El poder lo sabe y por eso temo", dijo.

Ramos avanzó que no planea abandonar ninguna de sus actividades para estar segura y reivindicó su derecho a regresar por una cuestión "estrictamente ciudadana".

"Pido acompañamiento también para que cualquier violación de cualquiera de esos derechos sea condenada por las organizaciones internacionales que deben velar por la defensa de los derechos humanos, por la prensa y por los Gobiernos democráticos del mundo", concluía la activista.

La curadora y miembro del Movimiento San Isidro había comunicado su decisión de regresar a través de las redes sociales, en las afirmaba sentirse alegre. "Yo sé al país al que regreso pero aun así yo sé que voy hacia la libertad", escribió.

Ramos explicó que una de sus últimas miradas antes de salir hacia la Isla había sido para el mar. "Lo que el mar une, no debe separarlo el hombre. Hay demasiadas historias tristes asociadas a ese mar, hay que llenarlo de cosas alegres".

La curadora, que tuvo unas palabras para su hijo, dijo que era sobre todo por él por quien debía regresar y que a pesar de que el régimen tiene el poder, debería sentir vergüenza diaria por cómo lo tiene. "Se sienten seguros, pero esa seguridad es de cartón. Han generado horror y ese horror los alcanzará. El poder de nosotros reúne y el de ellos expulsa. Concentrémonos en reunir", añadió poco antes de saber que no podría volver a Cuba.

